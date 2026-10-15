Las 10 provincias donde se decidirá el 29N: definen cuánto poder tendrán PP y VOX y la caída del PSOE

El panorama electoral comienza a definirse.

La encuesta de El Mundo señala una decena larga de provincias en las que se juega gran parte del reparto del Congreso, destacando diez donde PP, PSOE y VOX pueden impactar de manera significativa el resultado del 29 de noviembre.

Si bien la victoria del centroderecha parece asegurada, permanece la incógnita de si será un triunfo rotundo o un partido que se extenderá a prórroga.

Los sondeos recientes apuntan al PP como primer partido y a Vox en un sendero ascendente.

La estimación de Sigma Dos ofrece 135 escaños a los populares, 103 al PSOE y 68 a la formación de Santiago Abascal.

Otro promedio de encuestas eleva la suma de PP y VOX hasta los 199 diputados, sobrepasando la mayoría absoluta.

Diez provincias con escaños en juego

La clave no reside solo en el porcentaje a nivel nacional. El sistema provincial español transforma pequeñas oscilaciones en el voto en escaños vitales.

Así, una victoria apretada en una provincia puede valer más que miles de votos acumulados en lugares donde el reparto ya está prácticamente decidido.

Las diez provincias que han sido destacadas por los análisis internos de PP y PSOE incluyen importantes núcleos urbanos, zonas medianas y territorios donde Vox tiene la posibilidad de arrebatar representación a los partidos más tradicionales:

Provincia Pugna principal Qué puede ocurrir Valladolid PP-PSOE El reparto podría inclinar un escaño adicional hacia cualquiera de los dos bloques Cantabria PP-PSOE Una mínima diferencia puede alterar la mayoría provincial La Rioja PP-PSOE El PP corre el riesgo de perder uno de los diputados que tenía en mente Madrid PP-PSOE-Vox El crecimiento poblacional resalta la relevancia del reparto Lleida PP-PSOE y fuerzas independentistas La fragmentación complica las previsiones Baleares PP-PSOE-Vox Los últimos escaños dependerán de una ajustada diferencia Ávila PP-Vox La derecha está en competencia por el espacio electoral, no solo frente al PSOE Huesca PP-Vox Un cambio en la intención de voto podría modificar el último diputado Sevilla PP-PSOE-Vox La contienda andaluza jugará un papel clave en las relaciones de fuerza Barcelona PP, Vox y fuerzas catalanas Un crecimiento del PP podría traducirse en un escaño adicional

El análisis territorial sugiere que el PP podría ganar diputados en Toledo, Cádiz, Teruel, Valencia, Cuenca, Alicante y Barcelona. Sin embargo, también enfrentaría riesgos en La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Cantabria, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Ávila. Este detalle proporciona una irónica lectura electoral: el partido puede mejorar en líneas generales a nivel nacional y, aun así, perder escaños cruciales por una mala actuación en provincias concretas.

Andalucía, Madrid y Barcelona: tres termómetros

Andalucía se presenta como uno de los grandes campos de batalla. La proyección de Sigma Dos asigna 25 escaños al PP, 17 al PSOE y 16 a Vox. La distancia entre populares y socialistas seguiría siendo relevante, pero Vox se colocaría a solo un diputado del PSOE. Las provincias de Sevilla, Cádiz y otras en Andalucía podrían determinar si Abascal se establece como un aliado fuerte o como uno con capacidad limitada para influir.

En Madrid, la situación es doble. La comunidad reúne un alto número de escaños y, además, gana un nuevo escaño debido al aumento del censo. La estimación territorial asigna 16 al PP, nueve al PSOE y nueve a Vox, incluyendo también representación para Sumar y Podemos. Si el bloque de derechas se aproxima a los dos tercios de la delegación madrileña, Feijóo contaría con una imagen política favorable. Si Vox obtiene más apoyos a costa del PP, la suma se mantendría, pero el equilibrio dentro del futuro Gobierno se modificará.

Barcelona ofrece una perspectiva diferente. El PSC mantendría la delantera con 16 diputados, seguido por ERC con nueve. Vox alcanzaría siete, superando al PP, que obtendría seis. Este dato resulta relevante: los populares podrían mejorar su posición a nivel nacional, mientras siguen estando detrás de Vox en una de las circunscripciones más importantes del país.

La cuestión decisiva: mayoría cómoda o dependencia

La suma de PP y Vox aparece en varias proyecciones por encima de la mayoría absoluta. La media recogida por El Debate estima 133 diputados para el PP y 66 para Vox, totalizando 199. La previsión de Sigma Dos aumenta la posible suma de ambas formaciones hasta 203. Las diferencias entre encuestas sugieren cautela, pero todas indican una tendencia común: el PSOE se encuentra alejado de una mayoría alternativa y la izquierda pierde capacidad a nivel territorial.

La cantidad de diputados que obtenga Vox influirá en la dinámica del poder. Con un total cercano a los 70 escaños, Abascal no sería un simple acompañante, sino un socio con poder para exigir ministerios, prioridades legislativas y cambios en políticas de inmigración, seguridad, energía o modelo territorial. Feijóo podría asumir la presidencia del Ejecutivo, aunque sin margen para actuar a su antojo.

La matemática también es relevante dentro del propio PP. Cuanto mayor sea la brecha entre populares y Vox, mayor será el margen del presidente para establecer su programa y equipo. Si ambos quedan aproximados en número de escaños, la legislatura comenzará con una negociación constante. La mayoría absoluta, en esa circunstancia, no resolvería los inconvenientes: simplemente trasladaría los debates de la investidura al Consejo de Ministros.

Un mapa con sorpresas

Los datos territoriales sugieren que Vox podría adelantarse al PSOE en la Región de Murcia, alcanzando tres diputados frente a dos. En Cataluña, además, conseguiría más representación que el PP. Andalucía se perfila como otro escenario de tensión, con 16 escaños para Vox en comparación con los 17 del PSOE.

El retroceso de Sumar añade un nuevo matiz al esquema. La proyección le asigna nueve diputados, 23 menos que en los comicios anteriores, mientras que Podemos tendría dos representantes, uno en Madrid y otro en Cataluña. De esta manera, la izquierda alternativa sufre un descalabro que podría impactar tanto en la campaña como en la posibilidad del PSOE de conformar una mayoría en el Parlamento.

Uno de los movimientos menos conocidos es el del censo: Madrid ganará un diputado, mientras que Cádiz perderá uno. Soria comienza con apenas 77.069 electores, mientras que Madrid supera los cinco millones y medio. En la política española, una papeleta puede ser diminuta en el mapa pero de gran impacto en el Congreso; la provincia más pequeña puede ser la que resuelva una noche celebrada como triunfal.