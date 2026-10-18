Alejandro Fernández reivindica el fichaje de Albiol para el Congreso: «El cambio político en España será especialmente bueno para Cataluña»

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha abierto su intervención felicitando a Alberto Núñez Feijóo por proponer a Xavier García-Albiol, actual alcalde de Badalona, como cabeza de lista de los populares al Congreso de los Diputados por la provincia de Barcelona. Una apuesta con la que el partido busca situar al frente de su candidatura a uno de sus dirigentes con mayor experiencia de gestión municipal y estrechar su conexión con las preocupaciones de los ciudadanos catalanes.

Fernández ha defendido que Cataluña necesita un cambio político y ha asegurado que la llegada del PP al Gobierno de España tendría un impacto especialmente positivo en la comunidad. «El cambio político en España será especialmente bueno para Cataluña», ha afirmado, reivindicando un proyecto capaz de generar esperanza, fomentar la unidad y recuperar los vínculos entre Cataluña y el conjunto de España.

El dirigente popular ha situado la vivienda, la fiscalidad, la inmigración y la educación entre las prioridades de ese hipotético cambio de Gobierno. En concreto, ha defendido la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda, reducir la presión fiscal, garantizar una inmigración ordenada y legal y avanzar hacia una educación de calidad.

Por su parte, García-Albiol ha justificado su decisión de dar el salto a la política nacional apelando a su experiencia al frente del Ayuntamiento de Badalona y a su conocimiento directo de los problemas que afrontan los vecinos. «Si yo doy ese paso no es para calentar ninguna silla, es para poner voz a los problemas reales que tienen los vecinos de la provincia de Barcelona y los vecinos de Cataluña», ha señalado.

El alcalde ha asegurado que afronta esta nueva etapa con ilusión, pese a reconocer que tiene «mucho trabajo» en Badalona, y ha defendido que su experiencia de gobierno puede servir para representar al conjunto de los ciudadanos, más allá de las siglas políticas. Albiol ha insistido, además, en que seguirá al frente de la ciudad y ha expresado su confianza en volver a ganar las elecciones municipales.

Durante su intervención, el dirigente popular también ha puesto el foco en la seguridad y la libertad como preocupaciones compartidas por los ciudadanos de los distintos municipios de la provincia. Aunque cada localidad afronta sus propias dificultades, Albiol ha defendido que existe una demanda común: poder vivir con tranquilidad y libertad.

El candidato ha cerrado su mensaje apelando al compromiso y al trabajo para no defraudar a quienes han depositado su confianza en el PP. Su objetivo, ha señalado, pasa por llevar al Congreso las prioridades de los catalanes y los españoles y contribuir a que, el próximo día 29, España recupere la dignidad que merece con un presidente a la altura del país.