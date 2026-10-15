Chicote remacha otro clavo en el ataúd del PSOE, al revelar cómo Óscar López desahució a un inquilino de Muface vecino de Maricarmen

La controversia en torno a la vivienda suma un nuevo capítulo en el seno del Gobierno.

El periodista Javier Chicote ha expuesto, según informa Artículo14, que Óscar López firmó o respaldó la respuesta administrativa que deja a un inquilino de Muface al borde del desalojo, quien reside justo enfrente de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada en Madrid.

Este asunto tiene una fuerte carga política. López ha hecho de la problemática de la vivienda uno de sus principales argumentos para criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que acusa de favorecer a los fondos de inversión. Ahora, la denuncia de Chicote plantea una pregunta incómoda para el ministro: si el procedimiento era legal, ¿por qué fue presentado como una decisión ajena al Ejecutivo? Y si había margen para evitarlo, ¿por qué no se hizo?

Un contrato de 1988 y una subrogación discutida

La historia comienza con un contrato de alquiler firmado en 1988 por la madre del afectado. Tras convivir con ella durante su enfermedad, el hijo solicitó la subrogación del contrato tras su fallecimiento. La Administración concedió esta subrogación durante seis meses, pero luego le notificó que debía abandonar la vivienda.

El inquilino presentó un recurso de alzada ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. De acuerdo con la información proporcionada por Chicote, la resolución fue desestimada y se mencionan tanto el nombre del ministro como el del funcionario que actuó en su nombre. Por tanto, el desahucio podría llevarse a cabo en cualquier momento.

El contraste con el caso de Maricarmen

La cercanía física entre ambos casos intensifica la confrontación partidista. Maricarmen fue desalojada de la vivienda en la que vivió desde 1956, después de múltiples intentos y un proceso judicial que finalmente falló a favor de la propiedad. Su situación convirtió el tema de la vivienda en uno de los puntos centrales del enfrentamiento entre el PSOE y el Partido Popular en Madrid.

López calificó aquel desalojo de “intolerable” y responsabilizó a Isabel Díaz Ayuso de proteger a los fondos buitre. Además, defendió que un decreto estatal de vivienda podría haber evitado situaciones similares, aunque esa norma ha fracasado en varias ocasiones en el Congreso. La nueva denuncia amenaza con devolverle sus propias declaraciones como un boomerang en el ámbito parlamentario.

El PSOE puede intentar enmarcar la situación como un expediente ordinario y sometido a la ley. La presión podría intensificarse si emergen documentos que aclaren quién tomó la decisión final y qué opciones se consideraron.

La controversia repercute también en Muface, un sistema especialmente delicado dada su vinculación con funcionarios y servicios públicos. La posibilidad de que un beneficiario o exinquilino asociado a este contexto sea expuesto a un desalojo resulta una imagen complicada de gestionar para un Gobierno que clama por una mayor protección residencial.

Uno de los aspectos más llamativos es la coincidencia vecinal: el inquilino afectado vive frente a Maricarmen, un hecho que une dos casos distintos por la misma calle y por la lucha política en torno a la vivienda. En Madrid, a veces la distancia entre un debate nacional y un problema residencial no es más que el ancho de una acera.