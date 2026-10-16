El CNI acredita en un informe remitido a la juez Tardón que alertó al Gobierno Sánchez de la invasión de Ceuta

La crisis de Ceuta regresa al epicentro del debate político y judicial.

Un informe dirigido a la juez María Tardón acredita, según Libertad Digital, que el Centro Nacional de Inteligencia advirtió al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno y a los servicios de inteligencia de Marruecos antes de la entrada masiva que tuvo lugar a finales de julio.

En este momento, la problemática no solo se centra en la magnitud de la avalancha, sino también en quién conocía qué, en qué momento y qué decisiones se tomaron.

La investigación de la Audiencia Nacional busca reconstruir una cadena de alertas que, por el momento, plantea más interrogantes que respuestas.

Una advertencia que modifica el enfoque

El documento enviado por el CNI podría no ser muy extenso, pero su potencial político es considerable. Según las informaciones que han salido a la luz, los servicios de inteligencia identificaron propuestas de entradas masivas en redes sociales, con grupos que contaban con miles de participantes. En esos mensajes se incitaba a realizar un abordaje tanto por mar como a través de la valla fronteriza.

Los avisos habrían llegado a diversos organismos españoles, entre ellos el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Ceuta, que en ese momento estaba bajo la dirección de Miguel Ángel Pérez Triano. Además, se habría compartido información con Marruecos para que aumentara su dispositivo policial. La teoría que está tomando más fuerza sugiere que la crisis no se originó de manera espontánea, sino a partir de una movilización previamente detectable.

La investigación deberá establecer si las alertas describían una amenaza concreta o un mero escenario de riesgo. Esta distinción es crucial: prever una concentración de personas no es igual a anticipar una operación que pueda resultar en la entrada de decenas de miles. En el ámbito de la seguridad, similar a la meteorología, no se comparan las nubes amenazantes con la necesidad de evacuar una costa.

El choque entre los avisos y el relato oficial

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado en múltiples ocasiones que el CNI hubiera alertado sobre una invasión en los términos reflejados en la documentación judicial actual. Este informe podría obligar a revisar su postura, aunque no garantice por sí mismo que haya existido responsabilidad penal o administrativa.

La magistrada Tardón ha solicitado información a una serie de cuerpos policiales y militares con el objetivo de esclarecer quién coordinó, financió o facilitó la operación. La causa examina la posible participación de individuos, organizaciones o actores relacionados con gobiernos extranjeros. Hasta ahora, la instructora no ha acusado formalmente a ninguna persona específica.

Entre los aspectos ya conocidos se incluyen:

Avisos sobre llamamientos masivos circulando en redes sociales.

Comunicaciones dirigidas a la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y la Policía.

Información enviada a los servicios secretos marroquíes.

La llegada masiva de aproximadamente 80.000 personas, según los datos manejados en la investigación.

La actuación de agentes marroquíes que, de acuerdo con un informe policial, pudieron facilitar o incluso guiar desplazamientos hacia la frontera.

Marruecos, el segundo frente de la investigación

El aspecto diplomático complica aún más la situación. Si Rabat recibió información sobre la movilización y no intensificó sus controles, será necesario determinar si esto se debió a una incapacidad operativa, a una decisión política o a un intento de ejercer presión sobre España.

Las relaciones entre Madrid y Rabat ya habían sufrido tensiones en torno a la inmigración, el Sáhara Occidental y el control de fronteras. La crisis de Ceuta aportó un elemento de gran delicadeza: la utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión.

Sin embargo, la documentación presentada a la juez no aclararía todas las incógnitas. Quedan por resolver interrogantes como la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas cercanas a Ceuta durante esos días. Asimismo, no estaría del todo claro quién organizó la movilización y hasta qué punto existió coordinación entre las redes sociales, los grupos organizados y las autoridades del país vecino.

Una investigación aún bajo reserva

La juez Tardón ha establecido un régimen de reserva más estricto sobre varias diligencias. Solo los investigadores, la Fiscalía y la propia magistrada tendrían acceso directo a ciertos avances. Esta decisión refleja la sensibilidad del expediente y la posible conexión con personas vinculadas a gobiernos extranjeros.

El CNI está bajo la supervisión directa del Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles. Esta dependencia convierte cada documento entregado en una pieza clave de alto nivel político. Además, explica las controversias sobre qué información ha sido desclasificada y cuál permanece bajo resguardo por motivos de seguridad nacional.

El debate se articula en torno a tres preguntas fundamentales:

¿Recibió el Gobierno una advertencia específica sobre una entrada masiva? ¿Se transmitió esa información con la claridad necesaria a quienes debían actuar? ¿Qué medidas adoptó Marruecos tras conocer los preparativos?

La respuesta judicial se anticipa lenta. En contraste, la política ya ha comenzado a moverse rápidamente.

Como dato curioso, la crisis se organizó en parte a través de convocatorias digitales en grupos que superaban los 180.000 miembros, mientras que los organismos públicos discutían si aquellas señales constituían una amenaza real o solo ruido en internet. En Ceuta, el ruido terminó por hacerse palpable en la frontera.