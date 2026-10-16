José Luis Martínez-Almeida trolea a los perroflautas que vandalizaron la fuente de Sol: «¡Viva la ducha obrera!»

No solo hace falta zotal.

También sarcasmo e inteligencia a raudales para confrontar a la pandilla piojosa que tiene invadido el madrileño Kilómetro Cero.

El regidor madrileño José Luis Martínez-Almeida optó por el humor para denunciar lo ocurrido en la Puerta del Sol. Tras semanas de acampada y destrozos, algunos de los presentes decidieron usar la fuente de la estatua ecuestre de Carlos III como zona de baño.

El propio Almeida compartió en X un mensaje que resume su visión irónica del asunto.

El vídeo viral, difundido por ‘El Mundo’, muestra a varios de los acampados bañándose en el agua de la fuente, algunos sobre colchonetas hinchables y otros sentados en sillas plegables, en pleno centro de Madrid y a plena luz del día. Una imagen que resume el nivel de degradación al que han llevado la plaza más emblemática de la capital.

Almeida no se ha andado con rodeos. En su cuenta de X ha publicado el vídeo con el escueto mensaje: «¡Viva la ducha obrera!». El tuit ha superado con creces los 5.000 likes en pocas horas y ha desatado una oleada de reacciones, muchas de ellas celebrando el troll del alcalde.

La acampada, que lleva más de dos semanas instalada, ya ha dejado un rastro de actos vandálicos (pintadas en el Oso y el Madroño, daños en una placa en recuerdo a las víctimas de ETA en la cafetería Rolando) y problemas de convivencia y seguridad que el Ayuntamiento ha denunciado reiteradamente ante la Delegación del Gobierno. Además, se han registrado problemas de higiene en el Metro (alarmas por amoníaco derivadas de orines) y el uso reiterado del espacio público como si fuera un campamento privado.

La “ducha obrera” de Almeida no es solo un chiste. Es la constatación de que una protesta que empezó bajo la bandera de la vivienda digna ha degenerado en la ocupación de un espacio histórico, el uso del mobiliario urbano como piscina y la impunidad ante el vandalismo. Mientras tanto, los vecinos de la zona y los madrileños que quieren usar la plaza siguen esperando que alguien ponga orden.