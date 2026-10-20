Albiol carga contra Sánchez: «Se pasa por el forro a su propio partido y al conjunto de los españoles»

Xavier García Albiol ha arremetido contra Pedro Sánchez, al que acusa de anteponer sus intereses personales a los de su partido y al conjunto de los españoles. El candidato del Partido Popular ha denunciado lo que considera una forma de actuar marcada por el desprecio hacia sus propios militantes y dirigentes, y ha defendido la necesidad de construir una mayoría política capaz de poner fin a la influencia del actual presidente del Gobierno sobre las instituciones.

«Pedro Sánchez solo tiene un objetivo: él mismo y sus propios intereses», ha afirmado Albiol, que considera que el jefe del Ejecutivo actúa sin atender a las consecuencias de sus decisiones. En este sentido, ha asegurado que Sánchez hace «lo que le da absolutamente la gana» y que se pasa por el forro tanto a su propio partido como al conjunto de los españoles.

Albiol acusa a Sánchez de anteponer sus intereses personales

El dirigente popular ha ido más allá de las críticas al presidente del Gobierno y ha cuestionado también su relación con las bases socialistas. Según Albiol, el desprecio de Sánchez no se limita a los ciudadanos, sino que alcanza a los propios militantes y dirigentes del PSOE.

El candidato del PP ha criticado especialmente la posibilidad de que la dirección socialista imponga decisiones por intereses personales, incluso cuando estas chocan con la voluntad de los afiliados de un determinado territorio. «Si tiene que cargarse la voluntad de los militantes de una provincia para colocar a una amiga, lo hace y se queda tan ancho», ha señalado.

Con estas declaraciones, Albiol ha situado el funcionamiento interno del PSOE y el liderazgo de Sánchez en el centro de sus reproches políticos, presentando al presidente como un dirigente que, a su juicio, prioriza su propia conveniencia frente a las decisiones de su organización.

Inmigración irregular y delincuencia: Albiol defiende medidas contundentes

La inmigración y la seguridad ciudadana han ocupado también una parte destacada de las declaraciones del candidato popular. Albiol ha insistido en que es necesario diferenciar entre las personas que llegan a España para trabajar y contribuir a la sociedad y aquellas situaciones vinculadas, según ha denunciado, a problemas de convivencia, incivismo y delincuencia.

El dirigente del PP ha defendido que la inmigración que viene a trabajar y aportar es positiva y bienvenida, pero ha advertido de que una parte de la inmigración irregular está generando graves problemas en determinados entornos.

Para ilustrar su planteamiento, Albiol ha aludido a la detención, el día anterior, de un hombre por parte de la Policía Local de Badalona que, según sus declaraciones, acumula 69 detenciones. El candidato ha reclamado que esta persona sea devuelta a su país de origen «con todas las garantías», defendiendo una respuesta firme ante quienes acumulan numerosos antecedentes policiales.

Albiol ha aprovechado este caso para reivindicar que el tiempo, a su juicio, ha terminado dando la razón a algunas de las advertencias que realizó hace años sobre los problemas de seguridad y convivencia. También ha sostenido que este planteamiento no se limita al electorado de derechas, sino que encuentra respaldo entre una parte importante de los ciudadanos que se identifican con la izquierda.

El PP abre la puerta a acuerdos con Vox en el Senado

En el terreno parlamentario, Albiol ha defendido la posibilidad de alcanzar acuerdos con Vox para conseguir una mayoría en el Senado que permita impulsar cambios y desmontar lo que considera el entramado institucional organizado durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El candidato popular ha apostado por buscar puntos de encuentro con la formación de Santiago Abascal sin renunciar a la identidad propia del Partido Popular. Su planteamiento consiste en avanzar en aquellas cuestiones en las que ambas formaciones coincidan y dejar al margen las discrepancias.

«En aquello en lo que no estamos de acuerdo con Vox, debemos dejarlo de lado, y en lo que coincidimos, debemos avanzar», ha defendido Albiol, que ha subrayado que el PP cuenta con una identidad política propia que debe preservar.

La estrategia pasa, por tanto, por priorizar los objetivos compartidos sin convertir los acuerdos en una renuncia a los principios y posiciones particulares de los populares. Albiol considera que la aritmética parlamentaria puede resultar determinante para promover una nueva etapa política y modificar el funcionamiento de determinadas instituciones.

El Tribunal Constitucional, en el centro de las críticas

Albiol también ha puesto el foco en la independencia institucional y en el papel del Tribunal Constitucional. El dirigente popular ha defendido que es necesario acabar con la politización de las instituciones y ha reclamado que el tribunal quede al margen de las decisiones partidistas.

En concreto, ha cuestionado que el Constitucional pueda convertirse, en sus palabras, en un órgano dedicado a modificar las decisiones del Tribunal Supremo. Su planteamiento sitúa la despolitización de la Justicia entre los objetivos que, a su juicio, debería perseguir una nueva mayoría en el Senado.

Las declaraciones de Albiol dibujan así una doble línea de actuación: por un lado, endurecer la respuesta política frente a los problemas de seguridad y delincuencia; por otro, impulsar acuerdos parlamentarios que permitan contrarrestar la influencia del Gobierno de Sánchez y reforzar la independencia de las instituciones.

El candidato del PP ha defendido que los pactos con Vox deben valorarse desde esa perspectiva, sin perder de vista las diferencias entre ambas formaciones. Una estrategia que busca convertir la mayoría en el Senado en una herramienta para promover cambios políticos e institucionales.