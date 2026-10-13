Pedraz imputa al exjuez de las cloacas del PSOE que contactó con los narcos para «eliminar» a Biedma

La investigación sobre las maniobras en contra de la jueza Beatriz Biedma entra en una nueva y preocupante etapa.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al exjuez Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, identificado por la UCO como un actor clave en la trama que habría procurado desacreditar y presionar a la magistrada.

La aparición ante el juez está prevista para el 28 de octubre. Pedraz atribuye provisionalmente al exmagistrado delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Esta decisión se produce tras la solicitud formal de Biedma, quien se ha personado como acusación particular, para que se investigara a quien supuestamente intentó alejarla de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Una declaración que ha aumentado la tensión judicial

El aspecto más preocupante de la investigación surge del testimonio de Cintia Rocho, vinculada al clan de Los Rochos, que se ha incluido en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según su relato, Sáenz de Tejada habría calificado a Biedma como “un grano en el culo” y habría manifestado que “había que eliminarla”.

Por sí sola, esta frase no prueba la existencia de un plan para agredir físicamente a la jueza. Esta distinción es crucial. No obstante, sí justifica que Pedraz haya decidido ampliar la indagatoria y tomar declaración al exjuez en calidad de investigado. Ahora la justicia deberá aclarar si esas palabras eran una bravata, una amenaza real o parte de una operación diseñada para influir en la situación.

El caso presenta varios elementos insólitos incluso para el panorama político español:

Una magistrada que ha investigado al hermano del presidente.

Un exjuez apartado de la carrera judicial tras una condena por violencia de género.

Personas con identidades falsas, seguimientos y campañas de desprestigio.

Conexiones atribuibles a individuos relacionados con el narcotráfico.

Una investigación de la UCO sobre una supuesta red para obstaculizar procedimientos incómodos para el PSOE.

La trama en el centro de la investigación y lo que viene

Los investigadores sitúan a Sáenz de Tejada en el eje de diversas gestiones destinadas a desestabilizar el proceso judicial relacionado con David Sánchez. El exmagistrado habría tratado de personarse en ese caso, y al no lograrlo, su entorno habría buscado otras maneras de influir sobre Biedma.

Pedraz también ha llamado a declarar como testigo a Raúl Montaño, abogado de Cintia Rocho. Su testimonio podría esclarecer cómo se llevaron a cabo los contactos y qué instrucciones recibió la mujer. La defensa de Biedma exige, además, que comparezcan otras personas involucradas en reuniones, seguimientos y comunicaciones vinculadas a la presunta trama.

Es importante recordar que esta investigación no equivale a una condena. Sáenz de Tejada ha rechazado las acusaciones y ha puesto en duda la validez de las diligencias policiales. Pedraz tendrá que diferenciar los hechos demostrables de las acusaciones mutuas, una tarea menos mediática que un pleno del Parlamento, pero mucho más crucial.

El trasfondo político es notorio. El conocido caso Leire Díez busca aclarar si hubo una red dedicada a obtener información comprometida y a frenar investigaciones que podían comprometer a destacados dirigentes socialistas y al Gobierno. La causa ha incorporado testimonios sobre reuniones, contactos con empresarios y supuestas gestiones ante personas vinculadas a actividades delictivas.