Ayuso hunde al PSOE a cuenta de la ‘buitre’ Montse Mínguez: «¡Su novio tiene más patrimonio que Jeff Bezos!»

¡Para coger palomitas!

Isabel Díaz Ayuso puso contra las cuerdas al PSOE en el Pleno de la Asamblea de Madrid al recordarles su doble moral con la vivienda.

La líder popular señaló directamente a la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, y a su pareja, Sergi Vélez, por controlar a través de Nest Capital Homes al menos una treintena de pisos en alquiler, con desahucios incluidos, sociedades en Panamá y un patrimonio que, según la presidenta, supera al de Jeff Bezos.

Ayuso acusó a los socialistas de hacer campaña contra los fondos buitre y los rentistas mientras su propia portavoz federal mantiene intereses inmobiliarios de gran calado.

La presidenta madrileña recordó a Mar Espinar su hundimiento como política:

El otro día en un programa de televisión me dijo un contertulio que había sido un histórico dirigente del Partido Socialista en Madrid que le daba vergüenza su trayectoria y cómo se había hundido como portavoz y como político. Y la verdad es que no le puedo más que dar toda la razón, porque abochorna sus declaraciones y su forma de comportarse con esa falta de decoro institucional en esta Cámara. Me habla usted acerca de mi madre, de mi novio, de mi familia, pero no me ha quedado que son ataques personales. ¿Son ataques personales o son ataques puntuales? Que esa es la nueva gracia de la semana.

Sacó a colación el escándalo de la ‘buitre’ Montse Mínguez y otros ‘notables’ socialistas:

Por cierto, no sé qué manía tienen con los áticos. Quizás es que porque ustedes vienen todos de palacios, pagados con dinero público, el hecho de que les parezca hasta ofensivo un ático. Pero si tienen los de Muface en las saunas que encima están alquilando a otras personas, dejen de tener tanta caradura. ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si son novios somos todos novios, 30 pisos que tiene más patrimonio que Jeff Bezos, con yates, con dinero metido en Panamá, sin declarar a Hacienda? ¡Pero qué caradura tienen ustedes! Que tengan representando al socialista por España entera, con decenas de pisos, ¿es algo puntual o es algo personal? ¿Que Begoña Gómez haga negocios en La Moncloa, llamando a capítulo al rector de la Complutense, es por algo personal o es algo puntual? Quizás es puntual, claro.

Y siguió metiéndole un buen repaso al Gobierno Sánchez: