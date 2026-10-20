Un nuevo caso que reabre el debate sobre la ley de nietos: la nacionalidad española a una senadora del PRI mexicano

El asunto de Nancy de la Sierra Arámburo, quien fue senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, ha transformado un expediente familiar en un nuevo tumulto político en torno a la nacionalidad española. Según la información revelada por The Objective, el Gobierno otorgó el 5 de diciembre de 2023 la ciudadanía española a la política, a su padre y a dos de sus hermanos, todo ello a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

El núcleo de la controversia es sencillo de entender: Nancy de la Sierra nació en México en 1970, su padre también llegó al mundo en aquel país, y sus dos abuelos, mencionados en el expediente, habrían nacido igualmente en territorio mexicano. La ascendencia española que se menciona se remonta, al menos, a una generación anterior. Además, la documentación hecha pública no demuestra que la familia sufriera exilio como consecuencia de la Guerra Civil ni de la dictadura franquista.

Una ley pensada para reparar el exilio

La conocida como ley de nietos no fue concebida como un programa general de acceso a la nacionalidad para cualquier descendiente lejano de españoles. Su objetivo primordial era reparar las secuelas del exilio y permitir que ciertos hijos y nietos de españoles recuperaran o solicitaran la ciudadanía.

La disposición adicional octava se dirige a quienes nacieron fuera de España y son hijos o nietos de personas que fueron originalmente españolas y que perdieron o renunciaron a su nacionalidad a causa de un exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con la orientación o identidad sexual. Además, el texto abrió otras posibilidades para los descendientes de mujeres españolas que habían perdido la nacionalidad debido al matrimonio y para los hijos de aquellos que obtuvieron la nacionalidad mediante leyes anteriores.

Surge una complicación cuando la aplicación administrativa parece alejarse del hecho histórico que justifica la norma. Si los padres y abuelos del solicitante nacieron en México, y el único vínculo español se remonta a una generación anterior, la discusión va más allá de lo meramente genealógico. Se convierte en una cuestión jurídica: ¿es suficiente con demostrar una ascendencia española lejana o es necesario también probar el exilio que la ley contempla?

El expediente familiar

La tramitación dio inicio con el padre de la exsenadora, Óscar de la Sierra Said, nacido en México en 1939. Según la información revelada, él adquirió la nacionalidad española argumentando que su abuelo era español, aunque no habría presentado un certificado de nacimiento o un documento de bautismo que validate directamente ese origen.

El proceso de concesión se completó el mismo día:

Óscar de la Sierra Said fue el primero en recibir la nacionalidad.

Lilia de la Sierra, nacida en México en 1968, también la obtuvo.

Nancy de la Sierra Arámburo, nacida en 1970, fue incorporada al expediente familiar.

Óscar de la Sierra, nacido en 1973, cerró la lista de beneficiarios.

La simultaneidad no implica, por sí sola, que haya irregularidades. Sin embargo, sí ilustra por qué el caso ha adquirido una cierta relevancia política. No se trata de un simple trámite aislado, sino de cuatro nacionalizaciones relacionadas con la misma familia que fueron resueltas en una sola ocasión.

El contexto judicial complica el escenario

La controversia se intensifica en un momento en el que la interpretación de la ley está siendo revisada. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente una instrucción administrativa vinculada a la aplicación de la norma, al observar indicios de que pudiera haber ampliado aspectos fundamentales de la ley.

Por otro lado, un informe interno del Tribunal Constitucional sugiere inadmitir el recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo tras dicha suspensión. Este documento propone que es prematuro abordar el fondo del asunto, una postura que no elimina el debate, aunque sí pospone una respuesta concluyente sobre los límites del ámbito administrativo.

Los números aportan una perspectiva sobre la magnitud del fenómeno. El Gobierno ha anunciado que se han registrado aproximadamente 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad en consulados de todo el mundo desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Más de 163.000 nacionalidades habrían sido concedidas bajo esta normativa y las instrucciones subsiguientes.

Elemento Dato conocido Fecha de concesión a la familia 5 de diciembre de 2023 Beneficiarios Cuatro País de nacimiento de Nancy de la Sierra México Partido de la exsenadora PRI Solicitudes registradas globalmente Cerca de 2,4 millones Nacionalidades concedidas Más de 163.000

El coste político de una interpretación amplia

Para el Gobierno, entender la norma de una manera amplia podría considerarse como un modo de facilitar la reparación de la historia y resolver trámites complejos de descendientes de españoles. No obstante, para sus críticos, esta interpretación puede transformar una ley excepcional en una vía de acceso mucho más amplia, que resulta complicada de controlar y con criterios dispares dependiendo del consulado o de la documentación presentada.

La oposición, en previsión, utilizará este expediente para denunciar la falta de rigor y la discrecionalidad en las decisiones. Así, el Ejecutivo deberá enfrentar un dilema incómodo: si la ley demanda un vínculo con el exilio, cada concesión basada en un antepasado lejano y carente de pruebas documentales fehacientes incrementa la presión para aclarar qué criterios se están aplicando.

Además, hay una implicación práctica en juego. Si finalmente los tribunales limitan la interpretación administrativa, podrían generarse reclamaciones de aquellos que obtuvieron la nacionalidad y de quienes vieron su solicitud denegada. La seguridad jurídica, en este ámbito, es casi tan valiosa como el pasaporte.

Por otro lado, hay un matiz irónico en esta situación: una norma creada para sanar las heridas de la historia española se ha visto obligada a examinar árboles genealógicos que, en algunos casos, requieren más paciencia que la que un archivo parroquial puede ofrecer y más atención que la que podría dedicar una comisión parlamentaria. En la familia De la Sierra, el nexo con España sigue presente; lo que se cuestiona es si este está lo suficientemente documentado y si encaja en la reparación histórica que la ley diseñó.