Ayuso cierra la estación de Sol debido a la insalubridad relacionada con la acampada

La estación de Metro de Sol ha sido cerrada de manera temporal para llevar a cabo trabajos de limpieza y seguridad considerados urgentes. Esta decisión, comunicada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, llega después de casi tres semanas de acampada en la Puerta del Sol y tras reiteradas advertencias sobre la acumulación de desechos en los accesos y en los pozos de ventilación, por parte de las personas que permanecen en la plaza madrileña.

El cierre se ha adoptado, según la Comunidad de Madrid, a solicitud de los equipos de prevención de riesgos laborales y de los sindicatos de Metro de Madrid. El propósito inmediato es salvaguardar tanto a los trabajadores como a los usuarios mientras se lleva a cabo la limpieza de residuos y la desinfección de las instalaciones.

La estación se mantendrá cerrada mientras se realicen las labores necesarias. La presidenta regional no estableció un plazo para la restauración del servicio y condicionó la reapertura a la llegada de maquinaria que intervenga sobre los pozos de ventilación.

Esta decisión repercute en uno de los principales nodos de conexión del metro madrileño. Sol integra las líneas 1, 2 y 3, además de estar enlazada con Cercanías, lo que implica que cualquier interrupción conlleva una reorganización de los desplazamientos en el centro de la capital.

Los trabajos que se llevarán a cabo incluyen:

Eliminación de orines, excrementos y otros tipos de residuos orgánicos.

Limpieza de los pozos y accesos de ventilación.

Desinfección de las áreas afectadas.

Comprobaciones de seguridad antes de reabrir la estación.

La Comunidad había solicitado anteriormente el desmantelamiento de la acampada, que se había establecido como protesta por las dificultades en el acceso a la vivienda y el incremento de precios. La presidenta madrileña calificó el campamento de “ilegal” y argumentó que la situación complicaba el paso de ambulancias, generando problemas de seguridad.

Amoníaco y riesgos laborales

Los análisis ambientales realizados en la estación han evidenciado concentraciones de amoníaco que alcanzan hasta el 80% del valor límite de exposición laboral. Esta cifra ha incrementado la urgencia de actuar en espacios cerrados con escasa ventilación.

La acumulación de orines puede desencadenar, a través de la evaporación y la descomposición bacteriana, la formación de gases y aerosoles. El Gobierno regional ha descrito estos compuestos como potencialmente tóxicos, solicitando medidas de protección para el personal encargado de las tareas de limpieza.

El problema se agrava especialmente en los pozos y conductos que conectan la superficie con la infraestructura subterránea. No se trata solo de un asunto olfativo: la principal preocupación radica en que los trabajadores puedan acceder a zonas contaminadas sin los equipos adecuados y sin una ventilación suficiente.

Elemento Situación comunicada Estación afectada Sol Líneas implicadas 1, 2 y 3 Zonas intervenidas Pozos y accesos de ventilación Riesgo medido Amoníaco de hasta el 80% del límite laboral Reapertura Sin fecha concreta, condicionada a la limpieza

La acampada, que comenzó como una movilización por la vivienda, ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Gobierno central. La administración regional ha exigido el desalojo y ha responsabilizado a los acampados del deterioro de las condiciones sanitarias en la estación.

El cierre impacta directamente a miles de viajeros y traslada el conflicto a una infraestructura clave. Para los usuarios, las consecuencias se harán notar en los transbordos y la movilidad en el centro; para los trabajadores, la prioridad será evitar entrar en las zonas afectadas hasta que se complete la limpieza.

La estación de Sol reabrirá una vez que finalicen las labores y los responsables de seguridad consideren que se pueden recuperar las operaciones con normalidad. Mientras tanto, la protesta sigue presente en una plaza que nuevamente se convierte en escenario político, espacio de movilización y punto crítico de la red de transporte.

Entre las curiosidades de la estación destaca que Sol forma parte del corazón histórico del metro madrileño y se conecta bajo tierra con uno de los lugares más emblemáticos de Madrid: el kilómetro cero, que se encuentra a escasos metros de sus accesos. Actualmente, este símbolo de la ciudad permanece parcialmente detenido debido a un problema originado en la superficie.