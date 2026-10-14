El sanchista Pumpido no encuentra vías para retorcer el Constitucional y validar la mal llamada ‘ley de nietos’ antes del 29N

Le han chafado el plan al tramposo Pedro Sánchez.

Adiós ‘pucherazo’ vía votantes importados a granel.

El calendario electoral avanza más rápido que los recursos judiciales.

El Tribunal Constitucional, encabezado por el sanchista Cándido Conde-Pumpido, no identifica vías claras para actuar antes de las elecciones del 29 de noviembre ante la suspensión cautelar que impacta a miles de nacionalizados bajo la denominada ley de nietos.

Esta decisión coloca al Gobierno en una encrucijada incómoda: busca una resolución inmediata, pero el proceso para llevar el asunto ante el órgano de garantías aún no ha concluido en el Tribunal Supremo.

En el ámbito legal, como en los aeropuertos, llegar tarde a menudo significa perder el vuelo.

Un conflicto que nace en la aplicación de la ley

La controversia, al menos por el momento, no cuestiona la nacionalidad de los implicados. La problemática se centra en sus derechos políticos y en cómo se ha probado la condición de descendientes de exiliados españoles.

La Ley de Memoria Democrática autorizó a hijos y nietos de españoles que tuvieron que abandonar el país durante el franquismo por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su identidad sexual a solicitar la nacionalidad. El debate se generó posteriormente, cuando una instrucción administrativa realizada por la hermana del ministro Óscar Puente, amplió la suposición de exilio a quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin la necesidad de presentar siempre pruebas concretas de persecución.

El Supremo decidió en septiembre suspender los efectos electorales de esas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. El lunes ratificó esta medida por cinco votos contra uno y sostuvo que persiste el riesgo de configurar un censo irregular. Esta resolución afecta, según cifras proporcionadas por el Gobierno, a 163.020 personas.

No obstante, la suspensión no se aplica de manera uniforme para todos. Aquellos que puedan demostrar documentalmente que sus antepasados fueron realmente exiliados por los motivos establecidos en la norma podrán votar. En cambio, quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la presunción administrativa y carecen de esa certificación específica enfrentan una incertidumbre mayor.

El Constitucional no puede convertirse en una tercera instancia

El Ejecutivo ha señalado al tribunal bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido como la última oportunidad para levantar la suspensión antes del 29-N. Sin embargo, según fuentes jurídicas citadas por El Mundo y Vozpópuli, resulta prematuro presentar un recurso de amparo mientras el litigio sigue abierto en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

La regla general estipula que se debe agotar previamente la vía judicial ordinaria. Aunque el Constitucional protege derechos fundamentales, no actúa como una ventanilla de urgencias para revisar cualquier decisión cautelar adoptada por otro tribunal. Para que se admita un amparo, tendría que existir una lesión concreta, individualizada y que se encuentre procesalmente madura.

Este requisito entorpece la estrategia del Gobierno por varias razones:

La decisión del Supremo es cautelar, no definitiva.

Los afectados aún deben presentarse y exponer sus alegaciones.

El amparo es, en principio, un derecho individual.

La Abogacía del Estado podría no tener legitimación para recurrir en nombre de todos.

Incluso si se admite el recurso, sería complicado resolverlo antes del 29 de noviembre.

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía o un particular afectado aparecen como posibles alternativas en algunos análisis jurídicos. Sin embargo, ninguna opción asegura una decisión rápida. Además, solicitar al Constitucional que suspenda una medida cautelar a través de otra medida cautelar complicaría aún más el proceso.

La batalla política ya está en marcha

El Gobierno ha acusado a la oposición de usar políticamente la suspensión. Desde el PSOE se ha denunciado que los descendientes de quienes mantuvieron vínculos con el franquismo podrían votar, mientras que se impediría hacerlo a los descendientes de exiliados. La derecha, por su parte, presenta la decisión como una defensa de la limpieza del censo y la igualdad ante la ley.

El Supremo ha respondido de manera indirecta a este choque político con un criterio administrativo: no es suficiente con invocar una salida del país durante un periodo histórico específico; debe demostrarse que existió un exilio conforme a lo establecido por la ley. La Sala también ha recriminado a la Administración que no presentara datos suficientemente sólidos para justificar el levantamiento de la suspensión.

La cuestión tiene una clara dimensión electoral. Los nacionalizados residen mayoritariamente fuera de España y forman parte del censo exterior, un ámbito donde cada voto puede resultar crucial en circunscripciones ajustadas. Aun así, convertir el número total de afectados en un bloque electoral homogéneo sería simplista: provienen de diferentes países, tienen diferentes perfiles políticos y no hay garantía de que votaran en la misma dirección.

El implacable calendario añade una presión adicional. El censo que se utilizará en los comicios está vinculado a la fecha límite establecida por la legislación electoral, lo que implica que los consulados requieren tiempo para verificar documentación y tramitar certificaciones. La Administración, por tanto, enfrenta una carrera contra el reloj que no se solucionará con una simple declaración política ni con una rueda de prensa.

Qué puede ocurrir ahora

El Supremo debe continuar con el procedimiento y examinar las alegaciones de los afectados. La sentencia definitiva probablemente llegaría después de las elecciones, salvo que el tribunal acelere excepcionalmente los plazos.

El escenario más probable antes del 29-N es que únicamente puedan votar aquellos que demuestren de manera expresa su condición de descendientes de exiliados conforme a los criterios establecidos por la Sala. El resto quedará fuera del censo electoral efectivo, aunque conserve la nacionalidad española.

La controversia también podría extenderse más allá de las urnas. Una futura sentencia del Supremo podría ser impugnada en amparo por personas específicas. En ese momento, el Constitucional tendría un marco procesal más sólido para pronunciarse sobre la instrucción del Ministerio de Justicia y sobre el alcance del derecho de sufragio reconocido en el artículo 23 de la Constitución.

Entre lo más llamativo de este caso se encuentra el hecho de que la medida no elimina la nacionalidad, sino que limita sus efectos electorales mientras se resuelve el fondo del espectro litigioso. Resulta a su vez singular que la disputa haya convertido los archivos consulares, las fechas de salida de España y los certificados familiares en documentos de mayor peso político que cualquier mitin. En esta historia, el papel determinante puede no ser una papeleta, sino un documento guardado durante generaciones en una carpeta familiar.