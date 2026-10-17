Bernardos: «Ada Colau ha pasado en un plis, plas de independentista a españolaza»

La afirmación de Gonzalo Bernardos ha revivido un viejo debate en la política catalana: hasta qué punto los cambios en el discurso sobre España son por convicción genuina o puramente estrategia.

En un mensaje compartido en X, el economista acusó a Ada Colau de haber pasado «en un plis, plas» de independentista a «españolaza», una declaración que fue recogida por La Razón.

Estas palabras surgen en un momento en el que la exalcaldesa de Barcelona retoma protagonismo como candidata del Frente Amplio a los comicios generales del 29 de noviembre.

La campaña aún no ha comenzado oficialmente, pero ya se vislumbran uno de sus elementos clásicos: viejas alianzas, declaraciones pasadas y las redes sociales funcionando como tribunal de opinión.

Una frase pasada convertida en arma electoral

La controversia tiene su origen en unas declaraciones de Colau en una entrevista realizada en 2018. «Yo siento a España como algo propio», declaró en aquella ocasión. También mencionó que sus padres eran procedentes de Almazán, en Soria, y de Güel, en Huesca, expresando su orgullo por sus raíces. Así que no se trata precisamente de una afirmación reciente, aunque resurge ahora en plena precampaña.

Sin embargo, la misma entrevista ofrecía un matiz que complica una visión simplista. Colau defendía la realización de un referéndum en Cataluña, pero insistía en no ser independentista. Esta postura abarcaba el reconocimiento de una identidad catalana diferenciada, el derecho a votar y un deseo claro de evitar una ruptura unilateral. En la compleja arena política española, donde a menudo se exige elegir una postura antes de analizar la pregunta, esta posición siempre ha tenido dificultad para encajar.

Bernardos interpretó la reactivación de estas afirmaciones como evidencia de un giro oportunista. «Ya no engaña a casi nadie», agregó en su mensaje. Su crítica no solo se centra en la identidad territorial, sino también en la credibilidad de Colau y su capacidad para ser vista como una figura transversal dentro de la izquierda.

La lucha por el espacio a la izquierda del PSOE

El regreso de Colau llega en un momento de intensa competencia por el liderazgo del espacio progresista no socialista. En este ámbito, destacan el Frente Amplio, Podemos, ERC y personalidades como Gabriel Rufián, cuya relación política con la exalcaldesa parece más en rivalidad que en cooperación.

Bernardos ya había señalado el escenario como una contienda entre Colau y Rufián. Sostiene que ambos buscan captar votantes similares y que esta lucha interna podría acabar favoreciendo a la derecha. Aunque su análisis contiene una clara dosis de ironía, deja entrever un problema real: la fragmentación puede mermar la representación parlamentaria, incluso si el total de votos se mantiene.

El mapa del conflicto se puede resumir en la siguiente tabla:

Actor Posición en la disputa Incentivo electoral Ada Colau Referéndum y sensibilidad plurinacional, sin declararse independentista Ampliar apoyos más allá del soberanismo Gabriel Rufián Referente de ERC en el Congreso Reforzar el espacio independentista Frente Amplio Nueva plataforma electoral de Colau Presentarse como alternativa de izquierdas PSOE Principal fuerza progresista estatal Evitar perder votos por su izquierda Bernardos Crítico externo desde el debate público Denunciar cambios de posición y contradicciones

La cuestión trasciende lo que Colau afirmó hace años; se trata de cómo se entiende todo actualmente. Para sus detractores, su simbiosis con España surge cuando es electoralmente beneficioso. Por otro lado, sus seguidores argumentan que reconocer una pertenencia española nunca ha sido incompatible con la defensa de un referéndum ni con criticar el modelo territorial actual.

El voto de 2014 y la confusión con la consulta de 2017

Uno de los puntos más apremiantes sobre la acusación de Bernardos versa sobre el voto que se le atribuye a Colau. El economista afirmó que la exalcaldesa votó «sí» en la consulta de 2017. Sin embargo, la información disponible sugiere una posible confusión entre dos eventos diferentes.

Colau admitió haberse pronunciado «sí-sí» en la consulta del 9 de noviembre de 2014. En ese momento, argumentó que su voto también expresaba un rechazo a la postura del Gobierno central, reiterando que no se consideraba independentista. En el caso de la votación de 2017, defendió una solución negociada y advirtió que una declaración unilateral de independencia generaría un aumento de la tensión.

La distinción es significativa. Durante una campaña electoral, entrelazar ambas fechas puede dar lugar a un relato más impactante, pero también minimiza la precisión de los hechos. La política española ha demostrado que un mal manejo del calendario puede convertirse en un actor inesperado en la trama.

Un regreso con múltiples frentes abiertos

Colau no retorna a la arena política desde una posición de imparcialidad. Su etapa como alcaldesa de Barcelona dejó una huella evidente en cuestiones de vivienda, turismo, movilidad y políticas sociales, así como también una vasta lista de controversias. Su reto ahora consiste en traducir esa experiencia municipal en un proyecto nacional capaz de rivalizar con partidos ya consolidados.

El principal obstáculo será lograr que el debate no se reduzca únicamente a su identidad territorial. Si la campaña se centra solo en si se siente más catalana, más española o una combinación de ambas, el Frente Amplio encontrará complicaciones para articular sus propuestas en economía, vivienda y servicios públicos. Bernardos, de hecho, ha cuestionado la escasez de vivienda pública y la viabilidad de algunas medidas que propugna la izquierda.

Para sus oponentes, este episodio confirma que Colau ajusta su discurso según el público que le escucha. En cambio, para sus defensores, lo que demuestra es precisamente lo contrario: que es posible mantener una identidad catalana fuerte sin renunciar a su identidad española. Entre ambas perspectivas, queda un electorado que tiende a castigar cambios drásticos, pero que tampoco recompensa discursos excesivamente rígidos.

Una curiosidad que resalta en este caso es que la frase más repetida durante la controversia tiene ya ocho años, y el supuesto cambio hacia un nacionalismo español se discute a partir de una declaración en la que Colau también abogaba por un referéndum. Además, las raíces sorianas y oscenses de sus padres han vuelto al debate como si la ascendencia familiar fuera, de repente, un punto de campaña. En política, incluso el árbol genealógico puede convertirse en un instrumento de campaña.