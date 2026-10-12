Barcelona se vuelca con Ceuta en una multitudinaria manifestación por la Hispanidad y la unidad de España

Barcelona ha vuelto a ser escenario de una movilización con motivo del Día de la Hispanidad. La capital catalana ha acogido este lunes, 12 de octubre, una manifestación en apoyo a Ceuta y en defensa de la unidad de España, con banderas nacionales, símbolos ceutíes y consignas reivindicativas durante un recorrido por algunas de las principales arterias de la ciudad. La convocatoria ha reunido a entidades constitucionalistas, colectivos ciudadanos y representantes de distintas formaciones políticas en una jornada que ha situado la solidaridad con la ciudad autónoma en el centro de las reivindicaciones.

Bajo el lema «Cataluña con Ceuta. Una misma España», la movilización ha arrancado al mediodía en el paseo de Gràcia, frente a La Pedrera, y ha avanzado hacia la Gran Via de les Corts Catalanes. La convocatoria, impulsada por Unidos por Ceuta y respaldada por diversas asociaciones, ha coincidido con una fecha especialmente significativa para quienes reivindican los vínculos históricos, culturales y políticos entre los territorios que conforman España.

La asistencia ha sido objeto de discrepancia entre la organización y las autoridades municipales. Mientras los convocantes han cifrado la participación en 20.000 personas, la Guardia Urbana de Barcelona ha contabilizado 1.700 asistentes, según los datos difundidos por RTVE. La diferencia entre ambas cifras refleja la distancia entre las estimaciones de los organizadores y el recuento policial, por lo que resulta necesario atribuir cada dato a su fuente.

Ceuta centra las reivindicaciones de la manifestación

La situación de Ceuta ha sido uno de los ejes principales de la jornada. Los organizadores han querido aprovechar la celebración del 12 de octubre para trasladar un mensaje de respaldo a la población de la ciudad autónoma y reclamar atención sobre sus problemas y desafíos. La convocatoria ha presentado la defensa de Ceuta como una cuestión vinculada a la solidaridad entre territorios y a la pertenencia común a España.

Durante el recorrido se han exhibido pancartas con mensajes como «Cataluña con Ceuta. Una misma España» y «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Las banderas españolas han compartido protagonismo con enseñas ceutíes, en una manifestación que ha combinado reivindicaciones políticas con expresiones de identidad nacional.

La elección de Barcelona como escenario de esta movilización tiene también una dimensión simbólica. Las entidades convocantes han buscado trasladar a Cataluña un mensaje de apoyo a Ceuta, en un contexto en el que la Fiesta Nacional se convierte cada año en una ocasión para expresar diferentes interpretaciones sobre la identidad española, la convivencia territorial y el significado de la Hispanidad.

La convocatoria ha contado con la participación de Unidos por Ceuta, Espanya i Catalans, Catalunya Suma, S’ha Acabat e Impulso Ciudadano, entre otras entidades. La presencia de estas organizaciones ha permitido reunir a colectivos con trayectorias y ámbitos de actuación distintos en torno a una reivindicación compartida: mostrar públicamente su respaldo a Ceuta y defender los vínculos que unen a la ciudad autónoma con el resto de España.

PP y Vox se suman a la jornada del 12 de octubre

La movilización ha contado con representantes y simpatizantes del Partido Popular y Vox, además de figuras vinculadas a otras formaciones políticas. Entre los asistentes se encontraba Carlos Carrizosa, antiguo líder de Ciudadanos en el Parlament, según la información difundida por Europa Press.

Vox había celebrado previamente un acto propio en la plaza del Rei de Barcelona antes de sumarse a la marcha. Representantes populares también han participado en la convocatoria, que ha servido como punto de encuentro para distintos sectores del constitucionalismo catalán en una fecha marcada por las reivindicaciones sobre la unidad nacional.

La presencia de dirigentes y militantes de ambas formaciones ha dado a la jornada una dimensión política que ha ido más allá de la celebración institucional del Día de la Hispanidad. Durante el recorrido se han escuchado consignas relacionadas con la unidad de España, la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y la defensa de las fronteras nacionales.

La participación de partidos políticos se ha producido en el marco de una convocatoria promovida por entidades ciudadanas. La movilización ha reunido, por tanto, tanto a personas vinculadas a organizaciones políticas como a asistentes que han acudido para expresar su apoyo a Ceuta y participar en los actos del 12 de octubre.

La Hispanidad también tiene su espacio en Barcelona

La jornada no se ha limitado a las reivindicaciones sobre la unidad territorial. La presencia de colectivos iberoamericanos ha aportado un componente cultural a la convocatoria, que ha querido poner de relieve los vínculos entre España y los países de habla hispana.

Según los organizadores, más de medio centenar de comparsas y agrupaciones procedentes de distintos países latinoamericanos se han sumado a la movilización. Su participación ha contribuido a trasladar al paseo de Gràcia una dimensión festiva y cultural, junto a los mensajes políticos que han protagonizado buena parte del recorrido.

El Día de la Hispanidad constituye una fecha de especial significado para las asociaciones que promueven el reconocimiento de los lazos históricos, lingüísticos y culturales entre España y América. En Barcelona, donde conviven comunidades procedentes de numerosos países, las celebraciones del 12 de octubre también sirven como espacio de encuentro para colectivos que reivindican esa herencia compartida.

La manifestación ha reunido así dos dimensiones diferentes de la jornada: por un lado, la reivindicación política de la unidad de España y la solidaridad con Ceuta; por otro, la celebración de una comunidad cultural que se extiende a ambos lados del Atlántico. Ambas han convivido durante una convocatoria que ha tenido como escenario algunas de las principales calles del centro de la ciudad.

Una convocatoria que busca dar visibilidad a Ceuta desde Cataluña

El mensaje de los organizadores ha sido trasladar que Ceuta no debe quedar al margen del debate político nacional. La marcha ha querido proyectar desde Barcelona una imagen de respaldo a la ciudad autónoma y subrayar que las reivindicaciones relacionadas con su situación también encuentran eco entre colectivos ciudadanos de Cataluña.

La presencia de banderas españolas, las pancartas dedicadas a Ceuta y las consignas escuchadas durante el recorrido han convertido la movilización en una de las expresiones públicas de la jornada en la capital catalana. La participación de asociaciones y representantes políticos ha contribuido a dar visibilidad a una convocatoria que buscaba unir la celebración de la Hispanidad con una reivindicación concreta.

La diferencia entre los datos de asistencia ofrecidos por la organización y la Guardia Urbana obliga, no obstante, a distinguir entre las estimaciones de los convocantes y el recuento municipal. Más allá de esa discrepancia, la manifestación ha servido para reunir en el centro de Barcelona a ciudadanos y organizaciones que han querido expresar su apoyo a Ceuta durante el Día de la Fiesta Nacional.

El 12 de octubre vuelve a mostrar, de este modo, la diversidad de actos y reivindicaciones que conviven en Cataluña durante la Fiesta Nacional. En esta ocasión, Ceuta ha ocupado el centro del mensaje de una movilización que ha vinculado la solidaridad con la ciudad autónoma, la defensa de la unidad de España y la celebración de los vínculos culturales de la Hispanidad.

La marcha ha concluido con un acto público en el que han intervenido representantes de las entidades convocantes. Con esta convocatoria, los organizadores han buscado mantener visible su reivindicación más allá de la propia jornada festiva y trasladar a la opinión pública que, para los participantes, el apoyo a Ceuta forma parte de una defensa más amplia de los vínculos comunes entre los territorios españoles.