Las redes ‘guillotinan’ a Sánchez por montar un patético show con Begoña que nadie se traga

Han sacado toda su artillería al más puro estilo chavista.

Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar una escena que, lejos de generar simpatía, ha desatado una oleada de burlas y críticas en redes sociales.

El presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez, protagonizaron un momento de aparente cariño público —beso incluido— durante el Comité Federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana en Fuenlabrada. Pero la ciudadanía no es tonta y miles de usuarios han calificado de montaje forzado, ridículo y completamente artificial.

Las imágenes y vídeos del gesto se han viralizado en las últimas horas. En ellos se ve a Sánchez y Gómez intercambiar un beso tras el cual el rostro del presidente cambia de forma evidente. Usuarios de distintas cuentas coinciden en señalar la “cara de asco”, la falta de espontaneidad y el tono teatral de toda la secuencia.

Uno de los posts más compartidos resume el sentir general: “SÁNCHEZ utilizó a su mujer de la manera más ridícula, y todos los socialistas fingieron un gran entusiasmo. […] Todo fue una payasada”. Las fotos del final del acto muestran, según muchos, a un Sánchez agotado de mantener “semejante gilipollez de adolescentes”.

Otras reacciones van en la misma línea. “He visto en el juzgado despedidas tras divorcios contenciosos más afectuosos que esto”, ironiza un usuario. Otro apunta: “Llorar sin lágrimas, necesidad de validación frente a los demás y beso forzado con su inmediata cara de asco. Si entre ellos se tratan así, ¿cómo verán al español medio?”. Una tercera voz resume: “Le ha faltado limpiarse con el dorso de la mano”. El periodista Cristian Campos ha sido especialmente duro: “Es llamativo que el mejor actor de este país, capaz de sonreír y hablar bajito y suave mientras organiza cloacas, también tenga su talón de Aquiles: es absolutamente incapaz de fingir amor. Le falta ensayar más”.

Muchos interpretan el gesto como un intento del equipo de comunicación del PSOE de humanizar la imagen del presidente y generar empatía en un momento de desgaste político. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario: la escena se ha convertido en meme y objeto de mofa masiva. “Es una escena preparada […] con el único objetivo de ganar votos del segmento ñoño”, escribe otro usuario, que habla de “repulsión rotunda” y de dos figuras “más falsas que la miel de cebolla”.

El “show” con Begoña no ha convencido a casi nadie y ha reforzado la percepción de artificialidad que ya rodea al presidente.

Es llamativo que el mejor actor de este país, capaz de sonreír y hablar bajito y suave mientras organiza cloacas, también tenga su talón de Aquiles: es absolutamente incapaz de fingir amor. Le falta ensayar más. https://t.co/Kfwx3gUgYk — Cristian Campos (@crpandemonium) October 18, 2026

Le ha faltado limpiarse con el dorso de la mano. https://t.co/xwyNTYDCm8 — Sonia Sierra (@SoniaSierra02) October 18, 2026

Llorar sin lágrimas,

necesidad de validación frente a los demás

y beso forzado con su inmediata cara de asco. Si entre ellos se tratan así, ¿cómo verán al español medio? https://t.co/zkgJX2vUDT — Sergio Brabezo (@SBrabezo) October 18, 2026

Yo creo que hasta le da asco https://t.co/P8I4KqI2dQ — 𝕯𝖆𝖘𝖙𝖆𝖓 (@dastansullivanx) October 18, 2026

EL BESO DEL TRAIDOR Y LA DELINCUENTE

Si alguien quiere ver belleza, cariño o cualquier resquicio de amor o ternura en esta escenita, que baje a la realidad más cruda ipso facto. Es una escena preparada por el departamento de comunicación de la PSOE con el único objetivo de ganar votos del segmento ñoño de la incultura culebronera roja. Alguna Charo pondrá ojitos tiernos y enlazará sus manos a la altura del mentón para decir…. “Qué bonito”… Pero de eso nada: detrás, hay un psicópata GÉLIDO COMO UN TÉMPANO, con los mismos sentimientos que un trozo de corcho. Y su pareja es una pobre border line con pulsiones delictivas, y a las puertas de un juicio con Jurado. Repulsión rotunda dan esos dos fanchoches, más falsos que la miel de cebolla. Y la voz del PSICOPATA… ni tiembla. — Fernando FG-R 🇪🇸🖤🗝 (@FernandoFGR1) October 18, 2026