NNGG Cataluña prepara el 29-N con Antonio Landáburu y sitúa a los jóvenes en el centro de la estrategia del PP

Nuevas Generaciones (NNGG) de Cataluña celebrará este sábado, 17 de octubre, su Junta Directiva con la presencia de Antonio Landáburu, en una reunión que llega en plena preparación de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La organización juvenil que dirige Jimena Vallejos afronta una cita importante para ordenar el trabajo de sus equipos y definir las próximas líneas de actuación, con el objetivo de contribuir a la actividad política del Partido Popular en Cataluña durante las semanas previas a las urnas.

El encuentro se produce en un momento en el que el PP catalán busca consolidar el espacio recuperado en las últimas elecciones autonómicas y reforzar su presencia entre los ciudadanos que se incorporan al electorado. En ese escenario, las juventudes populares representan una estructura relevante para mantener el contacto con el territorio, formar nuevos cuadros y acercar las propuestas del partido a una generación que afronta dificultades como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la incertidumbre sobre su futuro profesional.

La presencia de Landáburu permitirá, además, vincular el trabajo de la organización catalana con el ámbito nacional de Nuevas Generaciones. La reunión servirá para abordar las prioridades de los próximos días y coordinar la actividad de sus responsables, en una etapa en la que la preparación electoral exige organización y continuidad. Los detalles concretos de los acuerdos que puedan adoptarse deberán conocerse tras la celebración del encuentro.

Del avance electoral a la consolidación del PP en Cataluña

El punto de partida para entender el contexto político de esta reunión está en las elecciones autonómicas de mayo de 2024. El Partido Popular pasó de los tres diputados que obtuvo en 2021 a quince representantes en el Parlament, después de conseguir 347.170 votos. El resultado supuso una recuperación significativa de su representación y devolvió a los populares una mayor capacidad de intervención en la política catalana.

Ese crecimiento abrió una nueva etapa para la formación, pero también planteó un desafío: mantener la base electoral alcanzada y ampliar su presencia social y territorial. Los resultados de unas elecciones no garantizan los de las siguientes, especialmente cuando cambia el tipo de convocatoria y entran en juego cuestiones de ámbito nacional. Por eso, la organización del partido y la capacidad de mantener una actividad constante entre campañas adquieren especial importancia.

En esa tarea, NNGG puede desempeñar un papel que va más allá de la movilización electoral. La organización juvenil permite incorporar nuevas voces, preparar a futuros responsables políticos y mantener una interlocución con jóvenes que quizá todavía no han encontrado un espacio de participación. Para el PP catalán, contar con equipos activos en este ámbito supone disponer de una vía para escuchar nuevas preocupaciones y trasladarlas al debate interno.

La reunión de este sábado se sitúa dentro de esa necesidad de mantener el trabajo organizativo. Con el 29-N como horizonte, la dirección juvenil deberá concretar sus prioridades y coordinar las actuaciones que correspondan a sus equipos durante las próximas semanas.

Jimena Vallejos, ante el reto de movilizar a una nueva generación

La Junta Directiva será también una oportunidad para que el equipo de Jimena Vallejos ordene sus prioridades en un momento de especial intensidad política. La actividad de Nuevas Generaciones puede contribuir a que el Partido Popular mantenga una presencia más próxima a los jóvenes, tanto mediante actos presenciales como a través de iniciativas de formación, debate y comunicación.

El reto no consiste únicamente en conseguir que las juventudes tengan presencia en los actos del partido. También pasa por construir una organización capaz de mantener el contacto con los ciudadanos durante todo el año, escuchar sus demandas y explicar las propuestas políticas de la formación con un lenguaje cercano, sin renunciar al rigor.

La vivienda es uno de los ámbitos en los que esa labor puede resultar más relevante. Para muchos jóvenes, emanciparse se ha convertido en una decisión condicionada por los precios del alquiler, la necesidad de estabilidad laboral y la dificultad de ahorrar. El empleo, la formación y las oportunidades para desarrollar un proyecto de vida también forman parte de las preocupaciones que cualquier organización juvenil debe incorporar a su agenda.

Desde la perspectiva del PP, NNGG puede actuar como espacio para trasladar estas inquietudes a la estructura del partido y participar en la defensa de sus propuestas. La capacidad de conectar con las preocupaciones cotidianas será una cuestión importante para cualquier formación que aspire a mantener una presencia entre los nuevos votantes.

El voto joven, una cuestión estratégica para el 29-N

Los hábitos informativos de las nuevas generaciones añaden otro elemento a la preparación electoral. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la campaña de las autonómicas catalanas de 2024 muestran que el 82,7% de los encuestados de entre 18 y 24 años utilizaba las redes sociales para informarse sobre los programas y las propuestas de los candidatos. En el conjunto de los encuestados, el porcentaje era del 47,9%. Se trata de datos de aquella campaña autonómica, no de una estimación del comportamiento electoral de los jóvenes en las próximas generales.

La diferencia ilustra la importancia de adaptar la comunicación política a los canales que utiliza cada generación. Las redes sociales ofrecen a los partidos la posibilidad de explicar sus propuestas y participar en conversaciones que ya forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero la presencia digital no sustituye al trabajo presencial: el contacto directo, la participación en encuentros y la actividad en los municipios siguen siendo herramientas importantes para una organización juvenil.

Para NNGG Cataluña, combinar ambas dimensiones puede ayudar a mantener la visibilidad del proyecto popular y facilitar que sus planteamientos lleguen a jóvenes con intereses y preocupaciones diferentes. El objetivo organizativo debe ser construir una relación sostenida con ese público, en lugar de limitar la actividad a los días inmediatamente anteriores a la votación.

Tampoco existe un único voto joven. Las preferencias políticas dependen de múltiples factores y no pueden deducirse únicamente de la edad o del uso de las redes sociales. Por eso, el trabajo de las juventudes requiere escuchar, debatir y explicar propuestas concretas, en lugar de dar por sentado que una determinada generación comparte las mismas prioridades.

Antonio Landáburu y la conexión con Nuevas Generaciones a escala nacional

La presencia de Antonio Landáburu da al encuentro una dimensión que trasciende la organización catalana. La coordinación entre los equipos territoriales y la estructura nacional de Nuevas Generaciones permite compartir iniciativas y abordar objetivos comunes, al tiempo que cada organización adapta su actividad a las circunstancias políticas de su territorio.

En Cataluña, ese trabajo se desarrolla en un escenario en el que el PP busca consolidar el avance de 2024 y reforzar su implantación. La colaboración entre los responsables juveniles y la dirección del partido puede contribuir a organizar mejor las actividades, dar continuidad a la formación política y mantener una presencia estable en el debate público.

La reunión de este sábado permitirá conocer cómo concreta NNGG Cataluña sus prioridades inmediatas. La planificación de los próximos actos, la coordinación interna y la participación de los equipos juveniles en la actividad política del PP serán cuestiones relevantes en la preparación de las semanas que preceden al 29-N.

Por ahora, el alcance de las decisiones que puedan tomarse deberá quedar sujeto a lo que comunique la organización tras el encuentro. La importancia de la cita reside en que permitirá a sus responsables revisar el trabajo pendiente y definir cómo se articula la participación de los jóvenes populares en el calendario político.

Una organización juvenil con protagonismo en la recta electoral

El PP catalán afronta las próximas elecciones generales con el antecedente de su recuperación parlamentaria en 2024 y el desafío de trasladar su proyecto a una convocatoria distinta. La organización territorial, la comunicación política y la capacidad para mantener el contacto con los ciudadanos serán elementos relevantes durante la campaña.

En ese escenario, Nuevas Generaciones tiene la oportunidad de contribuir con su propio trabajo: preparar a nuevos participantes, explicar las propuestas del partido y mantener una interlocución con los jóvenes catalanes. Su aportación no determina por sí sola los resultados electorales, pero forma parte de la estructura que permite a una formación organizar su actividad y sostener su presencia pública.

La Junta Directiva de este sábado reunirá a los responsables de NNGG Cataluña en un momento clave para ordenar las próximas actuaciones. Con Jimena Vallejos al frente y Antonio Landáburu presente, el encuentro pondrá el foco en la organización juvenil y en su papel dentro del Partido Popular de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Para los populares catalanes, el reto será consolidar el terreno recuperado y mantener una relación activa con una sociedad diversa. Para sus juventudes, la tarea pasa por convertir la participación política en un trabajo continuado, con presencia territorial y capacidad para responder a las preocupaciones de quienes empiezan a construir su futuro.