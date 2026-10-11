Se disparan los rumores de que Sánchez orquestará un atentado fake contra él, antes del 29-N, para recuperar votos

Levanta la liebre EsDiario.

Y el rumor corre como la pólvora, porque el personal no se fñiea y espera de Pedro Sánchez cualquier cosa.

El marido de Begoña podría estar planeando simular un atentado antes del 29 de noviembre para desatar una ola de simpatía en la ciudadanía y recobrar apoyo en las urnas.

Todo surge en un momento particularmente delicado y con la convicción, general entre la ciudadanía, de que el amo del PSOE -que hizo trampas en las elecciones internas de su propio partido, mueve la Ley de Nietos para alterar el censo y ha dejado claro que se pasa instituciones y Congreso por la entrepierna, se va a aferrar a La Moncloa como un guacamayo a su percha.

La campaña para las elecciones generales marca cada movimiento del Gobierno Frankenstein, y la oposición y la prensa no adicta al régimen ve cualquier acción de La Moncloa como un intento electoral.

En internet, donde una sospecha bien empaquetada se difunde siempre como la pólvora, crecen las voces que hablan de la ‘gran trampa’: el anuncio sorpresa de alguien urde, prepara o ha sido soprendido maquinando una acción violenate con el presidente socialista.

No harían falta muchas pruebas, ni bases concluyentes: bastarían unos papeles, un mensaje confuso o una brumosa pista y sacarlo a la luz unos días u horas antes de la votación.

Y en Internet se subraya que ganas o intención e incluso experiencia no faltan al equipo sanchista, como demuestra todo lo que esta emergiendo de la Cloaca de Ferraz y sus movimientos con mafiosos extremeños contra la juez Biedma.

LAS CLOACAS DEL PSOE

Las «cloacas del PSOE» plantean una cuestión que va más allá del desgaste de un partido: hasta dónde puede llegar un poder decidido a protegerse. Cuando la lealtad al líder pesa más que la obligación de rendir cuentas, la política se convierte en una maquinaria de supervivencia y las instituciones corren el riesgo de quedar al servicio de quienes deberían someterse a sus controles. La imagen de Sánchez como un dirigente capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder tiene fundamento. Y su responsabilidad por las personas de las que se rodea es plenamente exigible. No basta con desmarcarse de un colaborador cuando estalla un escándalo: hay que explicar quién lo eligió, qué funciones desempeñaba y qué controles fallaron. La confianza se pierde cuando las explicaciones llegan tarde o se sustituyen por ataques a quienes preguntan. La sospecha de posibles apoyos dentro de las Fuerzas de Seguridad, incluida la Guardia Civil, tambien tiene base- Hablar de cómplices requiere pruebas sobre personas y actuaciones concretas. Precisamente por la gravedad de esa posibilidad, cualquier indicio de utilización partidista de agentes, información reservada o recursos públicos debe investigarse hasta el final. Ninguna lealtad política puede justificar que quienes tienen la misión de hacer cumplir la ley ayuden a eludirla.

El adelanto de las elecciones sitúa el 29 de noviembre como el eje de todas las interpretaciones.

Según información publicada por La Razón, alrededor de la mitad de los votantes de Sánchez considera que su etapa en La Moncloa podría estar llegando a su fin, aunque esto no implica que todos ellos opten por la derecha.

El dato más preocupante para el PSOE no es solo la distancia con sus oponentes. Es también la desconfianza que se ha generado dentro del propio espacio que permitió la investidura. Aproximadamente el 30% de quienes votaron socialista en 2023 preferirían un cambio de Gobierno, según esta información. Esta cifra refleja un desgaste político significativo: parte del electorado puede rechazar una alternativa conservadora y, al mismo tiempo, asumir que Sánchez ya no asegura la continuidad.

Factor Efecto electoral posible Desgaste del Gobierno Desmovilización del votante socialista Ventaja del bloque PP-Vox en sondeos Refuerzo de la expectativa de alternancia Dependencia de socios parlamentarios Mayor dificultad para presentar una imagen de estabilidad Polarización Movilización de los electorados más fieles Rumores conspirativos Contaminación del debate público

La estrategia del socialismo se centra en recuperar la iniciativa y convencer a sus votantes de que la elección sigue abierta. En este camino entran los mítines, anuncios, la confrontación con el Partido Popular y la apelación al miedo ante la derecha. Sin embargo, lo que no tiene cabida, a menos que surjan pruebas verificables, es construir un análisis serio en torno a un atentado supuestamente urdido por el propio presidente.

La política del sobresalto

Los episodios traumáticos pueden cambiar el rumbo de una campaña. También pueden modificar las prioridades informativas, fomentar la solidaridad con una víctima o dar un apoyo temporal a un Gobierno. Pero de esta realidad histórica no se infiere que cada evento dramático sea necesariamente una maniobra política.

La acusación contra Sánchez se inscribe en una cultura digital que transforma la política en un thriller constante. Cada decisión sigue un guion secreto, cada silencio oculta una estrategia y cada coincidencia parece una pista. Esto deriva en un debate público donde la verificación siempre llega después de la duda, si es que llega.

El riesgo institucional es manifiesto. Los rumores sobre atentados, golpes o montajes oficiales no solo impactan al presidente. Pueden perjudicar la credibilidad de las fuerzas de seguridad, alimentar la desconfianza hacia las instituciones y crear un ambiente hostil que resulta complicado de remediar. La libertad de expresión respeta la crítica y la opinión, pero no convierte una acusación sin fundamento en conocimiento.

Además, esta teoría puede ser ventajosa para todos los frentes. Quien la propaga consigue atención; quien la refuta obtiene un nuevo motivo para la confrontación; y los algoritmos celebran el espectáculo. La figura que raramente aparece en esta dinámica es la veracidad de los datos.

Un presidente bajo presión

Sánchez se enfrenta a la campaña con múltiples desafíos: el desgaste de su gestión, las dificultades para mantener apoyos parlamentarios y una percepción creciente de alternancia. El sondeo mencionado por La Razón sugiere que el PSOE podría estar en torno al 24,9% de los votos y entre 98 y 100 escaños, mientras que PP y Vox superarían conjuntamente la mitad del voto, según una estimación anterior de la misma fuente.

Las encuestas no son resultados definitivos. Reflejan estados de ánimo, no sentencias inapelables. El presidente tiene espacio para movilizar a su base electoral, explotar la división en la derecha y presentar las elecciones como un plebiscito entre dos modelos de país. Sin embargo, este margen exige argumentos políticos que sean reconocibles. La conspiración puede captar la atención por un tiempo; difícilmente reemplaza a una campaña.

El episodio pone de manifiesto, sobre todo, hasta qué punto la precampaña está marcada por la sospecha. En lugar de debatir exclusivamente sobre vivienda, empleo, impuestos o alianzas parlamentarias, el espacio público ahora incluye relatos de acción clandestina sin respaldo documental. La política española ya había tenido suficientes giros inesperados; no necesitaba sumar un atentado ficticio.

Entre las curiosidades que rodean este caso queda una paradoja: la teoría busca presentar a Sánchez como un estratega capaz de controlar cada variable, pero, a la vez, ignora que un atentado real conllevaría riesgos humanos, policiales y políticos que no se pueden reducir a una simple estrategia electoral. En campaña, incluso los rumores tienen sus urnas; la diferencia es que no siempre llegan con una papeleta.