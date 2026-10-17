Abascal: «Sánchez es capaz de todo por destruir España, pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla»

Santiago Abascal ha reaccionado con firmeza al reciente acuerdo alcanzado por diferentes formaciones progresistas para presentarse conjuntamente en el Senado.

El presidente de VOX sostiene que Pedro Sánchez es “capaz de todo por destruir España” y asegura que su partido también hará “todo lo posible” para salvarla.

La declaración llega cuando le Cámara Alta se convierte así en otro campo de batalla entre bloques, con el PSOE el mal llamado Frente Amplio –Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y Ceuta- anunciando candidaturas conjuntas en 47 circunscripciones bajo la denominación Senado de Progreso.

Es evidente que VOX baraja ahora no presentarse al Senado en algunas provincias, dejando el terreno libre al PP en ciertos sitios, para evitar una mayoría de izquierdas

La decisión sin precedentes afianzaría el pacto de hierro entre Abascal y Feijóo ante las elecciones del 29 de noviembre.

Ya no es posible presentar una coalición como han hecho el PSOE y el Frente Amplio, ya que el plazo para hacerlo concluyó en la medianoche de este viernes.

Sin embargo, el plazo para presentar las candidaturas va del 21 al 26 de octubre e incluso pueden retirarse a última hora listas ya presentadas.

Las opciones que tiene Abascal sobre la mesa son las de presentar candidatos de VOX bajo las siglas del PP o no presentar lista en provincias donde el partido no tenga posibilidad estadística de sacar escaño.

Feijóo tendrá que hacer las concesiones correspondientes y eso es lo que se está debatiendo ya a esta hora.

Una reacción estratégica frente al pacto progresista

Abascal complementó su mensaje con un llamado a la “tranquilidad, responsabilidad y compromiso”.

El líder de VOX afirmó que su formación actuará “con altura de miras” y hará “lo necesario” para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de sus “secuaces”.

La combinación de un lenguaje combativo junto a un reclamo de calma responde a una doble estrategia.

VOX no solo busca movilizar a su electorado, sino también evitar que su mensaje sea percibido como un incitación a la confrontación institucional.

En el ámbito político español, la moderación a menudo lleva consigo una armadura: se proclama responsabilidad mientras se arma una campaña intensa.

La unión de la izquierda busca transformar las elecciones al Senado en una competencia más organizada.

La dispersión del voto progresista ha beneficiado en muchas ocasiones a las candidaturas que más votos obtienen, especialmente en circunscripciones donde el sistema electoral de la Cámara Alta valora la concentración.

Presentarse bajo una misma carta puede restringir ese impacto y complicar la consecución de una mayoría absoluta para el Partido Popular.

Esta alianza incluye fuerzas con características diversas. El PSOE aporta una sólida presencia territorial; Sumar e Izquierda Unida contribuyen con una mayor representación en el ámbito a la izquierda del PSOE; Más Madrid introduce una identidad política particular, y Ceuta añade una dimensión específica relacionada con la representación territorial.

La iniciativa busca unir fuerzas sin borrar completamente las diferencias entre sus miembros.

VOX en sintonia con el PP para echar al corrupto Sánchez

La respuesta de Abascal se enfoca en Sánchez y en el conjunto de la izquierda.

Ha instado a la “máxima movilización” y ha llamado a votar en contra del Gobierno y del PSOE, y ha evitado atacar al Partido Popular.

Este detalle es significativo y serà visto entre el electorado de centroderecha como una muestra de patriotismo.

VOX necesita mantener presión sobre el electorado conservador, mientras que también desea ser visto como una opción valiosa dentro de una futura mayoría alternativa.

Atacar constantemente al PP, además del desgaste electoral que puede generar, como ocurrió en 2023, podría complicar posibles acuerdos posteriores a las elecciones.

Abascal es consciente de que, entre sus seguidor4es, los de Feijóo y la mayoría de los analistas, de que sólo con una presencia muy importante de VOX en el futuro Gobierno, sumada a un grupo parlamentario por encima de los 60 diputados en el Congreso, los cambios y reformas que demanda la ciudadanía se llevarán a cabo.

Son, en palabras de un analista, la espuela que necesita el siempre acomodaticio Partido Popular, para afrontar ese reseteo de España que reclaman amplias mayorías.

El secretario general delm partido, Ignacio Garriga, ha anticipado este sábado 17 de octubre de 2026, en El Escorial (Madrid), que habrá que tomar “decisiones difíciles”, mientras que un portavoz de la formación se ha limitado a señalar que “todas las opciones están abiertas” y se ha remitido a la decisión que adopte el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máximo órgano decisorio del partido.

La Estrategia de Abascal

La estrategia parece diseñada para dejar varias puertas abiertas:

Reforzar la movilización de su base más fiel.

Presentar la alianza progresista como un peligro para la alternancia.

Evitar un conflicto directo con el PP antes de conocer el reparto de escaños.

Convertir el Senado en un campo de prueba sobre la cohesión de cada bloque.

El equilibrio es complicado. Si Vox endurece demasiado su discurso, puede consolidar a sus partidarios, pero al mismo tiempo dar pie a que el PSOE aproveche el temor a una derecha dividida. Si baja el tono, corre el riesgo de perder protagonismo en una campaña dominada por la polarización.

El Senado, mucho más que una cámara secundaria

Aunque la Cámara Alta recibe menos atención mediática que el Congreso, su composición puede influir en la capacidad de maniobra del Gobierno. Una mayoría conservadora podría utilizar sus atribuciones para retrasar o modificar iniciativas legislativas, además de convertir el Senado en un escaparate permanente de oposición.

Por el contrario, una izquierda unida tendría más posibilidades de proteger la posición del Ejecutivo y disminuir la capacidad de bloqueo del PP. Sin embargo, el acuerdo no asegura este resultado: dependerá de cada circunscripción, de la participación y de la disciplina del electorado. En unas elecciones con listas abiertas para el Senado, la coordinación del voto tiene una relevancia especial.

El pacto podría tener repercusiones más allá de la Cámara Alta. Si tiene éxito, podría sentar un precedente para futuras colaboraciones electorales. Si no, alimentaría las tensiones entre quienes defienden candidaturas unificadas y quienes prefieren mantener marcas diferenciadas. Al final, la aritmética podría acabar imponiéndose sobre la ideología, una vieja costumbre de la política en nuestro país.

La movilización como eje del discurso

El llamado de Abascal a votar contra el Gobierno indica que Vox ve la próxima contienda como un referéndum sobre Sánchez. El partido intenta convertir el acuerdo progresista en la imagen de un bloque homogéneo frente a sus oponentes.

El PSOE, a su vez, puede presentar la coalición como una solución práctica para evitar la fragmentación del voto. Mientras tanto, el PP deberá decidir si su campaña se centra en criticar la coalición de la izquierda o si se posiciona como el líder indiscutible de la alternativa.

VOX buscará ocupar un espacio intermedio: un socio indispensable para gobernar, pero lo suficientemente autónomo para no diluirse entre las opciones.

Entre los factores que marcarán la campaña destacan:

La habilidad de las candidaturas progresistas para coordinar mensajes y estructuras. La respuesta del PP en las provincias donde se eligen pocos senadores. El nivel de participación y cómo actúen los votantes indecisos. El grado de polarización que surja en torno al debate territorial y constitucional.

Es interesante observar que el mensaje de Abascal combina tres registros en pocas líneas: tranquilidad, responsabilidad y una promesa de hacer “lo necesario”. Esto representa una fórmula política explosiva y, a la vez, una lección de comunicación electoral: la idea de bajar el tono mientras se incrementa la apuesta. La contienda hacia el Senado acaba de dar sus primeros pasos con un eslogan de campaña por delante.