Ceuta abandonada por el Gobierno Sánchez: 77 días después de la invasión, no han reparado ni la alambrada

Persisten en la traición.

Tratando de borrar huellas… eso si.

El Ministerio de Defensa entregó este miércoles a la jueza María Tardón una versión censurada de un nuevo informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

El departamento que dirige Margarita Robles eliminó del documento información clasificada que demostraría que los servicios de inteligencia avisaron al Gobierno Sánchez de la avalancha horas antes de que se produjera.

Ceuta lleva ya 77 días observando el Tarajal con una mezcla de expectación y paciencia.

Pese a la masiva entrada de finales de julio, las prometidas mejoras en la frontera aún no han llegado, y el dispositivo habitual opera con una capacidad bastante limitada.

La barrera temporal instalada en el mar se erige como un recordatorio de una crisis que aún persiste. El verdadero desafío no radica solo en el número de personas que intentan cruzar, sino en quién se encarga de controlar los accesos hacia la frontera.

Una frontera que aguarda obras

El Ministerio del Interior anunció una inversión de 9 millones de euros para extender el espigón de El Tarajal y mejorar su papel fronterizo. El proyecto se divide en dos fases: una primera ampliación de 15 metros, seguida por otra de 100 metros a través de un dique vertical. Además, se prevé reemplazar la solución temporal en el agua por un sistema permanente de balizamiento y contención.

Sin embargo, la realidad en el terreno es mucho menos esperanzadora. No se ha colocado ni una sola piedra y, según informes recientes, los trabajos no iniciarán hasta marzo de 2027. Así las cosas, la frontera permanece protegida con medidas temporales, mientras que el proceso administrativo avanza al ritmo habitual de las obras públicas: primero llegan los informes, luego las autorizaciones y, con un poco de suerte, algún día las máquinas.

La solución marítima implementada tras la crisis tampoco ha demostrado ser fiable del todo. La barrera neumática y las boyas han presentado fallos y algunos componentes han quedado inoperativos o encallados. Actualmente, Interior busca instalar una red de alta resistencia que llegue hasta el fondo marino con el fin de evitar que se pueda pasar por debajo del sistema.

Diez agentes para una frontera exterior de la Unión Europea

La Policía Nacional es la encargada de controlar la documentación y las tareas de extranjería en El Tarajal. Fuentes policiales, citadas por medios españoles, han denunciado que no cuentan con un refuerzo específico y que lo habitual es disponer de unos diez agentes por turno. En épocas de vacaciones, esa cifra puede reducirse a nueve.

La diferencia entre el potente despliegue de las semanas posteriores a la entrada masiva y la dotación ordinaria es evidente. Durante la crisis, se movilizaron policías, guardias civiles, militares, embarcaciones, drones y helicópteros. Sin embargo, una frontera necesita más que un blindaje excepcional en momentos de máxima tensión. Requiere personal suficiente, medios permanentes y protocolos que puedan responder antes de que una multitud llegue a las vallas o al litoral.

La Confederación Española de Policía ha calificado de insuficiente la situación actual. De hecho, el sindicato ha advertido que la seguridad de Ceuta no debería depender únicamente de las decisiones que tome Marruecos en cada momento. La cooperación bilateral es necesaria, pero hacerla el principal elemento de contención limita gravemente la capacidad de reacción de España.

La situación puede resumirse en la siguiente tabla:

Elemento Situación descrita Obras del espigón Anunciadas por 9 millones de euros, pero aún pendientes Inicio previsto Marzo de 2027, según la información publicada Policía por turno Unos diez agentes, con posibles reducciones en vacaciones Contención marítima Barrera provisional y futura red permanente Factor decisivo Actuación de Marruecos al otro lado de la frontera

La dependencia de Rabat, el verdadero problema político

La crisis de julio dejó al descubierto una realidad incómoda: España puede reforzar su lado de la frontera, pero no tiene control sobre los caminos, transportes ni concentraciones de personas que se producen en suelo marroquí. Cuando Rabat implementa controles, drones, unidades antidisturbios y medios navales, los intentos de cruce disminuyen. Pero cuando la vigilancia se relaja, la presión puede aumentar rápidamente.

Este patrón, si bien no demuestra que las autoridades marroquíes incentivaran o permitieran la entrada masiva, pone de manifiesto la medida en que la seguridad de Ceuta depende de decisiones tomadas fuera de las fronteras españolas. Los eventos de 2021 y los del pasado julio han convertido esta dependencia en un asunto prioritario en la política exterior y en la gestión de la migración.

El debate en el ámbito político gira en torno a dos posturas. Por un lado, el Gobierno aboga por la cooperación con Marruecos y menciona los refuerzos enviados a la ciudad. En contraste, la oposición y las organizaciones policiales demandan más recursos propios, infraestructuras completadas y explicaciones sobre la reacción ante las advertencias recibidas antes de la crisis.

Periodista Digital ha recabado información sobre la investigación de la entrada masiva y la situación de los agentes desplazados, incluyendo los problemas relacionados con el alojamiento y la alimentación. Esta dimensión laboral, aunque a menudo queda en segundo plano, impacta directamente en la efectividad del dispositivo.

Una crisis que persiste en el interior de Ceuta

La frontera puede parecer tranquila, pero la crisis sigue presente en el interior. Miles de personas permanecen en la ciudad tras la entrada de julio, generando una presión particular sobre los recursos dirigidos a los menores extranjeros no acompañados. Por otra parte, las cifras no coinciden por completo: Interior maneja un estimado de 5.000 personas, mientras que las autoridades locales ofrecen cifras más elevadas.

La respuesta a esta situación requiere identificación, tramitación individualizada, atención social y, cuando corresponde, devoluciones ajustadas a la legislación. No hay atajos que sirvan para resolverlo. Las devoluciones inmediatas solo son aplicables en circunstancias específicas, y los procesos posteriores deben respetar las garantías legales.

Mientras tanto, cada vez que se difunde un llamamiento a través de redes sociales, se obliga a reactivar dispositivos extraordinarios. En septiembre, con motivo de una nueva convocatoria para repetir la entrada masiva, se sumaron policías de la Unidad de Intervención Policial, guardias civiles, drones y recursos aéreos. La calma posterior evitó otra crisis, pero no solucionó la fragilidad de la estructura existente.

Un detalle notable es que la frontera se mantiene tranquila cuando Marruecos decide reforzar su seguridad con controles en Castillejos, Tetuán y Rincón. La eficacia de todo el sistema depende, por tanto, de una variable que España no puede gestionar ni supervisar directamente. En Ceuta, por el momento, la obra más visible sigue siendo la espera; y la boya más resistente, la voluntad de Rabat.