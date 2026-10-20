  • ESP
    España América
Política

LA EXMINISTRA DE IGUALDAD NO DEJARÁ BRUSELAS POR SI SE QUEDA SIN ECHADERO

¡Qué mal ven en Podemos el 29-N! Irene Montero se agarra como una lapa a su escaño en Europa ante una hecatombe electoral

El partido morado asume que las elecciones del 29-N pueden ser un fiasco y desaparecer del mapa

¡Qué mal ven en Podemos el 29-N! Irene Montero se agarra como una lapa a su escaño en Europa ante una hecatombe electoral
Irene Montero y Pablo Fernández. PD.
Archivado en: Irene Montero | Pablo Fernández | Partidos Políticos | Podemos | Política

Más información

Nacho Abad estalla como nunca contra el podemita Pablo Fernández: "¡No me seas Cintora, a mí no me vuelvas a llamar bulero!"

Nacho Abad estalla como nunca contra el podemita Pablo Fernández: "¡No me seas Cintora, a mí no me vuelvas a llamar bulero!"

La cosa pinta de color hormiga.

Pero de las negras parduzcas.

El panorama que se dibuja en Podemos no invita al optimismo. Con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, la formación ya da por hecho que el resultado puede ser catastrófico y su principal baza en Europa, Irene Montero, no tiene intención de dejar su escaño para implicarse de lleno en la campaña.

El portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, fue quien lo dejó claro esta semana en declaraciones directas. Cuando le preguntaron si Irene Montero renunciaría a su acta en el Parlamento Europeo para centrarse en la campaña, su respuesta fue tajante: «Yo creo que no». Esa frase ha alimentado el debate interno y externo sobre la estrategia del partido morado de cara a unos comicios que muchos ven como una prueba de fuego.

La lectura es sencilla y cruel. Si los morados se quedan en un rosco —o rozan el mínimo de uno o dos escaños, como marcan casi todas las encuestas—, la pareja de Pablo Iglesias se queda en Bruselas o Estrasburgo con el sueldo, las dietas y la seguridad del mandato europeo. Mientras tanto, compaginará plenos, comisiones y actos de campaña en España. Esta misma semana hay sesión en Estrasburgo; en noviembre tocan más reuniones y otra plenaria en Bruselas los días 11 y 12.

El sueldo ayuda a entender el apego. Como eurodiputada, Montero cobra el mismo básico que el resto de la Cámara: unos 10.927 euros brutos al mes, más unos 4.950 euros de dieta mensual para gastos generales y 350 euros diarios por asistencia. Tras impuestos y cotizaciones, se queda en torno a los 8.700-8.800 euros netos mensuales, lo que supera holgadamente los 100.000 euros al año (algunas cuentas sitúan la cifra bruta cerca de los 135.000).

El contexto electoral no invita al optimismo dentro del partido. Tras fracasar el intento de unidad con el Frente Amplio (salvo pactos puntuales en Canarias y la Comunidad Valenciana), Podemos va por libre en la mayoría de circunscripciones, con acuerdo de colaboración con ERC y Gabriel Rufián en Cataluña. Las primarias abiertas confirmaron a Montero como candidata a la Presidencia y número uno por Madrid con cerca del 90 % de apoyo, pero los sondeos la sitúan en torno al 2-3 % del voto y en el límite de la representación (1-2 escaños o riesgo de extraparlamentarismo). La campaña se está personalizando al máximo: desaparece el logo de Podemos y todo gira en torno a Irene y el lema ‘Paz, casa y trabajo’.

En plata: si el resultado es el que temen en la formación morada, Montero no se queda en la calle. El escaño europeo actúa de colchón, mientras el partido fía la supervivencia a su imagen personal y a un escenario en el que PP y VOX rozan o superan la mayoría absoluta en las proyecciones. Una estrategia de “por si acaso” que dice mucho del panorama que ven dentro de Podemos a poco más de un mes del 29-N.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]