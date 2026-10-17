Sánchez se queda sin aliados en Europa: su política migratoria abre una nueva brecha con Bruselas

La política migratoria de Pedro Sánchez se ha convertido en un nuevo foco de fricción con varios socios europeos. Mientras La Moncloa defiende sus decisiones y presume de los resultados obtenidos en la lucha contra la inmigración irregular, un grupo de cerca de veinte países de la Unión Europea reclama un endurecimiento de los controles fronterizos y cuestiona las consecuencias de las regularizaciones impulsadas por España.

El contraste deja al presidente del Gobierno en una posición incómoda: pretende proyectar una imagen de liderazgo europeo, pero se encuentra con dirigentes que consideran que su estrategia no encaja con la línea que debería seguir el conjunto de la Unión. La discrepancia no es menor, porque afecta a uno de los asuntos más sensibles para los gobiernos comunitarios y para una ciudadanía preocupada por la seguridad de las fronteras y la capacidad de gestionar los flujos migratorios.

Europa cuestiona el mensaje de Sánchez

Entre las voces más críticas figuran la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y la italiana, Giorgia Meloni. Ambas defienden una política de mayor vigilancia y reclaman instrumentos que permitan responder con más contundencia a las entradas irregulares. Su posición cuenta con el respaldo de numerosos Estados miembros, entre ellos Austria, Países Bajos, Finlandia, Grecia, Hungría y Suecia.

Frederiksen ha pedido a la Comisión Europea que examine las consecuencias de que un país permita la permanencia legal de personas que entraron de manera irregular. A su juicio, este tipo de decisiones puede entrar en contradicción con los esfuerzos que realizan otros gobiernos para frenar las llegadas sin autorización.

La objeción plantea una pregunta que el Ejecutivo español no puede despachar únicamente con cifras: ¿cómo se compatibiliza una regularización de gran alcance con una política europea que pretende reducir la inmigración irregular y evitar que las decisiones nacionales generen incentivos para nuevas llegadas?

Meloni reclama más vigilancia y Austria censura la regularización

La primera ministra italiana ha insistido en la necesidad de reforzar la supervisión de las fronteras exteriores y revisar los mecanismos europeos aplicables a los migrantes en situación irregular. El debate también incluye la posibilidad de ampliar las herramientas legales para gestionar las solicitudes de asilo en circunstancias excepcionales.

Desde Austria, el canciller Christian Stocker ha cuestionado que España haya optado por regularizar a un número elevado de personas que se encontraban en situación irregular. Su argumento es que esa decisión puede transmitir un mensaje contrario al objetivo de reforzar el control migratorio y fomentar la cooperación con los países de origen y tránsito.

Más allá de las declaraciones, la discusión gira en torno a una cuestión fundamental: qué equilibrio debe existir entre la integración de quienes ya viven en un país, el cumplimiento de la legislación y la prevención de nuevas entradas irregulares.

Una acusación explosiva que eleva la tensión

El primer ministro checo, Andrej Babiš, fue mucho más allá de las objeciones técnicas. «Vemos lo que está pasando en España. Hay políticos capaces de sustituir a la población por migrantes con tal de mantenerse en sus puestos y seguir en el Gobierno». Se trata de una afirmación política de enorme gravedad y que ha contribuido a endurecer el tono del enfrentamiento.

Sánchez rechazó ese planteamiento y lo vinculó con los argumentos que utiliza Vox en la política española. El presidente trató así de trasladar la discusión al terreno ideológico, en lugar de aceptar el marco de quienes presentan la regularización como una contradicción dentro de la estrategia comunitaria.

Sin embargo, descalificar a los críticos no resuelve las dudas que plantean sus gobiernos. La cuestión central sigue siendo si el Ejecutivo dispone de una explicación suficientemente convincente sobre los efectos de sus decisiones y sobre cómo evitar que las diferencias entre países dificulten una respuesta común.

La Moncloa se refugia en las cifras

Ante las críticas, el Gobierno español ha defendido que las llegadas irregulares por la ruta atlántica han descendido más de un 70%, una reducción que utiliza como argumento para respaldar su gestión. La Moncloa sostiene además que España cumple con los compromisos europeos en materia migratoria.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, adoptó una posición más conciliadora y destacó la importancia de mantener una respuesta coordinada frente a las redes de tráfico de personas y la instrumentalización de los migrantes. También defendió la necesidad de permanecer alerta pese a la evolución favorable de algunos indicadores.

Los datos de llegadas, no obstante, no agotan el debate. Para valorar una política migratoria también resulta necesario examinar la capacidad de acogida, los procedimientos de asilo, las devoluciones ajustadas a la ley, la cooperación internacional y los efectos a medio plazo de las regularizaciones.

Sánchez insiste en que los resultados deben prevalecer sobre las declaraciones. Pero esa defensa pierde fuerza política cuando una parte significativa de sus socios europeos considera necesario cuestionar públicamente el rumbo de España.

Ceuta, en el centro de una disputa que va más allá de la frontera

La situación de Ceuta ha añadido tensión a una discusión que ya estaba marcada por las diferencias sobre inmigración. Varios gobiernos europeos han reclamado mecanismos más firmes para responder a situaciones de presión migratoria en las fronteras exteriores, incluida la posibilidad de modificar determinados procedimientos de asilo en circunstancias excepcionales.

Sánchez, por su parte, ha reivindicado la solidaridad europea con Ceuta y Melilla y ha defendido que la respuesta comunitaria debe apoyarse en el pacto europeo de migración y asilo. También ha señalado que otros países aplican medidas de regularización, aunque no siempre utilicen la misma denominación.

El problema para el presidente español es que una estrategia puede presentarse como eficaz desde el Gobierno y, al mismo tiempo, suscitar reservas entre quienes deben colaborar en su aplicación. La cooperación europea exige algo más que acuerdos formales: necesita confianza, coordinación y criterios compartidos.

Sánchez debe responder a las dudas, no limitarse a minimizar el conflicto

La controversia deja una conclusión política evidente: la política migratoria española se enfrenta a un examen de credibilidad dentro de la Unión Europea. El Ejecutivo puede defender legítimamente sus decisiones y utilizar los datos que considere relevantes, pero también debe explicar cómo encajan las regularizaciones con los objetivos de control fronterizo, prevención de las redes de tráfico y cumplimiento de las normas comunitarias.

Tampoco sería riguroso aceptar sin pruebas las acusaciones más extremas lanzadas contra Sánchez. Una crítica política sólida debe apoyarse en hechos verificables y distinguir entre las discrepancias legítimas y las imputaciones que carecen de demostración.

Pero el presidente tampoco puede convertir cada objeción europea en una simple disputa con la derecha. Cuando tantos gobiernos reclaman explicaciones y una revisión de determinados mecanismos, el coste de ignorar el debate puede ser considerable.

La cuestión de fondo no es quién pronuncia el discurso más duro, sino si España cuenta con una política migratoria coherente, sostenible y capaz de generar confianza entre sus socios. Y, por ahora, la confrontación demuestra que Sánchez todavía tiene mucho que explicar para despejar las dudas que su estrategia despierta en Europa.