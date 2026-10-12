¿Qué ha pasado aquí? El frío saludo entre Letizia y Sánchez este 12-O que no ha pasado desapercibido

El desfile militar del 12 de octubre ha dejado, además de las tradicionales imágenes de la Fiesta Nacional, una escena que ha despertado comentarios por la actitud de la reina Letizia durante el saludo a Pedro Sánchez. La diferencia entre los gestos de la consorte y los de Felipe VI ha centrado parte de la atención, especialmente después de que Nacho Abad analizara lo ocurrido en el programa ‘En boca de todos’.

El presentador se ha fijado en las expresiones de los monarcas durante su encuentro con el presidente del Gobierno y ha señalado un contraste que no ha pasado inadvertido. Mientras el rey Felipe VI recibió a Sánchez con una amplia sonrisa, Letizia mantuvo una expresión mucho más seria, según la interpretación de Abad.

«Me ha parecido, el Rey le ha sonreído a Pedro Sánchez de oreja a oreja y Letizia ha estado mucho más seria, mucho más distante. Esto en el lenguaje no verbal, me parece interesante», ha comentado el periodista en el espacio televisivo.

La diferencia entre la actitud del Rey y la de Letizia

Las palabras de Nacho Abad ponen el foco en un detalle aparentemente pequeño, pero que adquiere relevancia en un acto institucional en el que cada gesto es observado con atención. La sonrisa de Felipe VI y la expresión más contenida de la reina han dado pie a comparar la manera en la que ambos saludaron al presidente.

El análisis del presentador se centra en el lenguaje no verbal y en la diferencia de expresiones entre los dos miembros de la Familia Real. Sin embargo, una imagen o un gesto aislado no permiten determinar por sí solos qué pensaba cada uno ni si existía algún motivo concreto detrás de su actitud.

En este tipo de encuentros oficiales, los saludos, las miradas y las expresiones faciales suelen convertirse en objeto de análisis, especialmente cuando los protagonistas son figuras de primer nivel de la política y de la Corona.

Un 12 de octubre marcado por las miradas a Sánchez

La presencia de Pedro Sánchez en el desfile militar ha vuelto a situar al presidente del Gobierno bajo el foco de las cámaras. La celebración de la Fiesta Nacional reúne cada año a las principales autoridades del Estado y ofrece imágenes de los saludos y encuentros entre representantes institucionales.

En esta ocasión, la atención se ha dirigido también hacia la recepción de los Reyes al jefe del Ejecutivo y a la diferencia que Nacho Abad ha observado entre Felipe VI y Letizia. Su comentario ha puesto sobre la mesa una pregunta que invita a fijarse en los detalles de la escena: ¿por qué el Rey mostró una sonrisa tan amplia mientras la reina mantuvo una expresión más seria?