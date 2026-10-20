El impúdico Pedro Sánchez manosea la memoria de la fallecida Maricarmen para justificar el adelanto electoral

No tiene límites morales.

Y si tiene que aprovecharse de la memoria de una mujer a la que sus propias leyes desahuciaron, no va a dudar en hacerlo.

Anoche, en el mitin del PSOE celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, Pedro Sánchez lo dijo con todas las letras.

Ante la militancia y los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, el presidente del Gobierno vinculó de forma explícita el adelanto electoral del 29 de noviembre de 2026 con la figura de Maricarmen Abascal:

La fuerza de la gente nos ha llevado a precipitar las elecciones al 29-N. Esa causa lleva el nombre de una mujer que murió desahuciada y yo quiero honrar su memoria.

No fue un pésame de pasada ni un recuerdo discreto. Fue la justificación política de una disolución de las Cortes decidida dos semanas antes. Sánchez convirtió el nombre de una mujer de 87 años, desahuciada el 23 de septiembre del piso en el que había vivido más de siete décadas y fallecida el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón, en la razón por la que «la fuerza de la gente» le obligó a adelantar las elecciones.

La operación es transparente. Tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda (el llamado ‘decreto Maricarmen’) por los votos de PP, VOX y Junts, en Moncloa se habló abiertamente de una «ventana de oportunidad».

Pedro Sánchez está como una regadera y ahora usa a Maricarmen como excusa para decir que por su memoria ha tenido que adelantar las elecciones. Hay que ser muy miserable. https://t.co/BKeuGEYHjh — Luis Rioja (@miescano351) October 20, 2026

La vivienda permitía desplazar temporalmente otros frentes —los casos que afectan al entorno del presidente y al PSOE, la gestión de Ceuta, el desgaste de la legislatura— y ofrecer un relato emocional. La muerte de Maricarmen, ocurrida dos días después del anuncio electoral, fue incorporada de inmediato a ese relato. En Valladolid, Sánchez lo cerró: la causa lleva su nombre y él quiere «honrar su memoria» precipitando las urnas.

Hay un detalle que el discurso oficial sigue omitiendo. En la entrevista de RTVE grabada horas antes del desahucio, cuando le preguntaron a quién responsabilizaba de su situación, Maricarmen respondió en primer lugar: «A Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios. No se entera o no quiere enterarse». Después mencionó también a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida. La propia víctima señaló al presidente como el primer responsable político de una realidad que, según ella, se repetía a diario. Que ese mismo presidente utilice ahora su nombre y su muerte para legitimar un adelanto electoral no es un homenaje: es una apropiación.

En Valladolid, Sánchez no recordó a Maricarmen; la instrumentalizó. Presentó su fallecimiento como el detonante moral que «la fuerza de la gente» le impuso para disolver las Cortes. Manosear la memoria de una mujer que murió fuera de su casa para justificar una decisión de supervivencia política no es política social. Es cinismo con fecha, escenario y cita literal.