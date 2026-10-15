El PP de Lleida exige explicaciones por el expediente de Ciutat Jardí y pone el foco en el papel del actual alcalde

El Partido Popular de Lleida ha decidido mover ficha ante las informaciones publicadas sobre la modificación del proyecto de reparcelación del sector SUR-2 de Ciutat Jardí. La formación reclama explicaciones al Gobierno municipal de la Paeria y ha solicitado formalmente una copia íntegra del expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local el 18 de julio de 2017, una decisión que vuelve a situar bajo el foco la gestión urbanística del Ayuntamiento y la necesidad de esclarecer el alcance de los acuerdos adoptados.

La portavoz del Grupo Municipal del PP, Anna Florista, considera que el Ejecutivo municipal debe dar cuenta de lo sucedido y facilitar la documentación necesaria para conocer con precisión qué se aprobó, cuáles fueron sus efectos y qué circunstancias rodearon la tramitación. La petición cobra especial relevancia política porque, según señala el PP, el actual alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ocupaba entonces responsabilidades municipales en el área de Urbanismo.

Los populares sostienen que las informaciones difundidas en los últimos días perjudican la imagen de la ciudad y de la propia institución municipal. Por ello, reclaman transparencia y respuestas que permitan despejar las dudas surgidas en torno a un expediente urbanístico que permanecía fuera del centro del debate público y que ahora vuelve a la actualidad.

La iniciativa del PP no se limita a una petición de explicaciones políticas. El grupo municipal ha recurrido formalmente al derecho de acceso a la información para obtener una copia del expediente tratado en la Junta de Gobierno Local de julio de 2017. El objetivo es examinar la documentación administrativa y conocer el contenido concreto de una modificación que, nueve años después, vuelve a generar interrogantes.

Una modificación urbanística aprobada en julio de 2017

El acuerdo que centra la controversia se remonta al 18 de julio de 2017, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó una modificación del proyecto de reparcelación del sector SUR-2 de Ciutat Jardí. Según las informaciones publicadas por distintos medios, la decisión afectaba a un ámbito de desarrollo residencial de Lleida en el que posteriormente se construyó la promoción inmobiliaria Botànic, vinculada a la empresa Nest Capital.

La coincidencia entre la modificación urbanística y el desarrollo inmobiliario posterior ha despertado el interés informativo sobre el contenido del expediente y las consecuencias concretas del acuerdo. Sin embargo, las informaciones disponibles advierten de que las actas municipales no permiten determinar por sí solas cuál fue el impacto específico de aquella decisión sobre la parcela en la que se levantó la promoción.

Precisamente por ello, la documentación solicitada por el PP adquiere especial importancia. El expediente completo permitirá examinar los antecedentes administrativos, los informes técnicos, la propuesta que motivó la modificación y las condiciones concretas del acuerdo. Estos elementos resultan fundamentales para distinguir entre las decisiones ordinarias de gestión urbanística y cualquier eventual cuestión que requiera una explicación adicional.

La formación popular reclama que el Ayuntamiento facilite esa información y responda a las dudas planteadas. Su posición es que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se adoptan las decisiones que afectan al desarrollo de la ciudad, especialmente cuando una actuación municipal vuelve a suscitar preguntas sobre sus consecuencias.

La responsabilidad política de la Paeria, en el centro del debate

El PP también pone el acento en las responsabilidades políticas de quienes formaban parte del Gobierno municipal cuando se aprobó el expediente. Según la formación, el actual alcalde, Fèlix Larrosa, desempeñaba entonces funciones relacionadas con el área de Urbanismo, por lo que considera necesario que el Ejecutivo municipal contribuya a esclarecer los hechos y facilite toda la información disponible.

La reclamación se produce en un momento en el que la transparencia en la gestión pública vuelve a ocupar un lugar central en el debate político. Para los populares, no basta con que las decisiones urbanísticas estén recogidas en acuerdos administrativos: también es necesario que su contenido pueda ser conocido y examinado cuando surgen dudas sobre su alcance.

La petición de documentación busca, por tanto, disponer de una base objetiva para analizar lo ocurrido. El PP pretende conocer el expediente antes de extraer conclusiones definitivas sobre la modificación y sus posibles implicaciones.

Por ahora, la formación exige explicaciones y documentación, sin que la información aportada permita afirmar que se haya acreditado una irregularidad en la tramitación del acuerdo de 2017. La clave estará en el contenido del expediente y en las respuestas que ofrezca el Gobierno municipal.

Investigación: qué se sabe del expediente de Ciutat Jardí y qué queda por aclarar

Las informaciones publicadas sobre el sector SUR-2 permiten reconstruir algunos de los antecedentes del caso, pero también evidencian las cuestiones que todavía requieren una comprobación documental más exhaustiva.

1. El acuerdo del 18 de julio de 2017

La Junta de Gobierno Local aprobó una modificación del proyecto de reparcelación de Ciutat Jardí. Las informaciones publicadas señalan que el acuerdo fue adoptado por unanimidad y que figuraba en el orden del día de aquella sesión municipal.

La existencia del acuerdo constituye el punto de partida de la investigación periodística. Para conocer su alcance real, resulta necesario examinar el texto íntegro de la resolución y los documentos que la acompañaban.

2. La promoción inmobiliaria Botànic

En el ámbito de Ciutat Jardí se desarrolló posteriormente Botànic, una promoción residencial vinculada a Nest Capital y relacionada con el empresario Sergi Vélez, actual pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE en el Congreso.

La relación entre la promoción y el ámbito urbanístico sobre el que se aprobó la modificación ha motivado preguntas sobre los efectos del acuerdo municipal. No obstante, la coincidencia territorial y temporal no demuestra por sí misma que la modificación generase un beneficio concreto para la promotora ni acredita la existencia de un trato de favor.

3. El documento decisivo: el expediente completo

La documentación solicitada por el PP puede resultar determinante para aclarar qué cambios se aprobaron, qué parcelas estaban afectadas y cuáles fueron las consecuencias administrativas y urbanísticas de la modificación.

Entre los aspectos que conviene comprobar figuran los informes técnicos, las modificaciones introducidas respecto al proyecto anterior, las cargas urbanísticas y los porcentajes asignados a las parcelas resultantes, así como la motivación del acuerdo y su posible incidencia sobre el desarrollo inmobiliario posterior.

También será relevante verificar qué responsables municipales intervinieron en la tramitación, qué informes sustentaron la decisión y si consta alguna circunstancia que exigiera actuaciones específicas de transparencia o abstención. Cualquier conclusión sobre estas cuestiones debe apoyarse en la documentación correspondiente y en la normativa aplicable en aquel momento.

4. Las preguntas que siguen pendientes

A partir de la información publicada, hay varias cuestiones que requieren respuesta documental: ¿qué modificación concreta se aprobó en julio de 2017?, ¿qué efectos tuvo sobre las parcelas del sector SUR-2?, ¿qué informes justificaron la decisión?, ¿qué relación existe entre los cambios aprobados y la posterior promoción Botànic? y ¿qué documentación puede aportar la Paeria para despejar las dudas?

Son preguntas relevantes para reconstruir los hechos, pero no deben confundirse con conclusiones anticipadas. La información disponible no permite dar por acreditada una irregularidad ni cuantificar un eventual beneficio derivado de la modificación.

La respuesta a estas cuestiones dependerá del análisis del expediente y de las explicaciones que ofrezcan los responsables municipales.

El PP reclama transparencia y explicaciones públicas

Con esta iniciativa, el Partido Popular de Lleida sitúa el foco en la obligación del Ayuntamiento de ofrecer información clara sobre sus decisiones urbanísticas. Anna Florista reclama que el Gobierno municipal facilite el expediente y esclarezca las circunstancias que rodearon la modificación aprobada en 2017.

Los populares consideran que las dudas generadas por las informaciones publicadas no pueden quedar sin respuesta y defienden que la transparencia es esencial para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

La petición de acceso a la documentación abre ahora una nueva fase: conocer el contenido íntegro del acuerdo, contrastar los datos publicados y determinar qué explicaciones puede aportar la Paeria. Hasta entonces, el expediente de Ciutat Jardí seguirá siendo objeto de atención política y periodística, con una cuestión central por resolver: qué cambió exactamente en 2017 y qué consecuencias tuvo aquella decisión urbanística.