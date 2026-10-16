El PSC cierra sus listas para el 29-N con Hereu al frente y una renovación pendiente de demostrar

El PSC ya tiene a sus candidatos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Consell Nacional de los socialistas ha aprobado este viernes las listas de las cuatro circunscripciones catalanas, con Jordi Hereu al frente de Barcelona, Ione Montalvo en Tarragona, Marc Lamuà en Girona y Cristina Morón en Lleida. La formación que lidera Salvador Illa pone así en marcha una nueva fase de la precampaña con el objetivo de mantener su posición dominante en Cataluña y contribuir a la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa.

La configuración de las candidaturas combina dirigentes con experiencia política y perfiles vinculados a la política municipal. Sin embargo, la apuesta por renovar las listas no supone, por sí sola, una transformación generacional del partido. La cuestión será comprobar si los cambios se traducen en una mayor presencia de nuevos perfiles y en una estrategia capaz de conectar con los electores que todavía no encuentran en el PSC una respuesta convincente a sus preocupaciones.

Hereu toma el relevo en Barcelona

La principal apuesta socialista es Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo y exalcalde de Barcelona, que encabezará por primera vez la candidatura del PSC al Congreso de los Diputados. Su incorporación como cabeza de lista sitúa a un dirigente con experiencia institucional al frente de la circunscripción que previsiblemente volverá a tener un peso decisivo en el resultado electoral catalán.

Hereu estará acompañado por Eva Granados, que ocupará el segundo puesto, y por dirigentes como José Zaragoza. La candidatura mantiene así una combinación de figuras con recorrido político y otros nombres que formarán parte del equipo socialista para la próxima legislatura.

El movimiento también tiene una lectura nacional. Cataluña fue determinante para el resultado de Pedro Sánchez en las elecciones generales de 2023, cuando el PSC obtuvo 19 diputados. Repetir una victoria de esa magnitud será uno de los principales objetivos de la dirección socialista, especialmente en un contexto en el que el PP y Vox aspiran a mejorar sus resultados y ERC busca recuperar terreno.

La elección de Hereu permite al PSC presentar un candidato conocido, con experiencia al frente del Ayuntamiento de Barcelona y responsabilidades en el Gobierno central. Queda por ver si ese perfil será suficiente para movilizar de nuevo a los votantes socialistas y contener el crecimiento de otras fuerzas políticas.

Cambios en Tarragona, Girona y Lleida

La renovación de las cabezas de lista no se limita a Barcelona. En Tarragona, la candidatura estará encabezada por Ione Montalvo; en Girona, por Marc Lamuà, mientras que Cristina Morón liderará la lista de Lleida después de la renuncia de Montse Mínguez.

El relevo en Lleida ha sido uno de los movimientos más relevantes de la jornada. Morón, tercera teniente de alcalde de la ciudad, asumirá la responsabilidad de encabezar la candidatura tras la salida de Mínguez, cuya continuidad se había visto afectada por la polémica relacionada con los negocios inmobiliarios de su pareja.

La elección de una representante municipal para liderar la lista ilerdense refuerza el peso de los perfiles con experiencia local en una provincia donde las candidaturas deben conectar con realidades muy diferentes, desde la capital hasta los municipios del Pirineo y el conjunto de las comarcas leridanas.

En Girona, la continuidad de Marc Lamuà ofrece una imagen distinta: el PSC mantiene a un dirigente que ya conoce el funcionamiento de la política nacional y territorial. El resultado es una candidatura catalana que combina relevos en puestos destacados con la continuidad de figuras consolidadas.

La batalla por el voto joven

Uno de los desafíos de los socialistas será conectar con los electores más jóvenes. La vivienda, el acceso al empleo, los salarios y las dificultades para emanciparse forman parte de las principales preocupaciones de una generación que puede resultar decisiva en unas elecciones ajustadas.

El PSC y Salvador Illa han situado la vivienda entre los asuntos centrales de su discurso político. Sin embargo, la capacidad de convertir esa prioridad en votos dependerá de que los electores perciban resultados concretos y no únicamente compromisos electorales.

La presencia de nuevos nombres en las listas puede ayudar a proyectar una imagen de renovación, pero no basta con incorporar perfiles menos conocidos. Para que la estrategia funcione, el partido tendrá que demostrar que escucha las demandas de los jóvenes, que dispone de propuestas concretas y que puede ofrecer respuestas creíbles a problemas que llevan años condicionando sus perspectivas de futuro.

En este sentido, la composición de las candidaturas será solo una parte de la estrategia. También importarán los mensajes de campaña, la presencia territorial, la capacidad de movilización y el protagonismo que la dirección socialista conceda a los nuevos candidatos.

Por ahora, la aprobación de las listas confirma los nombres elegidos para encabezar las cuatro provincias, pero no permite concluir que el PSC haya emprendido una renovación generacional profunda. Esa será una de las cuestiones que habrá que examinar a medida que avance la campaña.

Illa convierte el 29-N en un pulso por la continuidad de Sánchez

Durante el Consell Nacional, Salvador Illa lanzó un mensaje inequívoco: «Salimos a ganar las elecciones». El primer secretario del PSC planteó los comicios como una disyuntiva entre la continuidad de Pedro Sánchez y la posibilidad de un Gobierno del PP con Vox.

La estrategia socialista pasa por movilizar a su electorado y presentar las elecciones como una decisión sobre el rumbo político del país. El PSC aspira a desempeñar un papel central en esa batalla, aprovechando su implantación en Cataluña y el resultado obtenido en los últimos comicios generales.

Pero el partido también tendrá que afrontar el desgaste derivado de la gestión de los problemas cotidianos, especialmente la vivienda y las dificultades económicas de las familias. La campaña no se decidirá únicamente por la capacidad de sus candidatos para defender al Gobierno, sino también por la credibilidad de sus propuestas y por la respuesta de los votantes a las políticas aplicadas.

Con las listas ya aprobadas, el PSC dispone de su equipo para el 29-N. La incógnita es si la combinación de dirigentes experimentados, relevos territoriales y posibles nuevas incorporaciones será suficiente para mantener la hegemonía socialista en Cataluña o si sus rivales conseguirán transformar el descontento de parte del electorado en una alternativa electoral.