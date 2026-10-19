Las 19 provincias en las que PP y VOX deben sumar fuerzas para dejar a Sánchez y su cuadrilla con un palmo de narices en el Senado

El Senado deja de ser considerado un órgano de segunda categoría.

Ahora se ha transformado en el escenario clave donde PP y Vox pueden arriesgarse a ganar —o perder— la capacidad de influir en la próxima legislatura. Como bien apuntó Periodista Digital, Santiago Abascal ha manifestado su disposición a demostrar «altura de miras» para que el futuro de España no dependa exclusivamente de Pedro Sánchez y sus socios. La conclusión, traducida al argot electoral, es clara: ambas formaciones deben decidir si van a competir de manera individual o si unen fuerzas.

La presión aumentó después de que el PSOE llegara a un acuerdo con varios grupos de izquierda para presentar candidaturas conjuntas al Senado bajo la etiqueta Senado de Progreso.

Esta estrategia busca aprovechar una particularidad del sistema: en las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede señalar tres nombres. Los cuatro candidatos con más apoyos conseguirán el escaño. Este mecanismo beneficia la coordinación y penaliza los intentos de última hora.

El mapa de las 19 circunscripciones

Las últimas proyecciones ubican en 19 provincias y territorios insulares el principal campo de enfrentamiento:

Andalucía: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

Comunidad Valenciana: Castellón, Valencia y Alicante.

Extremadura: Badajoz y Cáceres.

Aragón: Huesca y Zaragoza.

Asturias.

Castilla-La Mancha: Guadalajara.

Islas Baleares.

Canarias: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

La razón detrás de esta selección es evidente. Son áreas donde el apoyo a Vox puede no traducirse en senadores, pero ciertamente puede restar votos al PP. En unas elecciones que no son precisamente favorables para las sutilezas, unos pocos miles de papeletas pueden transformar el panorama completo. El partido que ocupa el primer puesto suele llevarse tres representantes, mientras que la segunda fuerza logra uno. Aquí, la aritmética tiene muy poco de romántico; es tan fría como una hoja de cálculo.

Uno de los escenarios más comentados es que Vox decida no presentar candidaturas propias en las tres circunscripciones insulares y opte por una fórmula de coordinación en las restantes 16 provincias. Una opción podría ser que las listas del PP incluyan a un candidato de Vox bajo el formato 2+1: dos nombres del PP y uno de la formación de Abascal.

El objetivo: alcanzar los 161 senadores

El Senado está compuesto por 267 miembros, entre los elegidos y los designados por los parlamentos autonómicos. Para conseguir una mayoría de tres quintos son necesarios 161 escaños. Las estimaciones de diversos análisis sugieren que una estrategia conjunta podría situar a PP y Vox cerca de los 162 senadores, justo por encima del umbral requerido.

Este resultado tendría consecuencias políticas de gran relevancia. Lograr una mayoría cualificada permitiría llevar a cabo la renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de depender del PSOE ni de sus aliados. También fortalecería la posición del eventual Gobierno de coalición entre populares y Vox ante una Cámara Alta que ha sido, en los últimos años, uno de los principales baluartes de la oposición.

La izquierda ha comprendido la importancia de este movimiento y ha decidido jugar bajo sus mismas reglas. PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre y Més han pactado presentarse juntos en la mayor parte del territorio. Su objetivo es evitar que la división interna desperdicie votos y arrebatar al PP la mayoría que actualmente controla en el Senado.

Así, la competición se convierte en algo más que una simple pelea entre partidos. Es una confrontación entre dos estrategias claramente delineadas:

Derecha dividida: PP y Vox se presentan por separado, corriendo el riesgo de facilitar la entrada de candidatos de la izquierda.

PP y Vox se presentan por separado, corriendo el riesgo de facilitar la entrada de candidatos de la izquierda. Fórmula coordinada: Vox se retira en ciertas provincias o integra candidatos en las listas del PP.

Vox se retira en ciertas provincias o integra candidatos en las listas del PP. Izquierda unificada: el PSOE y sus aliados concentran sus votos en una candidatura conjunta.

El dilema de Abascal

El acuerdo para Vox presenta tanto ventajas como desventajas. La retirada en provincias donde no hay posibilidades reales de lograr representación podría incrementar el número total de senadores a favor de la derecha. Sin embargo, esto también podría generar descontento entre sus votantes y dar la impresión de que el partido está asumiendo un papel secundario frente al PP.

La alternativa sería mantener todas sus candidaturas y confiar en que un posible crecimiento electoral compense la fragmentación. Esta opción permitiría preservar la marca y la autonomía de Vox, pero podría dejar a ambos partidos por debajo de los 161 escaños. En ese caso, el PSOE retendría su capacidad de bloque y el Senado seguiría siendo un terreno de continuo regateo.

En ciertas circunscripciones, como Murcia, Almería o Ceuta, Vox tiene incentivos más claros para competir en solitario, según las proyecciones. Allí su influencia es más fuerte y la presencia del PSOE es considerablemente más débil. Por lo tanto, el pacto no necesariamente tiene que ser uniforme en todo el territorio: podría combinar listas propias, retiradas selectivas y acuerdos de integración.

La negociación también impacta en el reparto interno. Vox querrá asegurarse de que algunos de sus candidatos estén en las listas del PP, mientras que este último deberá equilibrar esa exigencia con el control sobre sus propias candidaturas. No solo se trata de sumar votos, sino también de decidir quién se sentará en los escaños cuando la suma funcione.

En las semanas venideras, cada movimiento tendrá repercusiones a nivel nacional. Una retirada de Vox en Sevilla o Valencia podrá ser percibida como una decisión estratégica responsable por algunos, y como una sumisión por otros. En caso de que el acuerdo no se materialice, la excusa será clara para todos: demasiadas siglas, demasiadas papeletas y una calculadora electoral echando humo.

Entre las curiosidades de este enfrentamiento, destaca que Vox logró más de 2,7 millones de votos al Senado en 2023, pero no consiguió ninguna senaduría. Ese dato ilustra la rigidez del sistema: contar con numerosos votos no garantiza nada si están distribuidos de manera ineficiente. En las 19 circunscripciones mencionadas, la diferencia entre obtener un escaño o quedar fuera puede resumirse en una papeleta marcada con un solo nombre.