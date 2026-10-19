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Política

UN MITIN ENTRE EL ROMANTICISMO Y LA POLÉMICA

Las redes ‘guillotinan’ a Sánchez por montar un patético show con Begoña que nadie se traga

El gesto de Pedro Sánchez hacia Begoña Gómez buscaba transmitir fortaleza, pero terminó alimentando memes, críticas y acusaciones de propaganda política

Begoña Gómez y Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE
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Archivado en: Begoña Gómez | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Tomás Gómez alerta de lo que se esconde tras el pasteloso beso de Begoña y Sánchez: “¡Pedronismo!”

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Han sacado toda su artillería al más puro estilo chavista.

Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar una escena que, lejos de generar simpatía, ha desatado una oleada de burlas y críticas en redes sociales.

El presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez, protagonizaron un momento de aparente cariño público —beso incluido— durante el Comité Federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana en Fuenlabrada. Pero la ciudadanía no es tonta y miles de usuarios han calificado de montaje forzado, ridículo y completamente artificial.

Las imágenes y vídeos del gesto se han viralizado en las últimas horas. En ellos se ve a Sánchez y Gómez intercambiar un beso tras el cual el rostro del presidente cambia de forma evidente. Usuarios de distintas cuentas coinciden en señalar la “cara de asco”, la falta de espontaneidad y el tono teatral de toda la secuencia.

Uno de los posts más compartidos resume el sentir general: “SÁNCHEZ utilizó a su mujer de la manera más ridícula, y todos los socialistas fingieron un gran entusiasmo. […] Todo fue una payasada”. Las fotos del final del acto muestran, según muchos, a un Sánchez agotado de mantener “semejante gilipollez de adolescentes”.

Otras reacciones van en la misma línea. “He visto en el juzgado despedidas tras divorcios contenciosos más afectuosos que esto”, ironiza un usuario. Otro apunta: “Llorar sin lágrimas, necesidad de validación frente a los demás y beso forzado con su inmediata cara de asco. Si entre ellos se tratan así, ¿cómo verán al español medio?”. Una tercera voz resume: “Le ha faltado limpiarse con el dorso de la mano”. El periodista Cristian Campos ha sido especialmente duro: “Es llamativo que el mejor actor de este país, capaz de sonreír y hablar bajito y suave mientras organiza cloacas, también tenga su talón de Aquiles: es absolutamente incapaz de fingir amor. Le falta ensayar más”.

Muchos interpretan el gesto como un intento del equipo de comunicación del PSOE de humanizar la imagen del presidente y generar empatía en un momento de desgaste político. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario: la escena se ha convertido en meme y objeto de mofa masiva. “Es una escena preparada […] con el único objetivo de ganar votos del segmento ñoño”, escribe otro usuario, que habla de “repulsión rotunda” y de dos figuras “más falsas que la miel de cebolla”.

El “show” con Begoña no ha convencido a casi nadie y ha reforzado la percepción de artificialidad que ya rodea al presidente.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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