Antonio Landáburu: «Si tienes un sueldo, pero no puedes pagar un alquiler ni ahorrar para una entrada, algo está fallando»

La emancipación se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la juventud española. Tener un empleo ya no garantiza poder abandonar el hogar familiar, acceder a una vivienda o construir un proyecto de vida independiente. En este contexto, los partidos políticos se enfrentan al reto de convencer a una generación cada vez más preocupada por su futuro y, en parte, desencantada con las instituciones.

Antonio Landáburu conoce esa realidad desde la política municipal y desde su actual responsabilidad como diputado en la Asamblea Regional de Murcia. Sus primeros pasos estuvieron vinculados al asociacionismo juvenil en Águilas, donde comenzó reclamando soluciones a problemas cotidianos de los jóvenes. Hoy, desde el Partido Popular y Nuevas Generaciones, defiende que la política debe traducirse en medidas capaces de mejorar las condiciones de vida de su generación.

En conversación con Periodista Digital, Landáburu repasa su trayectoria, analiza la situación política nacional, explica las propuestas del PP en materia de vivienda y empleo y reflexiona sobre el crecimiento de otras opciones políticas entre los jóvenes. También aborda el papel que deberá desempeñar Nuevas Generaciones en la campaña del 29N y lanza un mensaje a quienes se plantean dar sus primeros pasos en política.

«El Gobierno de Pedro Sánchez lleva demasiado tiempo en la UCI política»

¿Cómo fueron sus primeros pasos en política y qué le llevó a afiliarse al Partido Popular? ¿Qué encontró en el proyecto popular que no veía en otras formaciones?

Empecé en Águilas, en el asociacionismo juvenil, con cosas muy concretas: pedir espacios para estudiar y trasladar necesidades que veíamos en nuestro municipio. Simplemente queríamos que se nos escuchara y poder aportar nuestro granito de arena para mejorar las cosas. Ahí descubrí que implicarse merecía la pena y que, con esfuerzo y ganas, podíamos conseguir cambios que parecían pequeños, pero que hacían la vida más fácil a muchos jóvenes.

Encontré en el Partido Popular a personas que nos abrieron la puerta y se tomaron en serio nuestras propuestas. Me identificaba con una forma de entender la política basada en la libertad, el esfuerzo y las oportunidades. Que cada uno pueda elegir cómo quiere vivir y que su futuro no venga determinado por su código postal o por la situación económica de su familia.

Fernando López Miras es un referente para mí por esa cercanía. Siempre he podido trasladarle lo que nos preocupaba. Esa confianza también te exige mucho: cuando alguien te escucha, tienes la responsabilidad de llevarle propuestas útiles.

De sus comienzos en el partido a formar parte de la dirección de Nuevas Generaciones, ¿cómo vivió ese salto y qué supuso asumir una responsabilidad así siendo tan joven?

Lo he vivido con ilusión, pero también con mucho respeto. Pasar de trabajar en tu municipio a asumir responsabilidades regionales y nacionales te hace entender que cada vez hay más personas confiando en ti. Y esa confianza hay que ganársela trabajando.

La política municipal fue una escuela enorme. Como concejal en la oposición aprendí a escuchar, a insistir y a defender propuestas aunque no salieran a la primera. También a buscar acuerdos, porque cuando una iniciativa es buena para tus vecinos, lo importante es que salga adelante.

Compaginarlo todo tiene un coste personal. A veces llegas tarde a planes o tienes menos tiempo para tu familia y tus amigos. Tengo la suerte de que siempre han estado ahí. Y en Nuevas Generaciones he encontrado compañeros que hoy son amigos. Eso ayuda mucho a mantener los pies en el suelo.

Hoy es diputado. ¿Cómo recibió la noticia de que iba a ocupar un escaño y qué ha cambiado en su forma de entender la política desde que está en las instituciones?

Con mucha alegría y con esa sensación de pensar: «Ahora te toca estar a la altura». Lo viví como una oportunidad para trabajar por mi tierra y como una responsabilidad enorme. Agradezco a Fernando López Miras que confiara en mí para dar ese paso.

La política municipal me enseñó a poner cara a los problemas. La Asamblea me está enseñando todo el trabajo que hay detrás de una solución: escuchar a los sectores afectados, estudiar una norma, negociar y conseguir que una medida pueda aplicarse.

He aprendido a valorar más el rigor. Una intervención puede quedar muy bien, pero después hay que preguntarse qué cambia con ella. Intento no perder esa referencia: detrás de lo que debatimos hay personas esperando una respuesta.

Vivienda, empleo y emancipación: el gran desafío de los jóvenes

¿Qué balance hace de la situación política actual en España y cuáles considera que son los principales problemas que el Gobierno sigue sin resolver?

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva demasiado tiempo en la UCI política y las consecuencias las estamos pagando todos los españoles. Llevamos años con un Ejecutivo más preocupado por sobrevivir que por resolver los problemas de la gente.

La vivienda es el ejemplo más claro. Tengo amigos que llevan años trabajando y que, a pesar de tener un sueldo, siguen viviendo con sus padres porque no pueden permitirse independizarse. Y no hablamos de personas que no se esfuerzan o que no quieren dar el paso. Hablamos de jóvenes que hacen todo lo que se supone que tienen que hacer para construir su futuro y, aun así, no pueden.

Creo que el Gobierno ha dedicado demasiada energía a asegurar su continuidad y muy poca a ofrecer soluciones estables. Los cambios de posición y las concesiones a sus socios han deteriorado la confianza. Y los casos que afectan al entorno del PSOE exigen explicaciones y responsabilidades, con todo el respeto a la actuación de la justicia.

España necesita un Gobierno centrado en gobernar: facilitar vivienda, mejorar las oportunidades laborales y garantizar servicios e infraestructuras que funcionen. Hay que explicar qué queremos cambiar y cómo vamos a hacerlo.

El próximo 29N será una cita electoral importante. ¿Qué se juega el PP en estas elecciones y qué papel puede desempeñar el voto joven?

Se juega mucho más que el resultado de un partido. En estas elecciones también está en juego el futuro de toda una generación y las oportunidades que tendrán los jóvenes para construir su proyecto de vida.

Las decisiones del próximo Gobierno serán determinantes para facilitar el acceso a la vivienda, mejorar los salarios y generar oportunidades laborales que permitan a los jóvenes independizarse sin tener que renunciar a quedarse en su tierra.

Confío en Feijóo por su experiencia de gestión y porque creo que puede ofrecer una alternativa seria. Pero esa confianza hay que ganarla también entre quienes hoy tienen dudas. El voto joven tendrá un papel importante y nuestra obligación es explicar nuestras propuestas y responder después por los compromisos adquiridos.

Vivienda, empleo y salarios son algunas de las principales preocupaciones de los jóvenes. ¿Qué medidas concretas propone el PP para que puedan emanciparse y construir un proyecto de vida?

La prioridad es que trabajar vuelva a permitirte avanzar. Si tienes un sueldo, pero no puedes pagar un alquiler ni ahorrar para una entrada, algo está fallando. Y la solución tiene que abordar a la vez la vivienda y las oportunidades laborales.

En vivienda, el planteamiento del PP pasa por aumentar la oferta, movilizar suelo, agilizar trámites y reducir las barreras fiscales y económicas para acceder a la primera casa. Hay personas capaces de pagar una hipoteca que no consiguen reunir la entrada. Ahí los avales públicos pueden ayudar a superar una barrera muy concreta.

En la Región de Murcia, el Aval Joven y el modelo de vivienda asequible del Gobierno de López Miras responden a esa forma de entender la política. Es la línea que defiendo y la que quiero ver en un Gobierno de Feijóo.

Y necesitamos formación conectada con el empleo, facilitar que una empresa pueda contratar y que emprender no se convierta en una carrera de obstáculos. Emanciparse requiere una vivienda accesible y unos ingresos que permitan mantenerla.

El voto joven y el reto del PP frente a Vox

Una parte del electorado joven está acercándose a Vox y otras opciones políticas. ¿A qué atribuye este fenómeno y qué debería hacer el PP para conectar con esos votantes?

Hay jóvenes que sienten frustración ante las dificultades para acceder a una vivienda, encontrar un empleo estable o construir su futuro. Entiendo esa preocupación y creo que merece ser escuchada y atendida, independientemente de las preferencias políticas de cada uno.

Creo que el Partido Popular tiene un proyecto definido, una experiencia de gestión y propuestas concretas para afrontar esos problemas. Nuestra responsabilidad es seguir trabajando para que esas medidas respondan a las necesidades reales de los jóvenes y se traduzcan en oportunidades.

Yo defiendo mis ideas sin complejos y tengo amigos que piensan de otra manera. Discutimos, nos respetamos y seguimos siendo amigos. Me gustaría que la política se pareciera más a eso. Y, por supuesto, intento convencerlos de que voten al PP; con algunos lo consigo.

¿Cree que los jóvenes están suficientemente representados en las decisiones del Partido Popular o todavía existe una brecha entre la dirección del partido y las nuevas generaciones?

En mi caso, he tenido oportunidades reales de asumir responsabilidades. Fernando López Miras ha confiado en nosotros y hoy puedo trasladar las preocupaciones de mi generación desde la Asamblea. También desde la dirección nacional de Nuevas Generaciones.

Ahora bien, la representación no se mide solo contando cuántos jóvenes hay en una foto o en una lista. Se mide viendo si podemos participar en las decisiones y si nuestras propuestas llegan a las políticas del partido. Esa es la exigencia que debemos mantener.

Mi responsabilidad es que esa puerta siga abierta para otros y que la confianza que hemos recibido se traduzca en oportunidades para mucha más gente. Porque este compromiso va mucho más allá de haber conseguido un escaño.

¿Qué papel debe desempeñar Nuevas Generaciones en la campaña del 29N? ¿Cómo puede pasar de movilizar a los jóvenes a conseguir que sus preocupaciones se traduzcan en medidas concretas?

Tenemos que escuchar, explicar nuestras propuestas y movilizar. Estar donde están los jóvenes, también quienes no se acercarían nunca a una sede, y ser capaces de mantener una conversación sin llevar siempre una respuesta preparada.

Nuestro trabajo no empieza cuando se convocan elecciones. Trasladamos demandas al partido y trabajamos para que se conviertan en propuestas. En campaña nos corresponde explicarlas con claridad y escuchar también las críticas que recibimos.

Y después viene una parte decisiva: hacer seguimiento. Si pedimos confianza para facilitar la emancipación, tendremos que comprobar si las medidas ayudan a conseguirlo. Quiero que Nuevas Generaciones tenga esa utilidad dentro del PP y ante los jóvenes a los que aspiramos a representar.

«Un vídeo puede ayudar a explicar una medida, pero no sustituye a la medida»

En un contexto de polarización política y desconfianza hacia las instituciones, ¿cómo se puede convencer a los jóvenes de que participar en política y votar sigue teniendo sentido?

Entiendo que muchos jóvenes estén cansados de escuchar promesas. Pero la solución no puede ser dar la espalda a la política, porque las decisiones que se toman en las instituciones afectan directamente a nuestro día a día.

Hablamos de nuestro futuro, de las oportunidades que tendremos y del país que queremos construir. Por eso es importante participar, hacer oír nuestra voz y ser protagonistas de las decisiones que marcarán los próximos años.

Yo creo en una juventud que no se conforma, que tiene inquietudes y que quiere construir su futuro. Y quienes tenemos responsabilidades públicas debemos estar a la altura, escuchar y demostrar con hechos que la política puede mejorar la vida de las personas.

¿Cuál es, a su juicio, el principal error que están cometiendo los partidos políticos a la hora de dirigirse a la juventud y qué cambiaría para corregirlo?

Hablarles como si fueran todos iguales y como si necesitaran que alguien les explicara lo que les conviene. Se nota enseguida cuándo un político quiere escuchar y cuándo solo está intentando parecer joven.

Hay jóvenes estudiando, trabajando, buscando empleo o intentando sacar adelante un negocio. Sus situaciones son distintas. Para conectar con ellos hay que interesarse por su vida y responder con seriedad, sin condescendencia.

Yo cambiaría esa obsesión por el gesto que queda bien en redes. Un vídeo puede ayudar a explicar una medida, pero no sustituye a la medida. Nos juzgarán por si pueden encontrar trabajo, pagar su casa y decidir cómo quieren vivir.

Mirando al futuro, ¿qué objetivo político le gustaría alcanzar en los próximos años y qué mensaje trasladaría a los jóvenes que se plantean dar sus primeros pasos en política?

Me gustaría poder mirar atrás y reconocer cosas concretas en las que haya contribuido a mejorar la vida de la gente. Especialmente, que mi generación pueda construir su futuro aquí y que quedarse en su tierra sea una elección con oportunidades.

Hoy mi responsabilidad está en la Asamblea y en Nuevas Generaciones. Quiero estar a la altura de esa confianza y contribuir al proyecto de Feijóo, manteniendo la cercanía que he aprendido de López Miras. Los cargos son una etapa; lo que hagas desde ellos es lo que queda.

A quien se plantee empezar le diría que se implique en algo que le importe. Yo empecé con necesidades de los jóvenes de Águilas. No hace falta tener todas las respuestas, pero sí ganas de escuchar, aprender y trabajar. Ese primer paso ya merece la pena.