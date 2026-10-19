Miss Asturias lo cuenta TODO: Gran Hermano me ha vetado por el PSOE

Claudia Montes, conocida públicamente como Miss Asturias, ha roto su silencio en una extensa entrevista donde detalla el presunto acoso orquestado desde el PSOE tras su relación con José Luis Ábalos, exministro de Transportes. «Ábalos me amenazó diciendo que el PSOE iba a ir a por mí. Supuestamente, lo están cumpliendo», afirma sin ambages.

Lo cuenta todo en ‘Los Cancelados’ de Periodista Digital este sábado 17 de octubre.

La situación laboral de Montes ilustra la magnitud de las represalias: «En Asturias he hecho currículos todos los días y no consigo trabajo. El CEO de una empresa me dijo que cumplía todos los requisitos pero que tenía miedo a una inspección de Hacienda si me contrataba». Una confesión que expone cómo el aparato del Estado podría estar siendo utilizado para presionar a quienes se relacionan con ella.

Sabotaje y violencia: el coche manipulado

Entre los episodios más graves que relata, Montes describe cómo encontró su vehículo vandalizado con las marchas de conducción manipuladas: «Está claro que cuando me hicieron eso no querían que me pasara algo pequeñito. Te metes en la autopista a 120 y que te pase algo a esa velocidad, posiblemente ni lo cuentes».

Lo más inquietante del supuesto sabotaje es que simularon un robo sin llevarse nada: «La guantera tenía mis papeles, una colorá, cosas personales. Me lo revolvieron todo pero ni me llevaron nada ni me robaron nada». Montes se identifica plenamente con la situación de la jueza Viedma, quien también ha denunciado acoso y manipulación.

El bombazo de Gran Hermano: veto con contrato firmado

El testimonio más explosivo de la entrevista gira en torno a su expulsión de Gran Hermano pese a tener el contrato firmado. Montes detalla cronológicamente los hechos:

Lunes 29: Pasa los reconocimientos médicos online. La médica del programa le dice: «Nos vemos dentro de la casa. No te preocupes por tu medicación para la espalda, yo te la suministraré en un cuarto aparte sin que te vea el público».

Martes: Viaja a Madrid y pasa una jornada intensiva desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde haciendo fotos y vídeos promocionales. «Mucha gente trabajando. La directora de casting Teresa me tenía como su apuesta del año», recuerda.

Miércoles: Todo cambia. Su representante le pregunta si tiene informes médicos. «Ya ahí empiezo a decir ‘uf, aquí está pasando algo'». La médica del programa decide que no es apta para participar.

Un informe médico con los servicios jurídicos de por medio

Cuando Montes solicita el informe médico que justifica su exclusión, la respuesta de la doctora levanta todas las sospechas: «Lo remite a los servicios jurídicos de Zeppelín (productora). Me pregunto y le pregunto a toda España: un médico cuando va a hacer un informe, si el informe es veraz, ¿necesita consultar con los servicios jurídicos?».

Para contrarrestar el diagnóstico, Claudia obtuvo una evaluación de una médica forense especialista que realizó «una valoración mucho más larga» y emitió un informe con «fecha y hora digital para que no se pueda modificar». El contraste con el informe de la productora es radical: «No tiene ni pies ni cabeza lo que pone porque todo viene por una medicación para la espalda que ya no estaba tomando, demostrable con la receta médica».

«Hubo una llamada del PSOE para que yo no entrara»

La revelación más grave llega cuando Montes recibe información de una fuente del sector televisivo: «Una persona muy cercana que lleva años en la televisión me dice que supuestamente hubo una llamada del PSOE para que yo no entrara en Gran Hermano».

La pregunta que lanza es demoledora: «Con un contrato firmado, con las fotos hechas, con los vídeos hechos, el viernes se me iba a anunciar por la noche, estaba todo preparadísimo. ¿A quién le interesa en España que yo no esté 24 horas en una casa y en un momento de bajón, o tomándome una copita en una fiesta, pueda contar más de lo que he contado?».

Del enamoramiento a la decepción: la cara oculta de Ábalos

Sobre su relación con el exministro, Claudia es tajante al desmentir que fuera una aprovechada: «Si de verdad lo hubiera sido, estaría como las que estuvieron en su vida. Tendría un piso, bolsos carísimos, regalos. Yo ni tuve regalos, ni viajes, ni casa, ni nada. Fue una relación normal y corriente».

La sorpresa llegó cuando saltaron los escándalos: «A mí me trataba como una señora. Nunca me pidió fotos subidas de tono como se lleva hoy en día. Fue un caballero siempre conmigo. Por eso me sorprendió tantísimo enterarme de que tenía otra personalidad, la del guarrete, si me permite la expresión».

Viajes a República Dominicana y Panamá: lo que sabía Sánchez

Montes confirma los frecuentes viajes de Ábalos y su entorno a paraísos fiscales: «Hizo unos cuantos viajes a República Dominicana, algunos con Koldo y el hermano, otros solos». También menciona desplazamientos a Panamá y «un montón de países más» por negocios.

Sobre si Pedro Sánchez conocía la doble vida del ministro, es contundente: «Claro que lo sabía. En el partido, esto es como en el fútbol y en los colegios, se sabe todo. Éramos como una comunidad, los rumores llegaban y sabían todo perfectamente».

Ábalos le confesó durante su relación que vivía con su mujer porque «ella no se quería ir de la casa, no quería perder el estatus de la mujer del ministro. Pero él me hablaba desde casa estando con ella».

El PSOE como «secta»: la decepción de una militante

Preguntada por su desencanto con el Partido Socialista, Montes emplea una comparación demoledora: «Supuestamente parece una secta. Te van comiendo la cabeza de tal manera que tienes que defender a capa y espada, aunque tú no consideres que lo que estén haciendo esté bien. Ese es el lema del partido: lo hagan bien o lo hagan mal, hay que defenderlos».

Antes de pedir la baja mediante una carta muy dura dirigida a Santos Cerdán, ya hacía «un par de años o tres» que venía dándose cuenta de que «el partido en el que estaba no me gustaban las cosas que se estaban haciendo ni las que veía».

El silencio de las feministas y el privilegio de otras

Uno de los pasajes más críticos de la entrevista aborda la ausencia de solidaridad del feminismo institucional: «He preguntado muchas veces dónde estaban las feministas. Cuando me pasó lo del coche, cuando sufrí los insultos de Víctor (hijo de Ábalos) en televisión con violencia verbal que deberían haber censurado… Nunca, nunca apareció nadie».

El contraste con otros casos es evidente: «A Sharon Zéntola le pusieron diez escoltas protegiéndola. A mí que estoy como testigo en un caso tan importante, se me hace lo del coche y no me protege nadie. Esa es la gran diferencia».

Irene Montero y Yone Belarra jamás se pusieron en contacto con ella para mostrar solidaridad.

El enfrentamiento televisivo con el hijo de Ábalos

Claudia también relata el tenso encuentro con Víctor, hijo de José Luis Ábalos, en un programa de televisión: «Me llamó zumbada, loca, ‘quítame a este ser’. Tuve que aguantar todos los insultos hasta que yo le llamé ‘tonto del culo’. No se dieron cuenta en el programa de pararlo. Fue violencia verbal rozando límites que no se deberían permitir en televisión».

Agradece públicamente que Nacho Abad le pidiera perdón dos días después del incidente.

Las pruebas: WhatsApp, correos y contratos

A lo largo de toda la entrevista, Montes insiste en que dispone de documentación que respalda sus afirmaciones: contratos firmados con Gran Hermano, correos electrónicos con la productora Zeppelín, conversaciones de WhatsApp con Ábalos donde detalla sus viajes, informes médicos contradictorios y denuncias del sabotaje a su vehículo.

«Como siempre voy con pruebas, no miento», sentencia.

Ábalos en prisión: «Lo debe estar pasando muy mal»

Sobre la situación actual del exministro, condenado a 24 años de cárcel, Claudia muestra un lado humano: «Es una persona sentimental aunque no lo parezca. Tiene a su madre de 90 y pico años, no sé si está viva, ojalá que sí. Él se encargaba de su madre, me mandó fotos comiendo en una playa en Valencia con ella. Sé que lo está pasando muy mal».

Desde que saltó el escándalo estuvieron «muchas veces hablando antes de salir yo en la tele. Defendía su inocencia a capa y espada».

La batalla legal que viene

Montes anuncia acciones judiciales: «Voy a demandar a la médica y voy a demostrar que ese informe se hizo con mala praxis. Espero que acabe contando en el juzgado por qué lo hizo y quién está detrás de eso».

Su determinación es firme: «Yo soy de las que cuanto más me intentes callar la boca, pues igual hablo más y presento más pruebas». Y añade: «Espero el 29 de noviembre con ganas. Sé que no van a gobernar y espero que cambie, aunque sigan teniendo fuerza. Son una potencia, nos están demostrando que aparte de eso son una mafia».

La pregunta final que deja Claudia Montes en el aire es inquietante: si alguien con un contrato firmado, fotos promocionales hechas y toda una producción preparada puede ser expulsado de un programa por una supuesta llamada política, ¿hasta dónde llega el brazo del poder para silenciar testimonios incómodos?