  • ESP
    España América
Política

'LA HORA DE LA 1' (TVE)

TVE da voz al cinismo del palmero de Bildu: El delegado de Sánchez que no desaloja Sol y sí investiga a la Policía por la Complutense

Francisco Martín critica las cargas policiales en la Complutense mientras ignora las agresiones en la acampada de Sol

TVE da voz al cinismo del palmero de Bildu: El delegado de Sánchez que no desaloja Sol y sí investiga a la Policía por la Complutense
Silvia Intxaurrondo y Francisco Martín. TVE.
Archivado en: Francisco Martín | Gobierno | Gobierno de España | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Silvia Intxaurrondo

Más información

Los indignados se plantan: Sol seguirá tomada y la protesta se extenderá a los barrios

Los indignados se plantan: Sol seguirá tomada y la protesta se extenderá a los barrios

No tiene un pase.

Pero el personaje está acostumbrado a servir a Pedro Sánchez hasta la extenuación.

Y es capaz de vender una realidad distinta a la que todo el mundo ve.

Las imágenes exponen por sí mismas con crudeza la contradicción del delegado del Gobierno en Madrid.

Francisco Martín apareció en TVE exigiendo una investigación urgente por las actuaciones policiales en la Universidad Complutense, al tiempo que las imágenes contrastan con la pasividad ante los incidentes en la Puerta del Sol.

En la Complutense, la Policía intervino tras múltiples llamadas al 091 que alertaban de cortes de vía, personas encapuchadas, alteración del orden público e intentos de rebasar el cordón policial, con agresiones a agentes (hubo heridos leves entre los antidisturbios y varios detenidos). Martín reconoció en la misma entrevista de TVE que la actuación se produjo por esas alertas, pero inmediatamente después cuestionó la proporcionalidad y abrió la vía disciplinaria, lo que ha llevado a JUPOL y a la Confederación Española de Policía a exigir su cese por «cuestionar la profesionalidad de los agentes» y ponerlos «en el disparadero de la política más sectaria».

En Sol, la postura es la contraria. El delegado priorizó el «derecho de reunión y concentración», afirma que los altercados los provocan quienes van a increpar a los acampados y rechaza de plano el desalojo pese a las reclamaciones diarias de la Comunidad y el Ayuntamiento. Los tribunales han rechazado hasta ahora medidas cautelares de desalojo, pero el delegado no impulsa ninguna acción para restablecer el orden.

El resultado es la imagen de un responsable político que no «ve» agresiones cuando las víctimas son policías o cuando la protesta encaja en su relato, pero sí las ve —y las investiga con urgencia— cuando la Policía actúa contra un piquete violento en la Complutense.

Martín no es un desconocido en estas lides. Ya en 2023 se ganó el apelativo de «palmero de Bildu» al afirmar que EH Bildu y otros partidos independentistas «han hecho más por España que los patrioteros de pulsera», en alusión a su apoyo a pensiones, reforma laboral y presupuestos del Gobierno de Sánchez. Es un sanchista de primera hora, impulsor de la asociación Bancal de Rosas que financió la campaña de primarias de Sánchez, y ha sido la cara del Ejecutivo en Madrid durante casi cuatro años. Ahora, en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, su gestión de Sol y su señalamiento a la Policía le sitúan en el centro de las críticas de los sindicatos policiales y de la oposición, mientras TVE le ofrece el altavoz para su relato de “imágenes inaceptables”.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]