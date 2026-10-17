El PP mueve ficha en Cataluña: Albiol, Melero, Moya y Landete encabezarán las listas para el 29-N

El Partido Popular ya tiene definidos los nombres que encabezarán sus candidaturas al Congreso de los Diputados en las cuatro provincias catalanas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Xavier García Albiol será el candidato por Barcelona, Roger Melero liderará la lista por Lleida, Diana Moya encabezará la candidatura por Girona y Mónica Landete hará lo propio por Tarragona.

Los cuatro candidatos participarán este domingo en Barcelona en un acto con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una cita con la que la formación dará protagonismo a sus representantes en Cataluña ante la próxima convocatoria electoral. La designación de Albiol por Barcelona ya fue confirmada públicamente por el partido el sábado 17 de octubre.

Albiol encabezará la candidatura por Barcelona

La elección de Xavier García Albiol sitúa al alcalde de Badalona al frente de la lista popular por la provincia de Barcelona. Su designación supone la incorporación de uno de los dirigentes más reconocidos del partido en Cataluña a la carrera por el Congreso, en una campaña en la que cuestiones como la seguridad, la ocupación ilegal de viviendas y la inmigración figuran entre los asuntos que el dirigente ha situado habitualmente en el centro de su discurso político.

El propio Albiol ha confirmado que acepta el encargo de Feijóo con «orgullo, ilusión y un enorme sentido del compromiso». También ha señalado su intención de continuar al frente de la Alcaldía de Badalona, una cuestión que previsiblemente acompañará el debate sobre su candidatura durante la precampaña.

Melero, Moya y Landete completan las listas catalanas

Junto a Albiol, el PP contará con Roger Melero como cabeza de lista por Lleida, Diana Moya por Girona y Mónica Landete por Tarragona. Los tres completan la representación provincial de la formación y serán los encargados de liderar sus respectivas candidaturas en una comunidad autónoma que tendrá un papel relevante en la disputa electoral.

La presentación conjunta permitirá al partido proyectar una imagen de equipo territorial, con cuatro candidaturas que deberán trasladar al conjunto de Cataluña las propuestas nacionales de la formación y abordar, al mismo tiempo, las preocupaciones específicas de cada provincia.

El reto será articular un discurso común sin perder de vista las diferencias entre los territorios catalanes, desde los problemas de las grandes áreas metropolitanas hasta las necesidades de las comarcas de Lleida, Girona y Tarragona.

Feijóo pone el foco en Cataluña

La presencia de Alberto Núñez Feijóo en Barcelona se enmarca en la preparación de las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente nacional del PP participará en el acto junto a los candidatos provinciales, en una convocatoria que servirá para dar visibilidad a las candidaturas y escenificar la implicación de la dirección nacional en la campaña catalana.

La decisión de situar a Albiol al frente de la lista de Barcelona ha concentrado buena parte de la atención política por su trayectoria municipal y su perfil público. Su candidatura también plantea el desafío de compatibilizar su papel como alcalde de Badalona con la participación en una campaña nacional, una cuestión que ya ha generado debate político.

Con los cuatro cabezas de lista definidos, el PP encara una nueva fase de la preparación electoral en Cataluña. El acto de Barcelona permitirá reunir a sus principales candidatos provinciales con Feijóo y presentar públicamente una estructura con la que la formación buscará competir por la representación catalana en el Congreso de los Diputados.