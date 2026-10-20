El PP y VOX deben rematar al corrupto Sánchez: a 40 días del 29-N están al borde de una mayoría absoluta que cambiaría todo

El escenario electoral se encuentra en su fase crucial, con una clara ventaja para PP y VOX.

Pero Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo no se deben confiar y tendrán que rematar a un corrupto Pedro Sánchez al que tienen a tiro.

A 40 días del 29-N, VOX y PP están al borde de una mayoría absoluta que cambiaría todo en España.

En 6.000 simulaciones ante el 29-N, hechas por Sociométrica, el amo del PSOE sólo tiene el 0,1% de opciones de que el centroderecha no consiga la mayoría absoluta.

La encuesta realizada por Sigma Dos y publicada en Demócrata proyecta un total de 201 escaños para ambos partidos, 25 más que la mayoría absoluta, mientras que el PSOE se aleja considerablemente de sus resultados de 2023.

Este sondeo, elaborado para ‘El Mundo‘ y basado en 3.007 entrevistas realizadas entre el 1 y el 14 de octubre, otorga al PP un 31,5% de los votos, equivalentes a 136 escaños.

VOX, por su parte, alcanzaría un 19,5% y 65 escaños. El PSOE, en el mejor de los escenarios, obtendría un 25,3% de los votos y 104 escaños, aunque su rango se sitúa entre 101 y 106.

La imagen es clara, pero no necesariamente implica una investidura automática.

Las encuestas reflejan tendencias, no garantizan votos en las urnas. En un país como España, donde cada diputado puede ser como una joya de colección, las noches electorales suelen deparar sorpresas.

Y ya se vio en la jornada del 23 de julio de 2023 donde PP y VOX vieron como el recuento comenzó con un PSOE disparado que luego se fue desinflando pero no lo suficiente como para que Pedro Sánchez fuese expulsado de La Moncloa.

Un bloque que supera el umbral de Gobierno

La suma de PP y VOX alcanzaría el sorprendente 51% de los votos, resultando en 201 escaños.

La mayoría absoluta en el Congreso está fijada en 176, por lo que este margen permitiría establecer un Gobierno sin requerir el apoyo, en principio, de partidos nacionalistas o regionalistas. Este cambio institucional sería significativo: la derecha pasaría de necesitar negociar cada votación a contar con una considerable base parlamentaria.

El avance de VOX explica gran parte de este giro.

La formación de Santiago Abascal pasaría de 33 diputados en 2023 a 65, casi duplicando su representación. El PP, aunque crecería en porcentaje, no necesariamente aumentaría sus escaños en relación a los 137 que obtuvo anteriormente. El sistema electoral favorece la concentración territorial, y no siempre convierte cada voto extra en un escaño en el hemiciclo.

Un dato curioso se revela al comparar bloques. El PSOE, junto al Frente Amplio y Podemos, reuniría un 36,2% de los votos y 117 escaños.

La izquierda podría conservar un porcentaje electoral significativo, pero su fragmentación y la distribución de los votos a nivel provincial reducirían notablemente su representación en el Parlamento.

Sánchez enfrenta una campaña defensiva

Para Pedro Sánchez, el desafío no se limita sólo a la pérdida de votos. Además, se acorta el espacio para formar una mayoría alternativa. El PSOE podría perder 17 diputados respecto a los 121 de 2023, mientras que los partidos a su izquierda verían su representación conjunta caer de 31 a solo 13, según la estimación de Sigma Dos.

Este retroceso obligaría al socialismo a enfrentar dos frentes. Primero, movilizar a su electorado frente a una derecha que se ve como favorita. Segundo, evitar que la abstención afecte gravemente a sus votantes más jóvenes y urbanos. Temas clave como la vivienda, el coste de la vida y la gestión del Gobierno marcarán la campaña, aunque también estarán presentes cuestiones de corrupción y el desgaste acumulado de esta legislatura.

El Ejecutivo intentará enmarcar la cita electoral como una contienda entre dos visiones políticas. El PP quiere convertirla en un plebiscito sobre Sánchez, mientras que Vox buscará demostrar que su crecimiento es real y que cualquier Gobierno alternativo deberá incluir sus prioridades. La eterna discusión sobre quién lidera y quién ocupa el asiento del copiloto vuelve a la palestra, esta vez con el tanque de encuestas lleno.

La cautela que imponen los sondeos

Otros estudios publicados recientemente apuntan en una dirección similar, aunque con cifras diferentes. Una encuesta de GAD3 para ‘ABC‘ sitúa al PP en 133 escaños, al PSOE en 107 y a VOX en 65. Con este panorama, la suma de PP y Vox sería de 198 escaños, también por encima de la mayoría absoluta.

La coincidencia entre diversos sondeos es más relevante que la cifra concreta. Todos muestran una ventaja del PP, un ascenso de VOX y una caída del PSOE. Sin embargo, hay notables diferencias en cuanto a la estimación del PSOE y la actuación de los partidos minoritarios. El CIS, por su parte, ofrece una visión mucho más positiva para los socialistas en comparación con las encuestas privadas, una discrepancia que alimenta la contienda política incluso antes de abrir los colegios electorales.

Las provincias pequeñas y medianas jugarán un papel crucial. Allí, unos pocos miles de votos pueden determinar quién se lleva el último escaño. También será fundamental el comportamiento en Cataluña, País Vasco, Galicia y Canarias, donde los partidos regionales pueden alterar el reparto final, aunque no vayan en busca de la victoria a nivel nacional.

En Cataluña, los sondeos indican un PSC todavía fuerte, aunque con menor apoyo que en 2023. VOX se posicionaría como una fuerza en ascenso, acercándose al PP, mientras que ERC seguiría manteniendo una competitividad notable. En Canarias, se espera que el PSOE conserve la delantera, aunque PP y Vox podrían mejorar su representación total. Por lo tanto, la mayoría nacional se formará en un contexto mucho más complejo que el de las grandes ciudades.

El calendario presenta 40 días para transformar esta imagen. Un debate televisado, una crisis económica, un error de campaña o una movilización inesperada pueden cambiar el número de escaños. Si bien la ventaja de la derecha parece amplia, la seguridad absoluta sigue siendo un terreno reservado para quienes se confían demasiado.

Un detalle a tener en cuenta es que el sondeo de Sigma Dos se realizó antes de la fase final de la campaña y proyecta que VOX conseguiría casi el doble de escaños que en 2023. En el mundo de la política española, incluso una simple diferencia de un escaño puede generar largas horas de debate; 201, si se concreta, obligaría a replantear hasta el mobiliario del Congreso.