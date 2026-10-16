Sánchez se carga a Montse Mínguez, la portavoz del PSOE con novio ‘buitre’ y 30 pisos

Decir que ‘dimite‘, como hacen a estas horas la inmensa mayoría d elos medios de comunicación, es engañar a la ciudadanía, porque el PSOE no sabe conjugar el verbo dimitir.

Lo que ha ocurrido con Montse Mínguez es que se ha cargado Pedro Sánchez, porque ha entendido el marido de Begoña que pone todavía más lastre en su marrullero y patético intento de renovar como okupante de La Moncloa.

La política de vivienda ha irrumpido de manera poco diplomática en la sede-puticlub de Ferraz.

Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal, ha anunciado contrita que decidido dimitir ante la polémica generada por los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergi Vélez.

El tipo, además de los tres pisos que posee ella, tiene una cartera que incluye más de 30 pisos, empresas ofshore para evidar impuestos y todo tipo de operaciones empresariales relacionadas con el alquiler.

Mínguez también deja la Ejecutiva y renuncia a liderar la candidatura socialista por Lérida.

Ha comunicado su decisión como un “paso atrás” en favor del “proyecto colectivo”, asegurando tener la “conciencia tranquila” y la “cabeza alta”.

Este lenguaje parece un intento de poner fin a una crisis que, en realidad, apenas comienza a tener consecuencias políticas.

Lágrimas en TVE

Desde que el periodista Javier Chicote desvelara el martes en Artículo 14 que Sergi Vélez, pareja de Montse Mínguez, tiene un negocio inmobiliario con unos 30 pisos de alquiler y que había desahuciado a varios inquilinos, TVE ha estado haciendo el pino para tapar una realidad que desmonta por completo el discurso del PSOE por la vivienda de su precampaña electoral, vuelve a demostrar la doble moral de los líderes del partido y perjudica, aún más si cabe, al madiro de Begoñpa y su cuadrilla ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante más de tresw días, la sanchista TVE no fue capaz encontrar hueco en sus programas de actualidad política para abordar el negocio inmobiliario de la pareja Vélez-Mínguez.

No ha sido desde luego, por falta de programas dedicados al análisis político,: desde primera hora de la mañana con La Hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo, siguiendo con Mañaneros 360 y Jesús Cintora, que enlaza con el Telediario 1 presentado por Alejandro Herranz, al que siguen Directo al Grano con Marta Flich y después Malas Lenguas, con su doble ración diaria a medias entre La 1 y La 2 con Gonzalo Miró y Esther Palomera; y, finalmente, el Telediario 2 de Pepa Bueno y La Noche en 24 Horas de Xabier Fortes.

Y tampoco por escasez de tiempo en la escaleta de esos formatos de ‘información basura’, toda vez que ninguno baja de las dos horas y alguno se extiende más allá de las cuatro horas de duración.

Al final, este viernes 16 de octubre de 2026, con lágrimas en los ojos y subrayando lo afectada que está la socialista, han comunicado su dimisión como portavoz del PSOE.

Con su caradura habitual, siendo como es el ‘ejecutor’, Sánchez ha lamentado la dimisión de Mínguez y ha asegurado que le pidió que no renunciara.

Ha dicho que su subalterna y hasta ahora portazoz esta ‘rota‘ por las críticas de la oposición a los negocios inmobiliarios de su pareja y que «la política muchas veces maltrata a buenas personas, su caso es uno de ellos».

La contradicción que alimentó la polémica

El problema no radica, al menos por el momento, en una sentencia judicial contra la dirigente socialista. El desgaste proviene de una contradicción política: Mínguez promovía medidas de regulación y control del mercado de la vivienda, mientras que las noticias describían la actividad inmobiliaria de su pareja, quien estaría al mando de un grupo con decenas de propiedades en alquiler.

La oposición se aprovechó de esta discrepancia entre el discurso oficial y la situación personal para acusarla de hipocresía. El Partido Popular solicitó explicaciones y presentó el caso como un claro ejemplo de doble moral. En el ámbito político, la legalidad suele ser el primer escalón a tener en cuenta; sin embargo, la credibilidad se mide en una pista mucho más resbaladiza.

Mínguez defendió que se trata de una empresa familiar que respeta las normativas catalanas y negó que se hubieran llevado a cabo desahucios de personas en situación vulnerable. También tachó las críticas de ataques personales. A pesar de su defensa, la presión mediática continuó, especialmente porque el tema se había instalado en el debate sobre el acceso a la vivienda, un aspecto muy delicado para el PSOE.

Elemento Efecto político Cartera de cerca de 30 viviendas Centra la atención en el alquiler y la concentración inmobiliaria Defensa socialista de la regulación Incrementa las acusaciones de incoherencia Renuncia a la portavocía Impide que la controversia siga dominando la agenda del partido Salida de la candidatura por Lérida Transforma la crisis personal en un desafío electoral

Sánchez pasa del respaldo al control de daños

La dimisión se produce tras que Pedro Sánchez manifestara públicamente su apoyo a Mínguez. Cuando se le preguntó en Bruselas si mantenía su confianza en la portavoz, el presidente respondió que sí. Sin embargo, poco después, la dirigente anunció su retiro. Esta secuencia ofrece una imagen incómoda: el respaldo del presidente no fue suficiente para contener una controversia que amenazaba con convertirse en un arma de doble filo para la oposición.

Este movimiento posee una lectura interna inconfundible. La dirección socialista procura que la portavoz no tenga que dar explicaciones durante semanas sobre un asunto que no afecta directamente a su gestión política, aunque sí está íntimamente relacionado con el mensaje del partido respecto a la vivienda. Además, las listas electorales necesitaban ser ratificadas, de modo que su renuncia permite reorganizar la candidatura sin prolongar el conflicto.

La salida también resguarda a Sánchez de un debate comprometido sobre los criterios de responsabilidad política. Si Mínguez hubiera permanecido en el cargo, cada intervención sobre alquileres, propietarios o límites a las rentas habría estado condicionada por las actividades empresariales de su pareja. La política española tiene una memoria selectiva, pero los titulares sobre vivienda suelen tener una asombrosa longevidad.

El episodio de los chalés de lujo

La controversia se amplificó con información sobre una promoción inmobiliaria en Tamariu, en el municipio de Palafrugell. Según The Objective, Sergi Vélez estuvo ligado a un proyecto que inicialmente contemplaba 33 chalés de lujo, con piscinas privadas y vistas al Mediterráneo. Esta operación afectaba a unas tres hectáreas de terreno forestal y desencadenó críticas por la tala de cientos de árboles.

El Ayuntamiento ordenó parar los trabajos al considerar que la promotora había comenzado las obras sin la autorización municipal pertinente. Las denuncias ecologistas estimaron en unos 700 los árboles talados. Posteriormente, el proyecto se redujo a 15 viviendas unifamiliares y consiguió una nueva ordenación aprobada en 2022. En la actualidad, estas casas se comercializan a precios cercanos a 2,6 millones de euros por unidad.

Estos datos, por sí solos, no prueban una responsabilidad política de Mínguez. Sin embargo, sí ayudan a entender por qué la polémica adquirió dimensiones más allá de una simple discusión patrimonial. La urbanización, su impacto ambiental y el valor de las viviendas generaron una narrativa compleja difícil de neutralizar con un breve comunicado.

El coste electoral y la siguiente pregunta

La renuncia obliga al PSOE a buscar un sustituto para su cabeza de lista por Lérida y a gestionar la crisis que afecta a una dirigente con proyección nacional. Aunque el partido puede presentar su decisión como un acto responsable, sus rivales lo interpretarán como la confirmación de un problema político significativo.

Las consecuencias previsibles se concentran en tres áreas:

Vivienda: el PSOE pierde autoridad para tratar el asunto como algo meramente privado.

el PSOE pierde autoridad para tratar el asunto como algo meramente privado. Campaña: el PP y otros partidos podrán relacionar la regulación del alquiler con los bienes de los líderes socialistas.

el PP y otros partidos podrán relacionar la regulación del alquiler con los bienes de los líderes socialistas. Organización: la dirección tendrá que nombrar un nuevo portavoz capaz de retomar el control del mensaje.

Mínguez se va con una defensa firme de su conducta y sin reconocer irregularidades. Por tanto, su renuncia no constituye una confesión ni una resolución judicial. Es una decisión política pensada para cortar la hemorragia antes de que esta afecte a la candidatura, al Gobierno y a la estrategia socialista sobre vivienda.

Lo más sorprendente se aleja de los despachos: el primer proyecto de la promoción contemplaba 33 chalés que acabaron siendo 15, mientras los árboles talados y las viviendas de lujo siguen siendo parte del paisaje informativo. En el ámbito político, a veces, no es un informe lo que provoca la crisis, sino una cifra redonda: 30 pisos, 700 árboles y 2,6 millones de euros por casa.