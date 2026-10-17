Albiol da el salto a la política nacional: será el candidato del PP por Barcelona al Congreso

El Partido Popular ya tiene una de sus grandes apuestas electorales para Cataluña. Xavier García Albiol, actual alcalde de Badalona, dará el salto a la política nacional como cabeza de lista del PP por la provincia de Barcelona al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La designación se hará oficial este domingo, durante el congreso del Partido Popular en Barcelona, en un acto en el que estará presente el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

La decisión supone un movimiento de calado en la estrategia de los populares para Cataluña. Génova pretende aprovechar la popularidad de Albiol y su capacidad de movilización electoral para reforzar las opciones del partido en una de las circunscripciones clave de los próximos comicios.

Feijóo apuesta por el tirón electoral de Albiol

El dirigente popular se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del PP catalán. Su gestión al frente del Ayuntamiento de Badalona, donde gobierna con mayoría absoluta, y su discurso centrado en la seguridad, la inmigración y la ocupación ilegal de viviendas lo han situado como una de las principales bazas electorales de la formación.

Con este movimiento, el PP busca reforzar su presencia en Cataluña y disputar espacio electoral a Vox, que aspira a capitalizar el descontento de una parte del electorado con la política nacional.

La candidatura de Albiol permitiría a Feijóo situar al frente de la lista barcelonesa a un dirigente con proyección nacional y un importante respaldo en las urnas. La provincia de Barcelona será uno de los territorios determinantes para las aspiraciones de los populares en las elecciones del 29-N.

El futuro de Badalona, en el centro del debate

El salto al Congreso abre también un interrogante sobre el futuro político de Badalona. Albiol ha defendido públicamente que su prioridad es seguir al frente de la alcaldía, por lo que su posible incorporación a la política nacional obligaría a aclarar cómo pretende compaginar ambas responsabilidades.

La operación refleja la apuesta de la dirección nacional del PP por trasladar el tirón electoral de sus principales líderes territoriales a la campaña de las generales.

Este domingo, Feijóo podría poner nombre a una de las principales apuestas de los populares para el 29-N: Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, se prepara para dar el salto al Congreso.