TVE da voz al cinismo del palmero de Bildu: El delegado de Sánchez que no desaloja Sol y sí investiga a la Policía por la Complutense

No tiene un pase.

Pero el personaje está acostumbrado a servir a Pedro Sánchez hasta la extenuación.

Y es capaz de vender una realidad distinta a la que todo el mundo ve.

Las imágenes exponen por sí mismas con crudeza la contradicción del delegado del Gobierno en Madrid.

Francisco Martín apareció en TVE exigiendo una investigación urgente por las actuaciones policiales en la Universidad Complutense, al tiempo que las imágenes contrastan con la pasividad ante los incidentes en la Puerta del Sol.

Las agresiones que Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, palmero de EH Bildu, no quiere ver en la Puerta del Sol, policías incluidos como víctimas propiciatorias, ahora sí que las ve cuando agentes de la Policía Nacional tratan de desactivar un violento piquete en… pic.twitter.com/LW0QGzyFcU — Luis Rioja (@miescano351) October 16, 2026

En la Complutense, la Policía intervino tras múltiples llamadas al 091 que alertaban de cortes de vía, personas encapuchadas, alteración del orden público e intentos de rebasar el cordón policial, con agresiones a agentes (hubo heridos leves entre los antidisturbios y varios detenidos). Martín reconoció en la misma entrevista de TVE que la actuación se produjo por esas alertas, pero inmediatamente después cuestionó la proporcionalidad y abrió la vía disciplinaria, lo que ha llevado a JUPOL y a la Confederación Española de Policía a exigir su cese por «cuestionar la profesionalidad de los agentes» y ponerlos «en el disparadero de la política más sectaria».

En Sol, la postura es la contraria. El delegado priorizó el «derecho de reunión y concentración», afirma que los altercados los provocan quienes van a increpar a los acampados y rechaza de plano el desalojo pese a las reclamaciones diarias de la Comunidad y el Ayuntamiento. Los tribunales han rechazado hasta ahora medidas cautelares de desalojo, pero el delegado no impulsa ninguna acción para restablecer el orden.

El resultado es la imagen de un responsable político que no «ve» agresiones cuando las víctimas son policías o cuando la protesta encaja en su relato, pero sí las ve —y las investiga con urgencia— cuando la Policía actúa contra un piquete violento en la Complutense.

Martín no es un desconocido en estas lides. Ya en 2023 se ganó el apelativo de «palmero de Bildu» al afirmar que EH Bildu y otros partidos independentistas «han hecho más por España que los patrioteros de pulsera», en alusión a su apoyo a pensiones, reforma laboral y presupuestos del Gobierno de Sánchez. Es un sanchista de primera hora, impulsor de la asociación Bancal de Rosas que financió la campaña de primarias de Sánchez, y ha sido la cara del Ejecutivo en Madrid durante casi cuatro años. Ahora, en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, su gestión de Sol y su señalamiento a la Policía le sitúan en el centro de las críticas de los sindicatos policiales y de la oposición, mientras TVE le ofrece el altavoz para su relato de “imágenes inaceptables”.