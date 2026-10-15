PP y Vox quieren convertir el Senado en el gran tablero de la próxima mayoría

La aritmética del Senado vuelve a colocar a los partidos ante una paradoja típica de España: para incrementar su representación no siempre es necesario conseguir más votos, sino evitar su dispersión. Vozpópuli destaca que el PP y Vox están considerando listas conjuntas en una docena de circunscripciones, una estrategia que, según las proyecciones realizadas tras el 23-J, podría otorgar hasta 15 senadores adicionales a la derecha.

No se trataría necesariamente de un pacto uniforme en todo el país. La táctica sería muy selectiva: presentarse juntos donde la fusión de candidaturas pueda arrebatar escaños a la oposición. El Senado, con sus papeletas de nombres y mayorías provinciales, favorece la coordinación y castiga rigurosamente la fragmentación.

Un sistema que favorece al primero

En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar tres nombres. Aunque las candidaturas aparecen organizadas por partidos, el voto se destina formalmente a personas específicas. En la práctica, la mayoría de los votantes elige a los tres candidatos de una misma formación.

El resultado habitual es que la fuerza más votada se lleve tres escaños y la segunda uno. Así, una diferencia relativamente pequeña en el número de votos puede traducirse en una ventaja considerable. Aquí no hay una distribución proporcional como en el Congreso, ni una barrera electoral del 3 %: quienes obtienen más votos ocupan los escaños disponibles.

Circunscripción Reparto de 2023 Efecto estimado de una lista conjunta Sevilla PSOE 3 – PP 1 La candidatura común podría lograr 3 y dejar al PSOE con 1 Badajoz PP 2 – PSOE 2 El bloque de derechas ganaría un senador Cáceres PP 2 – PSOE 2 El bloque de derechas ganaría un senador Huelva PP 2 – PSOE 2 El bloque de derechas ganaría un senador Valencia PP 2 – PSOE 2 El bloque de derechas ganaría un senador

La clave no radica únicamente en cuántos votos obtienen PP y Vox, sino en la manera en que se presentan sus candidatos en la papeleta. Si los votantes conservadores concentran sus tres cruces en una misma candidatura, el cuarto escaño podría estar a su alcance. Este movimiento exige una disciplina de voto, algo poco común en campañas donde cada partido intenta distinguirse hasta por el color de la carpeta.

Sevilla, el premio mayor

Sevilla destaca como la circunscripción con mayor potencial para esta alianza. En las elecciones de 2023, el PSOE se hizo con tres senadores y el PP con uno. La proyección indica que una candidatura conjunta podría cambiar parcialmente este resultado: tres representantes para la lista común y uno para los socialistas.

Este movimiento tendría un significado político que trasciende el mero número de escaños. Sevilla es una provincia con un gran peso demográfico y simbólico, además de ser uno de los bastiones donde el PSOE ha edificado, a lo largo de las décadas, una parte crucial de su fortaleza electoral. Perder dos senadores en este contexto sería considerado algo más que una simple anomalía en las cifras.

En Badajoz, Cáceres, Huelva y Valencia, la diferencia podría ser más ajustada, pero igualmente plausible: en 2023, todas estas provincias repartieron dos escaños para el PP y dos para el PSOE. La coordinación entre populares y Vox podría transformar esos empates en un reparto de tres a uno. La ventaja no vendría de cambiar drásticamente el mapa de votación, sino de convertir una suma dispersa en una candidatura reconocible.

Navarra introduce una tercera pieza

Navarra presenta una dinámica diferente. Allí, el socio clave sería UPN, una formación con implantación propia y capacidad para competir con una marca distinta a la del PP. En 2023, el PSN logró tres senadores y UPN uno. Una candidatura conjunta permitiría, según los análisis disponibles, disputar dos escaños adicionales y reducir a uno la representación socialista.

El posible acuerdo revela que la estrategia no consiste únicamente en añadir las siglas de Vox a las del PP. En cada territorio, habrá que encontrar una fórmula aceptable tanto para el electorado como para las organizaciones locales. En Navarra, el protagonismo de UPN podría resultar más efectivo que una coalición presentada como una mera extensión automática de la política nacional.

El máximo balance que indican las simulaciones sería de 13 senadores adicionales para el PP a través de acuerdos con Vox en 12 circunscripciones, más otros dos en Navarra junto a UPN. Así, el grupo popular podría elevar su número de senadores elegidos en 2023, pasando de 120 a 135. Es importante señalar que esta es una estimación teórica, no un resultado anticipado, y dependería de que los votantes acepten trasladar esta alianza partidista a sus tres cruces en la papeleta.

La izquierda afronta el mismo dilema

La maniobra propuesta se da en un momento en que el espacio progresista está debatiendo sus propias candidaturas unitarias. El sistema del Senado empuja a los partidos a coordinarse, pero la negociación puede resultar más complicada cuando hay que repartir puestos, ordenar nombres y decidir quién encabezará cada lista.

La paradoja es clara: una alianza puede maximizar los escaños, pero también diluir identidades y generar resistencias internas. Para PP y Vox, este entendimiento podría ser electoralmente beneficioso en provincias concretas. En el caso del PSOE y sus posibles aliados, competir de forma separada podría dejar muchos votos sin representación parlamentaria.

Además, el Senado no solo influye en la tramitación legislativa. Contar con una amplia mayoría puede condicionar la capacidad de la Cámara para intervenir en reformas institucionales, nombramientos y conflictos territoriales. Por esta razón, una negociación que inicialmente parece restringida a doce provincias podría terminar afectando el equilibrio de poder a lo largo de toda la legislatura.

Y hay una última ironía en esta contienda: el elector puede escoger candidatos de distintas formaciones, pero los partidos compiten para que nadie lo haga. En la práctica, tres pequeñas cruces pueden tener un valor mayor que un extenso mitin, y una papeleta coordinada podría convertir una diferencia de votos modesta en una colección completa de escaños.