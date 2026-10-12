El Tribunal Supremo pega un revolcón al tramposo Sánchez y veta al voto este 29-N a los nacionalizados a toda prisa con la Ley de Nietos

Patada en los morros a Pedro Sánchez.

Y de las fuertes.

El Tribunal Supremo cierra al marido de Begoña la puerta del voto de los «nietos» y el Gobierno Frankenstein corre histérico al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, para que le ayude, con una cacicada más.

Por cinco votos contra uno, el alto tribunal mantiene suspendido el derecho a votar este 29-N de unos 163.000 nuevos supuestos españoles, metido a calzador en el censo exterior.

Salvo, eso si, los que acrediten el exilio de sus antepasados, que serán muy pocos, porque resulta evidente que se han hecho trampas a granel y dado el pasaporte y la nacionalidad española a muchos que ni han estado en España, ni la conocen, ni son decendientes de españoles salidos con motivo de la Guerra del 36 y que ni siquiera saben lo que fue el franquismo o a qué época corresponde.

Como ha subido a X el abogado Luis María Pardo a primera hora de la tarde de este lunes 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ no votarán el 29-N: «el TS dice que prevalece el interés general de un censo legal sobre derechos particulares», estimando la posición de @IustitiaEuropa.

#ULTIMAHORA. Los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ no votarán el 29-N: el TS dice que «prevalece el interés general» de un censo legal sobre «derechos particulares», estimando la posición de @IustitiaEuropa. https://t.co/95A2kdttTi — Luis María Pardo (@LMPardoAbogado) October 12, 2026

Resulta revelador que la propia Abogacía del Estado, en su último escrito de alegaciones ante el Supremo, haya terminado por admitir la existencia de «posibles irregularidades» en el contenido de la instrucción.

El ritmo de crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) confirma la magnitud del problema.

Desde las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el censo exterior se ha incrementado en 435.441 personas.

De las cuales unas 163.000 procederían de la ley de nietos en el censo cerrado a día 1 del pasado agosto.

Según el propio servicio consular, resulta materialmente imposible determinar antes de los comicios del próximo 29 de noviembre cuántos de esos más de 163.000 nuevos inscritos cumplen formalmente los requisitos de la ley, y cuántos accedieron de forma indebida a través del atajo de la instrucción.

Prevalece el interés general de un censo legal sobre derechos particulares

El TS ha decidido mantener la suspensión cautelar de los efectos electorales para una parte de los españoles nacionalizados gracias a la llamada ley de nietos.

La decisión, adoptada por cinco votos a favor y uno en contra, afecta a unas 163.020 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según la Abogacía del Estado, aunque otras estimaciones elevan la cifra a 170.000.

La medida contempla una excepción para quienes acrediten determinados requisitos vinculados al exilio de sus antepasados.

El Gobierno socialista, que ce esfumarse lo que era su clavo ardeinte para intentar un resultado decente en próximos comicios, anda a estas horas como pollo sin cabeza.

Hay derrotas judiciales que se encajan con discreción. Y luego está la que acaba de encajar el Ejecutivo, que en La Moncloa ha caído como un jarro de agua fría a siete semanas de las urnas.

El Supremo no se ha dejado presionar por el calendario electoral ni por las prisas del Gobierno. Con la ley en la mano, ha cerrado a Pedro Sánchez la vía con la que intentaba engordar el censo de los próximos comicios con miles de votos llegados del otro lado del Atlántico.

La decisión, adelantada por Iustitia Europa, una de las asociaciones que presentó el recurso, devuelve el censo exterior al centro de la pelea política. Y deja al Ejecutivo en una carrera contrarreloj con el Constitucional como última esperanza.

Cinco contra uno

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha sido contundente. Por cinco votos contra uno, los magistrados han rechazado levantar la cautelar que ya acordaron el pasado 8 de septiembre, cuando resolvieron los recursos de VOX e Iustitia Europa contra varias decisiones de la Junta Electoral Central.

Entonces, el tribunal apreció un riesgo serio para la objetividad y la transparencia del proceso electoral, y suspendió los efectos de las inscripciones vinculadas a la Ley de Memoria Democrática de 2022. Ahora ha mantenido el criterio, con un matiz relevante: quienes puedan acreditar que sus antepasados fueron exiliados quedan fuera de la suspensión y podrán votar.

Conviene precisar lo que el Supremo no ha hecho. No ha quitado la nacionalidad a nadie ni ha paralizado la tramitación administrativa de los expedientes. Lo que ha suspendido es el derecho a votar de esas personas mientras se comprueba si su inscripción en el censo cumplió todas las garantías. La diferencia es importante: no se trata de quién es español, sino de quién puede votar el 29-N.

El Gobierno, a la desesperada

El Ejecutivo había pedido el levantamiento de la medida con un argumento práctico: no hay tiempo material para revisar todos los expedientes antes de que se cierren los trámites electorales. La Fiscalía, como era de esperar, se alineó con el Gobierno y defendió que un bloqueo general podría vulnerar el derecho de sufragio de muchos ciudadanos.

El Supremo no lo ha comprado. Su mensaje es claro: las prisas de un calendario electoral adelantado por el propio Sánchez no pueden servir de excusa para saltarse las garantías del censo. La falta de tiempo, en definitiva, es un problema del Gobierno, no de los jueces.

El ministro Félix Bolaños ya advirtió que, sin solución, España iría a las urnas con un «censo alterado». La ironía es evidente: para el Supremo, el censo alterado sería precisamente el que pretendía el Gobierno.

Rumbo al Constitucional de Pumpido

Ahora, Moncloa prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional, con la petición de una medida urgente que devuelva el voto a los afectados mientras sigue el procedimiento en el Supremo. La apuesta es clara: el tribunal que preside Conde-Pumpido, con mayoría progresista y que ya avaló la ley de amnistía, es el último dique al que puede agarrarse Sánchez.

Pero el camino no es automático. Presentar un recurso no suspende la resolución del Supremo. El Constitucional tendrá que admitirlo y acordar expresamente una medida provisional, alegando una urgencia excepcional. Y tendrá que hacerlo en un plazo muy estrecho, a sabiendas de que cualquier decisión que favorezca al Gobierno a pocas semanas de las elecciones será leída como lo que es: un nuevo choque entre el Constitucional y el Supremo con las urnas de fondo.

Un censo a medida

El trasfondo político es imposible de ignorar. La ley de nietos permitió a los descendientes de exiliados y a otros colectivos incluidos en su disposición adicional octava solicitar la nacionalidad española. Su aplicación ha disparado los expedientes en consulados y registros civiles, sobre todo en Hispanoamérica. Y el aluvión de nuevas inscripciones ha coincidido, casualidades de la vida, con una legislatura agónica y unas elecciones anticipadas.

La oposición acusa al Gobierno de haber abierto la mano sin controles suficientes y de pretender un censo a medida para compensar en el exterior lo que pierde en España. Con unas encuestas que dan a PP y VOX más de 200 escaños, unos miles de votos en circunscripciones ajustadas pueden decidir algún diputado. Y el Gobierno lo sabe.

Lo que viene

Las consecuencias inmediatas son claras. El voto de buena parte de los nuevos nacionalizados seguirá suspendido salvo que el Constitucional diga lo contrario. La Junta Electoral Central y la Administración tendrán que aplicar instrucciones complejas en tiempo récord. Y la sentencia definitiva del Supremo sigue pendiente, por lo que su criterio podría afectar también a futuras convocatorias.

Análisis: la trampa que no prosperó

La ley de nietos se vendió como una reparación histórica a los descendientes del exilio. El Supremo ha respetado ese espíritu al dejar fuera de la suspensión a quienes acrediten de verdad esa condición. Lo que no ha permitido es que, al calor de la memoria, se cuelen en el censo miles de votos sin las garantías debidas.

El Gobierno puede hablar de derechos vulnerados, pero lo que ha quedado al descubierto es otra cosa: un Ejecutivo que adelanta las elecciones y pretende, al mismo tiempo, que nadie revise quién vota. El Supremo le ha cerrado esa puerta. Queda por ver si el Constitucional de Conde-Pumpido se atreve a abrir una ventana.