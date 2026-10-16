Abascal refuerza su alianza con Meloni y pone a Italia como ejemplo para España

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado su visita a Bruselas para estrechar lazos con Giorgia Meloni y otros referentes de la derecha europea. El encuentro con la primera ministra italiana ha servido al dirigente español para defender un cambio de orientación política en Europa y situar a Italia como un ejemplo para España.

Tras la reunión, Abascal ha expresado su satisfacción a través de las redes sociales, donde ha destacado la importancia del momento que atraviesa Occidente. A su juicio, Europa necesita abandonar la falta de iniciativa y apostar por nuevas políticas que permitan afrontar los desafíos actuales.

El líder de Vox también ha elogiado la trayectoria de Italia bajo el Gobierno de Meloni, al considerar que el país ha ganado fortaleza y reconocimiento internacional. En este sentido, ha defendido que España podría seguir una senda similar y ha agradecido a la dirigente italiana la relación personal que mantienen.

Una agenda europea marcada por las alianzas políticas

La reunión con Meloni se enmarca en un viaje a la capital comunitaria en el que Abascal ha asumido un papel protagonista al frente de Patriots, la formación política europea que preside desde noviembre de 2024 y en la que está integrado Vox.

Esta plataforma agrupa a distintas fuerzas políticas europeas, entre ellas Reagrupamiento Nacional, liderado por Marine Le Pen en Francia; Fidesz, del primer ministro húngaro Viktor Orbán; ANO, vinculado al primer ministro checo Andrej Babiš, y la Liga italiana.

Durante su estancia en Bruselas, Abascal ha mantenido también contactos con Orbán, Babiš y Le Pen. Estos encuentros han reforzado la imagen de coordinación entre los partidos aliados y han estado acompañados de muestras de respaldo a Vox ante las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Le Pen, por su parte, le ha transmitido sus mejores deseos para la cita electoral, según las informaciones difundidas sobre los encuentros.

Además, Abascal ha agradecido públicamente a sus socios europeos el apoyo a Ceuta y el respaldo mostrado a su formación. La agenda en Bruselas combina así la coordinación entre sus aliados internacionales con la búsqueda de apoyos políticos de cara a los próximos comicios en España.