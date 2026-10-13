¡Maldita hemeroteca! Marruecos hunde toda la credibilidad de Marlaska cuando lo vendió como un socio fiable tras la invasión de Ceuta

Se tiene que comer una a una todas sus palabras.

Y es que a Fernando Grande-Marlaska se le ha venido encima toda la hemeroteca después de conocerse que los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando se produjo la invasión de Ceuta, buques de guerra marroquíes entraron ilegalmente en aguas españolas.

El vídeo de apenas ocho segundos que circula estos días en X deja en evidencia las palabras del ministro del Interior donde aseguraba días después de los hechos que Marruecos no representaba amenaza alguna para Ceuta ni para España, justo cuando miles de personas cruzaban el espigón del Tarajal.

Pedro Sánchez ha admitido ahora que buques de guerra marroquíes, al menos una fragata y varias patrulleras, entraron sin autorización en aguas de soberanía española frente a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Esa misma fecha coincide con la avalancha masiva que desbordó el paso fronterizo. El contraste con las declaraciones previas del ministro resulta llamativo y alimenta el debate sobre la fiabilidad del país vecino como socio.

¡Estos 8 segundos de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior del Gobierno Sánchez, son pura maravilla! Fue capaz de decir, días después de la invasión sufrida por Ceuta, que Marruecos no suponía un peligro ni para la ciudad autónoma ni para el resto de España. Ahora, casi… pic.twitter.com/mEbUeHbfph — Luis Rioja (@miescano351) October 13, 2026

El 1 de agosto de 2026, con Ceuta aún digiriendo la crisis migratoria más grave de su historia reciente, Marlaska compareció en la ciudad autónoma y fue tajante: «Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España, es un socio absolutamente fiable». Insistió en la «lealtad, cercanía y complicidad» con Rabat y en que la colaboración había sido «excelente». Negó la existencia de informes que anticiparan la magnitud de lo ocurrido y atribuyó lo sucedido a las mafias.

El vídeo de aquellos segundos, que circula de nuevo, es demoledor en contraste con los hechos posteriores. El ministro no solo blindó a Mohamed VI y a su régimen, sino que convirtió la defensa de Rabat en el eje de su relato, pese a las imágenes, los testimonios y, más tarde, los informes policiales que apuntaban a agentes marroquíes (uniformados y de paisano) dirigiendo y gestionando el flujo de personas.

El 12 de octubre de 2026, en un corrillo con periodistas durante la recepción de los Reyes por el 12-O, Sánchez admitió la información de ‘El País’: buques militares marroquíes navegaron por el mar territorial español frente a Ceuta en pleno asalto. La Armada respondió desplegando el BAM Rayo y, posteriormente, las fragatas Santa María y Navarra. Fuentes citadas por el diario describen una “vulneración intencionada y repetida”, con maniobras que casi provocaron colisiones y que se prolongaron los primeros días de agosto.

Sánchez lo calificó de «hecho puntual» en «días muy intensos», ha destacado la interlocución «fluida» entre las Armadas y ha evitado vincularlo directamente con la entrada masiva de migrantes. El Gobierno insiste en que no hay autoría intelectual atribuible a Marruecos como Estado, pese a los informes del CENIF de la Policía Nacional remitidos a la Audiencia Nacional que describen una operación planificada y dirigida sobre el terreno.

Desde el primer momento, Marlaska y Moncloa han mantenido una línea: Marruecos colaboró, la crisis fue imprevisible y el 90 % de las personas retornaron en 24 horas gracias a esa cooperación. El ministro ha reiterado su “confianza” en Rabat incluso después de que trascendieran los informes policiales y ha llegado a sugerir que su propia Policía le había ocultado información. Mientras tanto, informes del CIFAS y otros documentos oficiales señalaban pasividad o permisividad de las fuerzas marroquíes.

La incursión naval es el último golpe a ese relato. No se trata de un cruce accidental de frontera terrestre por civiles, sino del movimiento de unidades de la Marina Real marroquí en aguas bajo soberanía española, sin autorización y en el momento más crítico. Sánchez lo reconoce ahora, 74 días después, cuando los Reyes visitan Ceuta.

La gestión de la crisis de Ceuta dejó a Marlaska en suspenso en las encuestas ciudadanas (apenas un 5 % aprueba su actuación, según datos recientes). La oposición (PP, Vox y también voces de Izquierda Unida) lleva semanas exigiendo explicaciones y responsabilidades. El argumento de que Marruecos es un “socio fiable” imprescindible para el control migratorio choca cada vez más con los hechos documentados: agentes guiando flujos, informes policiales, y ahora buques de guerra en aguas españolas.

La hemeroteca, una vez más, no perdona. Lo que Marlaska vendió como lealtad y fiabilidad se enfrenta a la evidencia de una crisis que combinó presión migratoria masiva y presencia militar marroquí no autorizada. El ministro sigue en su puesto; la credibilidad de su relato, no.