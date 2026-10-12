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EL DESFILE MILITAR VUELVE A SER UN DOLOR DE CABEZA PARA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Las redes se cachondean del marido de Begoña tras los pitos e insultos el 12 de octubre: ¡El verdadero CIS!

Los pitos e insultos a Pedro Sánchez en el 12-O se convierten en el “sondeo” más comentado del día

Archivado en: Gobierno | Pedro Sánchez | Periodismo | Política

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“¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” El socialista se esconde unos minutos en el coche pero acaba recibiendo un tremendo abucheo

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Pedro Sánchez fue recibido este lunes 12 de octubre con una lluvia de pitos, abucheos e insultos durante el desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid. Lo que en años anteriores eran protestas aisladas se ha convertido, en un clamor inédito que las redes no han tardado en convertir en meme, chiste y “sondeo callejero”.

El hashtag y los vídeos no han parado de circular. Usuarios de todo el espectro político han compartido grabaciones en las que se escucha con claridad el grito “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” y otros improperios, mientras el presidente se mantenía en la tribuna. Algunos han subrayado que, por primera vez, incluso la transmisión de RTVE dejó oír con nitidez los abucheos y la “canción del verano” dedicada al presidente, hasta ahora habitualmente silenciados o minimizados.

Las redes han convertido el episodio en una suerte de encuesta improvisada. “Cuando alguien dude de las encuestas, que visualice este vídeo”, escribía un usuario. Otro resumía el ambiente con un lacónico “Toma, Pedro. ENORME ESPAÑA”.

El 12 de octubre ha dejado, un año más, desfile, banderas y… un sondeo espontáneo que las redes han bautizado sin complejos como “el verdadero CIS”.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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