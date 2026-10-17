Sánchez dará su pucherazo el 29-N y al Tribunal Supremo no le quedará otra que ‘mojarse’

El 29-N se aproxima con un conflicto institucional que entrelaza tribunales, consulados y campañas electorales.

El Tribunal Supremo sostiene que es imprescindible que el Gobierno Sánchez excluya del censo a aquellos que no cumplan los requisitos establecidos en la conocida como ley de nietos.

Y el Defensor del Pueblo -viejo socialista a las órdenes de Sánchez- recurre ante el Constitucional la suspensión del voto de los nacionalizados con la ley de nietos.

Gabilondo ha solicitado medidas cautelarísimas y que se pronuncie sobre la interpretación del Supremo acerca “de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática”.

La perseverancia en el asunto del PSOE y sus acólitos evidencia que los partidarios de Sánchez esperan de la aplicación de esa ley consecuencias extraordinarias.

En otras palabras: un pucherazo que funcione y les ayude en las elecciones generales que se celebraran dentro de seis semanas.

Qué ha decidido el Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ratificado, con cinco votos a favor y uno en contra, la suspensión cautelar del voto para aquellos nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática que no puedan demostrar, con la documentación necesaria, que sus padres o abuelos sufrió exilio político durante el franquismo.

Esta resolución afecta al censo que se cerró el 1 de agosto y, conforme a los datos que se han presentado al tribunal, involucra a 163.020 personas.

Es importante destacar que esta decisión no transforma automáticamente a esos ciudadanos en “falsos nietos”. Este término pertenece al ámbito político y mediático, no al legal. El Supremo exige una revisión caso por caso y establece una excepción: podrán ejercer el voto aquellos que cuenten con un certificado consular que demuestre que cumplen con los requisitos legales.

El tribunal presenta su decisión como una medida necesaria para salvaguardar la integridad del censo. Su argumento principal es que el interés de organizar unas elecciones con un registro electoral limpio debe prevalecer, de forma cautelar, sobre el derecho individual de aquellos que no han demostrado de manera suficiente su situación.

Elemento Situación para el 29-N Censo aplicable El cerrado el 1 de agosto de 2026 Personas afectadas 163.020, según los datos aportados al tribunal Excepción Certificación consular que confirme los requisitos Órgano encargado de aplicar la medida Administración electoral y registros consulares Próximo frente jurídico Posibles recursos ante el Tribunal Constitucional

Un conflicto que empezó antes de la convocatoria

Esta controversia surge a raíz de la implementación de la norma conocida como ley de nietos. Esta legislación permitió que los descendientes de exiliados y emigrantes pudieran solicitar la nacionalidad española, lo que llevó a un notable aumento en el número de peticiones realizadas en consulados, especialmente en América y otros lugares. El dilema no radica en que estos ciudadanos hayan obtenido la nacionalidad, sino en si todos los expedientes incorporados al censo cumplen adecuadamente con las exigencias establecidas.

El Supremo ya había señalado el riesgo de que el aumento del censo exterior pudiera alterar el resultado de las elecciones, ya que la Administración no había separado correctamente los expedientes revisados de aquellos que aún estaban pendientes. Algunas informaciones estiman que más de 400.000 nuevos inscritos se han sumado desde las elecciones generales de 2023, aunque esa cifra incluye nacionalizaciones obtenidas de diversas maneras y no representa necesariamente el número de personas afectadas por la suspensión.

Aquí surge una precisión fundamental que a menudo se extingue en el enfrentamiento partidista: el crecimiento del censo no equivale a fraude. Puede ser un reflejo de nuevas concesiones de nacionalidad, ajustes administrativos o incluso una mayor eficacia consular. Para hablar de irregularidades o manipulación deliberada, se necesitarían pruebas concretas y responsabilidades específicas.

Sánchez, PP y Vox: el lenguaje de la sospecha

El Gobierno ha rechazado rotundamente que se pueda calificar la situación de “pucherazo” y ha criticado al PP y a Vox por aprovechar una resolución judicial para debilitar la confianza en el sistema electoral. Desde el Ejecutivo se argumenta que la suspensión masiva del voto puede vulnerar derechos de ciudadanos que ya tienen la nacionalidad española y que no contarán con tiempo suficiente para subsanar sus expedientes antes de las elecciones.

La oposición, por su parte, sostiene que no puede haber garantías democráticas sin un censo depurado. El PP ha hecho de la limpieza del registro una bandera electoral, mientras Vox insiste en que la Administración debe cumplir sin excepciones la orden judicial. La discusión lleva consigo un claro componente electoral, dado que el voto exterior puede ser determinante en circunscripciones que están muy reñidas, aunque no hay evidencia suficiente que fundamenten que los nacionalizados por esta vía favorezcan automáticamente a un partido específico.

Además, el Gobierno está considerando vías de impugnación ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, incluso si se presenta un recurso, el tiempo apremia. Los consulados tendrían que revisar miles de documentos en un breve lapso, utilizando criterios homogéneos y garantizando una correcta revisión que impida, por un lado, permitir votos que no deben ser aceptados o, por otro, excluir a quienes sí cumplen la ley.

La situación puede esquematizarse en tres posibles escenarios:

Aplicación estricta de la suspensión: los implicados no votan, a menos que presenten certificación consular. Revisión rápida: se amplía el número de personas autorizadas tras analizar la documentación. Nuevo fallo constitucional: el Tribunal Constitucional podría alterar el alcance de la medida, aunque el tiempo para ello sería muy ajustado.

La paradoja del 29-N

La ironía en la actual situación institucional resulta innegable: una norma diseñada para corregir una injusticia histórica ha derivado en un conflicto sobre quién tiene derecho a votar en estas elecciones contemporáneas. La discusión sobre la memoria democrática se ha trasladado del ámbito histórico al administrativo y, de ahí, al judicial.

Todo esto también revela una paradoja política. El Gobierno defiende el respeto al derecho al voto de ciudadanos nacionalizados mediante una ley que se aprobó durante su mandato, pero al mismo tiempo debe asumir la responsabilidad de la gestión del censo. Por su parte, el Supremo no organiza las elecciones ni determina el resultado, sino que establece medidas cautelares ante un problema de verificación y depuración de documentos.

Los datos disponibles ofrecen una serie de curiosidades. La medida no afecta a todos los españoles en el extranjero, sino a un grupo específico; no revoca la nacionalidad de nadie; no prohíbe votar en el futuro si se justifica la situación; y permite excepciones mediante certificados consulares. En resumen, el verdadero campo de batalla no estará en una urna, sino en una carpeta llena de documentos, sellos y expedientes que tendrán que superar fronteras antes del 29 de noviembre.