Rebelión en el PSOE de Palencia: toda la lista renuncia tras imponer Ferraz a Mariluz Martínez Seijo

La decisión de la dirección nacional del PSOE de apartar a Álvaro Bilbao como cabeza de lista por Palencia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha provocado una rebelión interna en el partido. Los integrantes de la candidatura elegida por la militancia han renunciado a ocupar sus puestos en señal de protesta por una decisión que consideran contraria a la voluntad expresada por las agrupaciones socialistas de la provincia.

Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso comunicaron este lunes a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de abandonar la candidatura. A ellos se suman los dos suplentes inicialmente propuestos, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos, que también han trasladado su renuncia.

El movimiento deja en evidencia el profundo malestar generado por la intervención de la dirección federal en la elaboración de las listas electorales y abre un nuevo frente de tensión entre la cúpula nacional y las bases socialistas de una provincia que había respaldado mayoritariamente a Bilbao.

Ferraz aparta al candidato elegido por la militancia

El origen de la polémica se encuentra en la decisión de la Comisión Federal de Listas, posteriormente ratificada por el Comité Federal del PSOE, de sustituir a Álvaro Bilbao por Mariluz Martínez Seijo, veterana dirigente socialista y actual diputada.

La decisión contradice el resultado del proceso interno celebrado en Palencia, donde la candidatura encabezada por Bilbao obtuvo 77 votos favorables y una única abstención en el Comité Provincial. La propuesta contaba, además, con el respaldo de las agrupaciones locales de la provincia.

Pese a ese resultado, la dirección federal optó por modificar la candidatura y situar a Martínez Seijo al frente de la lista socialista palentina para los comicios del 29-N.

La sustitución ha generado una reacción inmediata entre los dirigentes y militantes que habían participado en la elaboración de la propuesta inicial. Su renuncia colectiva pretende visibilizar el desacuerdo con una decisión que consideran alejada del criterio expresado por las bases.

Una renuncia colectiva contra la decisión de la dirección nacional

Según el comunicado difundido por el PSOE de Palencia, los integrantes que han abandonado la candidatura consideran que la resolución adoptada por los órganos federales choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia provincial.

La protesta no se limita a la salida de quienes ocupaban los primeros puestos de la lista. También afecta a los dos suplentes, lo que convierte el rechazo en una respuesta conjunta de los cuatro nombres que formaban parte de la candidatura propuesta inicialmente.

Con este movimiento, los socialistas palentinos buscan poner de manifiesto su disconformidad con la decisión de sustituir al candidato respaldado en el ámbito provincial por otra dirigente elegida finalmente por los órganos federales.

El conflicto sitúa en el centro del debate interno el peso real de las decisiones de la militancia frente a la capacidad de intervención de la dirección nacional en la confección de las candidaturas electorales.

El 29-N, en el horizonte de la crisis socialista

La polémica estalla a pocas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en un momento en el que los partidos deben cerrar sus candidaturas y preparar la campaña electoral.

La renuncia de los cuatro integrantes de la lista propuesta por la militancia añade incertidumbre a la situación del PSOE en Palencia y evidencia las dificultades de la organización para cerrar filas en torno a una candidatura que no coincide con la respaldada inicialmente por sus representantes provinciales.

La dirección socialista ha optado por mantener a Mariluz Martínez Seijo como cabeza de lista, pese al rechazo expresado por quienes habían sido propuestos en el proceso provincial. La respuesta de estos últimos convierte una decisión orgánica en un conflicto político interno que trasciende la mera composición de una candidatura.

El episodio vuelve a plantear una cuestión recurrente en los partidos políticos: hasta qué punto deben prevalecer las decisiones de las direcciones nacionales cuando entran en conflicto con las preferencias expresadas por sus militantes en los territorios.

Por ahora, la protesta se ha materializado en la renuncia de los cuatro integrantes de la candidatura inicial. Su alcance político dependerá de la respuesta de la dirección del PSOE y de las consecuencias que este enfrentamiento pueda tener sobre la cohesión interna de la organización en Palencia de cara a la cita electoral.