¡Qué mal ven en Podemos el 29-N! Irene Montero se agarra como una lapa a su escaño en Europa ante una hecatombe electoral

La cosa pinta de color hormiga.

Pero de las negras parduzcas.

El panorama que se dibuja en Podemos no invita al optimismo. Con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, la formación ya da por hecho que el resultado puede ser catastrófico y su principal baza en Europa, Irene Montero, no tiene intención de dejar su escaño para implicarse de lleno en la campaña.

¡Qué mal ven el panorama en @PODEMOS! Su portavoz, @_PabloFdez_ anuncia que @IreneMontero no dejará su escaño en el @Europarl_ES antes del 29-N. Dicho en plata, si los morados sacan un rosco, la pareja de @PabloIglesias se quedará en Bruselas / Estrasburgo. pic.twitter.com/HB4xPC7zfY — Luis Rioja (@miescano351) October 20, 2026

El portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, fue quien lo dejó claro esta semana en declaraciones directas. Cuando le preguntaron si Irene Montero renunciaría a su acta en el Parlamento Europeo para centrarse en la campaña, su respuesta fue tajante: «Yo creo que no». Esa frase ha alimentado el debate interno y externo sobre la estrategia del partido morado de cara a unos comicios que muchos ven como una prueba de fuego.

La lectura es sencilla y cruel. Si los morados se quedan en un rosco —o rozan el mínimo de uno o dos escaños, como marcan casi todas las encuestas—, la pareja de Pablo Iglesias se queda en Bruselas o Estrasburgo con el sueldo, las dietas y la seguridad del mandato europeo. Mientras tanto, compaginará plenos, comisiones y actos de campaña en España. Esta misma semana hay sesión en Estrasburgo; en noviembre tocan más reuniones y otra plenaria en Bruselas los días 11 y 12.

El sueldo ayuda a entender el apego. Como eurodiputada, Montero cobra el mismo básico que el resto de la Cámara: unos 10.927 euros brutos al mes, más unos 4.950 euros de dieta mensual para gastos generales y 350 euros diarios por asistencia. Tras impuestos y cotizaciones, se queda en torno a los 8.700-8.800 euros netos mensuales, lo que supera holgadamente los 100.000 euros al año (algunas cuentas sitúan la cifra bruta cerca de los 135.000).

El contexto electoral no invita al optimismo dentro del partido. Tras fracasar el intento de unidad con el Frente Amplio (salvo pactos puntuales en Canarias y la Comunidad Valenciana), Podemos va por libre en la mayoría de circunscripciones, con acuerdo de colaboración con ERC y Gabriel Rufián en Cataluña. Las primarias abiertas confirmaron a Montero como candidata a la Presidencia y número uno por Madrid con cerca del 90 % de apoyo, pero los sondeos la sitúan en torno al 2-3 % del voto y en el límite de la representación (1-2 escaños o riesgo de extraparlamentarismo). La campaña se está personalizando al máximo: desaparece el logo de Podemos y todo gira en torno a Irene y el lema ‘Paz, casa y trabajo’.

En plata: si el resultado es el que temen en la formación morada, Montero no se queda en la calle. El escaño europeo actúa de colchón, mientras el partido fía la supervivencia a su imagen personal y a un escenario en el que PP y VOX rozan o superan la mayoría absoluta en las proyecciones. Una estrategia de “por si acaso” que dice mucho del panorama que ven dentro de Podemos a poco más de un mes del 29-N.