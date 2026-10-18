Cristina Martín Jiménez deja en shock a Rojo: «Los magos de la IA deciden desde la oscuridad hasta el ganador del 29-N»

Saben ustedes que estamos ya en una caída sin retorno con la tecnología y el mundo de la inteligencia artificial.

Y si alguien conoce bien el asunto de cómo dominan el mundo, cómo nos manejan las élites y hacia dónde va la Humanidad con este caso de las aplicaciones de IA, esa es la doctora y escritora Cristina Martín Jiménez.

Acaba de sacar a la luz su nuevo libro, ‘Los magos de la oscuridad’, y no le va a dejar indiferente.

Este 18 de octubre de 2026 charla amigablemente con Alfonso Rojo sobre todo esto y con la vista puesta en la importantísima cita electoral en España del próximo 29 de noviembre.

En el marco del espacio Tiempo de Hablar, deja todo tipo de titulares jugosos.

El portal Lecturalia detalla una interesante biografía de la protagonista:

Escritora y periodista sevillana, Cristina Martín Jiménez nació en El Viso del Alcor el 4 de mayo de 1974.

Fue la primera autora del mundo en publicar una obra acerca del Grupo Bilderberg. Esta se editó en varios países y se convirtió en un éxito de ventas, incitando a la autora a escribir más acerca de él.

Cristina ha colaborado en medios como Cuatro, Telecinco, Canal Sur o GC, además de publicar numerosos artículos y ensayos acerca de grupos de poder como el ya mencionado Club Bilderberg, del que es considerada una experta a nivel nacional e internacional.

De esta temática son sus libros El Club Bilderberg. La realidad sobre los amos del mundo, Perdidos, Los amos del mundo al acecho o Los planes del Club Bilderberg para España, donde hace uso de documentos desclasificados de la NSA y la CIA para hablar sobre la influencia de este selecto grupo en España.

Programa en Periodista Digital

Cristina Martín Jiménez protagonizó un programa con cuatro episodios tremendamente interesantes en Periodista Digital hace algún tiempo. Aquí les dejamos el primero de ellos por si es de su interés:

Una vez comentado todo eso, les dejamos unos epígrafes, por supuesto, generados con IA, sobre lo que versa el libro de la autora:

Cuando la innovación deja de ser neutral

La obra sostiene que ninguna tecnología opera al margen de un contexto político y económico. Cada plataforma responde a unas normas, cada diseño promueve ciertos comportamientos y cada sistema recolecta información con intenciones concretas. Esa supuesta neutralidad puede ocultar decisiones tomadas por empresas, entidades o grupos con poder para imponer sus prioridades.

El problema no radica únicamente en la herramienta, sino en el poder que concentra. Una aplicación puede facilitar la comunicación, pero también puede supervisar nuestros hábitos. Un sistema de recomendaciones puede ayudar a descubrir nuevos contenidos, aunque también puede encerrar al usuario en un bucle de opiniones afines. La misma infraestructura que conecta a millones ofrece nuevas formas de control.

En este contexto, las preguntas más relevantes no solo son de carácter técnico:

¿Quién se encarga de diseñar los sistemas?

¿Qué intereses guían su funcionamiento?

¿Qué datos se recopilan y durante cuánto tiempo?

¿Quién asume la responsabilidad cuando una decisión automatizada afecta negativamente a alguien?

¿Es capaz la ciudadanía de comprender y debatir procesos cada vez más enrevesados?

La obra dirige su atención hacia esas áreas sombrías. No se trata de desestimar la innovación, sino de estudiar las condiciones bajo las cuales se desarrolla y las repercusiones que genera.

El lenguaje del progreso

Uno de los recursos más efectivos de la tecnología actual es su propio léxico. Términos como innovación, eficiencia o transformación suelen ser argumentos suficientes para aceptar cambios profundos sin analizar sus repercusiones. El progreso se presenta así como una fuerza ineludible, en lugar de una decisión colectiva.

Los magos de la oscuridad cuestiona esta noción. Detrás de cada avance hay elecciones, inversiones y modelos de negocio. Igualmente, hay trabajadores, comunidades y usuarios que enfrentan riesgos que no siempre comparten quienes obtienen las ganancias. La fascinación por el futuro puede acabar eclipsando problemas muy presentes: la precariedad laboral, la desigualdad, la pérdida de privacidad o la dependencia de grandes corporaciones.

La cultura juega un papel fundamental en este contexto. El ensayo, la literatura, el cine y el periodismo son aptos para visibilizar lo que los discursos corporativos intentan suavizar. No buscan ofrecer manuales técnicos, sino devolver la dimensión humana a procesos que suelen explicarse con cifras, gráficos y promesas de crecimiento.

Una discusión que afecta a la vida diaria

La reflexión no se limita a laboratorios ni consejos de administración. Está presente en la educación, el trabajo, la salud, el consumo y la cultura. La automatización modifica profesiones; las plataformas transforman la circulación de las obras; la inteligencia artificial altera nuestra relación con la escritura, la imagen y la música.

El debate puede inscribirse en varias tensiones que marcan la vida contemporánea:

Promesa tecnológica Riesgo asociado Mayor rapidez Decisiones sin la supervisión adecuada Personalización Recolecta masiva de datos Acceso global Concentración empresarial Automatización Desaparición o cambio de empleos Conexión ampliada Vigilancia y dependencia digital

La cuestión no es simple. No se trata de elegir entre tecnología o el rechazo a la misma. El verdadero desafío es establecer límites, exigir transparencia y preservar la capacidad de decidir. También hay que recordar que la eficiencia no siempre se traduce en bienestar y que una solución técnicamente viable no necesariamente es socialmente deseable.

La mirada que ofrece Los magos de la oscuridad es incómoda porque desmonta la imagen del experto que se erige como una autoridad indiscutible. Quien maneja el código, los datos o la infraestructura tiene una ventaja real, pero no debería tener automáticamente el poder sin un control democrático. La ciudadanía debe contar con herramientas para participar en la conversación, no solo para aceptar productos acabados.

El título, por añadidura, evoca una relación ancestral entre el conocimiento y el misterio. A lo largo de la historia, aquellos que dominaban ciertos saberes podían aparecer como intérpretes de fuerzas incomprensibles. En la actualidad, esa aura se ha trasladado a los sistemas digitales. El reto democrático es encender la luz: explicar cómo funcionan, quién los dirige y qué precio tienen.

La tecnología seguirá siendo un eje central en la cultura y en la vida pública. La diferencia residirá en si se acepta como un destino inevitable o se reconoce como una construcción humana que todavía puede ser debatida, corregida y modificada.

Una curiosidad ilumina esta metáfora: los magos tradicionales necesitaban palabras, gestos y escenografía para crear ilusiones; los nuevos prestidigitadores pueden lograrlo con pantallas, datos y decisiones que se toman fuera de la vista del público.