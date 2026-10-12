Las redes se cachondean del marido de Begoña tras los pitos e insultos el 12 de octubre: ¡El verdadero CIS!

Pedro Sánchez fue recibido este lunes 12 de octubre con una lluvia de pitos, abucheos e insultos durante el desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid. Lo que en años anteriores eran protestas aisladas se ha convertido, en un clamor inédito que las redes no han tardado en convertir en meme, chiste y “sondeo callejero”.
El hashtag y los vídeos no han parado de circular. Usuarios de todo el espectro político han compartido grabaciones en las que se escucha con claridad el grito “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” y otros improperios, mientras el presidente se mantenía en la tribuna. Algunos han subrayado que, por primera vez, incluso la transmisión de RTVE dejó oír con nitidez los abucheos y la “canción del verano” dedicada al presidente, hasta ahora habitualmente silenciados o minimizados.
Las redes han convertido el episodio en una suerte de encuesta improvisada. “Cuando alguien dude de las encuestas, que visualice este vídeo”, escribía un usuario. Otro resumía el ambiente con un lacónico “Toma, Pedro. ENORME ESPAÑA”.
El 12 de octubre ha dejado, un año más, desfile, banderas y… un sondeo espontáneo que las redes han bautizado sin complejos como “el verdadero CIS”.
¡El verdadero CIS!
Pedro Sánchez recibido con insultos, pitos y abucheos en el desfile del 12 de Octubre.
PEDRO SÁNCHEZ, HIJO DE PVTA 🇪🇸 https://t.co/8LitDwcpTh
— 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧(A) ☆ 🇪🇸 (@progrestonnnA) October 12, 2026
Toma, Pedro. ENORME ESPAÑA. https://t.co/1xxYz3xqzn
— Moscardó (@moscardol) October 12, 2026
Cordón kilométrico de seguridad, pero ¡TRAIDOR! a todo volumen. https://t.co/D6CUGuzHju
— Moscardó (@moscardol) October 12, 2026
Cuando alguien dude de las encuestas, que visualize este video.
Siempre se habían escuchado pitos, y algún grito contra Sánchez, pero lo que está pasando en estos momentos en Madrid es algo inédito. https://t.co/eoDewMgrJf
— D.Pelayo ⚖️✒️📑 (@donaresvivir7) October 12, 2026
Por primera vez en la transmisión de RTVE del desfile, se han escuchado bien los abucheos y la canción del verano en honor a Pedro Sánchez, hasta hoy silenciados. Incluso los han comentado.
En campaña lo presentan como una víctima de la ultraderecha. Qué burdo todo.
#12deOctubre https://t.co/JmDheSI49g
— Miss Bennet (@Miss_Bennet5) October 12, 2026
«¡Pedro Sánchez, hijo de put*!».
Os dejo aquí el vídeo por si los canales oficiales censuran las protestas del público del desfile del 12-O contra el presidente. https://t.co/xCdpGjQG0l
— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 12, 2026
¡Qué mejor manera de celebrar este día que con la banda sonora que se escucha de fondo, tan pegadiza como emocionante! 🇪🇸
¡Feliz Día de la Hispanidad también al presi! 🇪🇸
Que lo veo un poco encorvado… ¡Ánimo, presidente, que hoy toca sacar pecho!
🤣🤣 https://t.co/LdlnHpFrpV
— Jupolito (@alirivera001) October 12, 2026