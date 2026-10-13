Abascal reclama en Ceuta una frontera bajo control militar

Santiago Abascal ha elegido Ceuta para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional junto a Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional francesa. Durante su visita, el dirigente de VOX ha vuelto a situar la inmigración y la protección de las fronteras en el centro de su discurso, con duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez y nuevas exigencias para reforzar el control fronterizo.

Abascal ha justificado su presencia en la ciudad autónoma apelando a la necesidad de mantener la atención sobre sus habitantes. A su juicio, Ceuta ha sufrido una presión migratoria que atribuye a la actuación de Marruecos y a la respuesta del Gobierno español, al que acusa de no haber protegido adecuadamente a la población.

El presidente de VOX también ha explicado por qué ha evitado participar junto a Sánchez en la tribuna de los actos oficiales del 12 de Octubre. Según ha manifestado, considera incompatible compartir ese espacio con el actual Ejecutivo, pese a reconocer la importancia de una jornada en la que los españoles rinden homenaje a las Fuerzas Armadas.

Abascal denuncia la inseguridad y exige responsabilidades al Ejecutivo

Tras recorrer diferentes calles de Ceuta junto a Bardella, el dirigente ha insistido en que la situación de la ciudad es, en su opinión, inaceptable. Ha sostenido que los ceutíes padecen restricciones en su vida cotidiana y una falta de seguridad que atribuye a la gestión del Gobierno central.

En este contexto, Abascal ha anunciado que su formación reclamará responsabilidades políticas por lo que considera una dejación de las obligaciones del Estado en materia de protección fronteriza. Sus críticas se han dirigido tanto al presidente del Gobierno como a quienes, según ha denunciado, no han actuado para garantizar la seguridad de la frontera y de los ciudadanos de Ceuta.

El líder de VOX ha defendido, además, una política migratoria de máxima contundencia. Entre sus principales demandas figura la expulsión de todas las personas que considera responsables de la situación denunciada, así como el despliegue de mayores recursos para impedir que se repitan episodios similares.

Una frontera con presencia militar y más recursos

La militarización de la frontera ha sido otra de las principales reivindicaciones planteadas por Abascal durante su intervención. El dirigente ha reclamado reforzar las instalaciones fronterizas y dotarlas de medios humanos y materiales suficientes para mejorar su vigilancia y control.

Estas propuestas forman parte de la línea política que VOX mantiene en materia migratoria y de seguridad, con especial atención a Ceuta y Melilla por su condición de ciudades españolas situadas en el norte de África.

La visita de Bardella ha servido, asimismo, para dar una dimensión europea al mensaje de Abascal, que ha vinculado la defensa de las fronteras nacionales con la seguridad y la prosperidad del conjunto de Europa.

Al concluir su intervención, el presidente de VOX ha apelado a un futuro cambio político en España. Ha asegurado que su formación aspira a revertir las medidas que considera perjudiciales para el país, recuperar la fortaleza institucional y devolver a los ciudadanos la seguridad y la confianza.

Con su presencia en Ceuta durante el 12 de Octubre, Abascal ha aprovechado la celebración nacional para reiterar sus críticas al Gobierno y reivindicar un endurecimiento de la política migratoria, con el control fronterizo como uno de los ejes centrales de su discurso.