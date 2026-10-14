El alcalde de Madrid caza otro incumplimiento de Pedro Sánchez diez meses después de presentarlo a bombo y platillo

Las palabras se las lleva el viento.

Y también las promesas.

Y eso ha provocado el tremendo enfado del alcalde de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida denunció un nuevo incumplimiento de Pedro Sánchez en materia de vivienda.

El presidente del Gobierno acudió al barrio de Campamento para anunciar con gran aparato el inicio de obras de un nuevo barrio y que, diez meses después, el terreno sigue sin urbanizar y convertido en un vertedero.

El alcalde de Madrid, @AlmeidaPP_, deja en un pésimo lugar a @sanchezcastejon después de demostrarse que en enero de 2026 fue al barrio de Campamento a hacerse nada más que la foto y a volver a engañar a los vecinos de esa barriada. pic.twitter.com/SpIwB0Ovoq — Luis Rioja (@miescano351) October 14, 2026

El anuncio de enero y la realidad de octubre

En enero de 2026 Pedro Sánchez visitó Campamento y declaró pomposamente que ya se daba inicio de verdad a las obras de un nuevo barrio:

Hoy pasamos de las palabras a los hechos y por eso esta vez no venimos a presentar un plano o a prometer un futuro. Lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un barrio, un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida, durante su visita a la zona diez meses después, constató la triste realidad:

Estamos aquí en el corazón de la Operación Campamento. La Operación Campamento es la política de vivienda que Pedro Sánchez iba a hacer en la ciudad de Madrid. El 10 de enero de 2026 dijo, hoy comienzan las obras de un nuevo barrio. Hoy comienzan las obras de un nuevo barrio. Y no hay absolutamente nada. Por aquí no hay viviendas, pueden ver ustedes colchones, pueden ver televisiones, pueden ver inodoros, pueden ver muebles, pueden ver todo tipo de enseres tirados, porque esto es un auténtico vertedero. Y esto es en lo que ha transformado el campamento, las políticas de vivienda de Pedro Sánchez. Ni una sola vivienda y un vertedero.

El alcalde acusó de hipócrita a Pedro Sánchez:

Y por eso venimos hoy aquí, a denunciar su hipocresía, a denunciar que no puede seguir engañando a los madrileños, que él prometió que aquí iba a haber 10.700 viviendas y que aquí se iba a comenzar a construir un nuevo barrio el 10 de enero de 2026. Y lo único que tenemos es un auténtico vertedero, que creo que es el mejor reflejo y el símbolo de las políticas de vivienda de Pedro Sánchez aquí en la ciudad de Madrid. Y lo que venimos es a reclamarle que comience de inmediato las obras, que deje de engañar a los madrileños. Y a mí me produce vergüenza y sonrojo que en estos momentos los terrenos de la ‘operación Campamento’ son los que ustedes están viendo. No hay viviendas. Es un vertedero. Le mintió a todos los madrileños, y en todo mintió a todos aquellos que están esperando una vivienda, porque insisto, la frase literal fue, hoy comienzan las obras de un nuevo barrio. Y lo único que han hecho por ahora son demoliciones, pero no han sido capaces de poner ni un solo ladrillo de esas 10.700 viviendas. Y esto presenta un aspecto lamentable, como todos pueden ver. No es compatible con la dignidad de este barrio, ni con la dignidad de los vecinos, tener que transitar por esta vía, que va a ser un eje principal, por cierto, de la operación Campamento, aunque nos parezca mentira, y tener que ver, insisto, todo tipo de utensilios, de camas, de colchones, de televisiones, de inodoros, un auténtico vertedero, es lo que es la operación Campamento.

Y dijo que la ‘operación Campamento’ sí será un hecho con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo: