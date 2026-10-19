Disturbios en la UAB contra Vito Quiles: cargas policiales, lanzamiento de objetos y controles en los accesos.

La presencia del comunicador Vito Quiles en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha vuelto a provocar escenas de tensión en el campus de Bellaterra. Centenares de manifestantes de colectivos independentistas y antifascistas se han concentrado este lunes en la plaza cívica para impedir la celebración de un acto que la universidad no había autorizado. La jornada ha terminado con varias cargas de los Mossos d’Esquadra, lanzamiento de objetos y un amplio despliegue policial.

La convocatoria estaba prevista para las 17:00 horas, momento en el que Quiles había anunciado su presencia en las instalaciones universitarias. Sin embargo, la UAB había comunicado el domingo que no le permitía celebrar la actividad ni utilizar los espacios del centro. La decisión fue trasladada al Departamento de Interior, que garantizó que impediría el acceso del comunicador al campus.

Pese a la prohibición, la concentración de manifestantes fue creciendo en la plaza cívica. Durante la tarde se produjeron momentos de tensión cuando algunos participantes lanzaron objetos contra los agentes, entre ellos pelotas y botes de pintura. La situación derivó en dos intervenciones policiales para dispersar al grupo.

La concentración fue perdiendo intensidad hasta darse por disuelta alrededor de las 19:00 horas, sin que la tensión llegara a extenderse de manera generalizada por el campus.

Un amplio dispositivo policial en los accesos a la UAB

Los Mossos d’Esquadra habían preparado un importante dispositivo ante la presencia anunciada de Quiles y las protestas convocadas en su contra. El despliegue incluyó controles en los accesos por carretera, donde los agentes identificaban y revisaban vehículos.

Las inspecciones provocaron importantes retenciones en las entradas de la universidad. Según la información difundida durante la jornada, los controles llegaron a incluir comprobaciones en los maleteros de algunos coches para verificar quiénes se desplazaban hasta el campus.

La actuación policial buscaba impedir que Quiles accediera a las instalaciones y gestionar los posibles enfrentamientos entre los asistentes y los manifestantes. El dispositivo se amplió ante la previsión de una concentración numerosa y el riesgo de incidentes.

La intervención volvió a situar a la universidad catalana en el centro de una controversia sobre la celebración de actos políticos y la respuesta de los colectivos que se oponen a ellos.

La UAB denegó el permiso y trasladó su decisión a Interior

La Universitat Autònoma de Barcelona comunicó el domingo, apenas 24 horas antes de la convocatoria, que Quiles no tenía autorización para realizar la actividad anunciada ni para utilizar los espacios universitarios.

El centro explicó que había trasladado la decisión al Departamento de Interior y que la respuesta de la Conselleria respaldaba la medida. Según el comunicado de la universidad, Interior garantizó que la actividad no se celebraría y que impediría el acceso del comunicador al campus si intentaba entrar.

La decisión marcó el desarrollo de la jornada. Aunque Quiles anunció su intención de acudir, la ausencia de autorización y el dispositivo policial impidieron que pudiera acceder a las instalaciones para celebrar el acto previsto.

La concentración de sus detractores se desarrolló, por tanto, en un escenario de fuerte presencia policial y con la actividad inicialmente anunciada sin posibilidad de llevarse a cabo en los espacios universitarios.

Quiles intenta acceder al campus y termina en Sabadell

En paralelo a los incidentes de la plaza cívica, Quiles llegó alrededor de las 18:00 horas en una furgoneta a uno de los accesos al campus de la UAB. Allí fue interceptado por los Mossos d’Esquadra, que evitaron que entrara en las instalaciones.

El propio comunicador anunció posteriormente en sus redes sociales que se marchaba. Tras no poder acceder a la universidad, decidió convocar a sus seguidores en el establecimiento de IKEA de Sabadell.

Sin embargo, la situación volvió a complicarse cuando un grupo de manifestantes lo localizó en las inmediaciones y comenzó a increparlo y a lanzar objetos. La llegada de la policía permitió normalizar la situación.

El episodio trasladó parte de la tensión fuera del campus universitario y prolongó una jornada marcada por los intentos de impedir la presencia del comunicador y por el despliegue de los agentes para evitar nuevos enfrentamientos.

Un episodio que vuelve a repetirse un año después

Los incidentes de este lunes recuerdan a los registrados hace aproximadamente un año, cuando otro acto de Quiles en la UAB terminó también con disturbios y cargas policiales.

En aquella ocasión, las protestas de colectivos independentistas y antifascistas derivaron en el lanzamiento de huevos, tomates y otros objetos contra los partidarios de la celebración del acto. Los Mossos tuvieron que intervenir para contener los enfrentamientos.

La repetición de episodios de tensión en torno a la presencia del comunicador vuelve a poner el foco en la conflictividad que rodea determinadas convocatorias políticas en el campus de Bellaterra.

La jornada de este lunes deja un balance de concentraciones, controles policiales, lanzamiento de objetos y varias cargas para dispersar a los manifestantes. El acto anunciado por Quiles no llegó a celebrarse en la UAB, después de que la universidad le negara el permiso y los Mossos impidieran su entrada.