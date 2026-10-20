Revuelta en el PSOE de Palencia por la candidata de Sánchez: ocho inmuebles, tres coches y 721.000 euros en activos

La designación de María Luz Martínez Seijo como cabeza de lista del PSOE al Congreso por Palencia ha abierto una nueva brecha entre la dirección nacional del partido y su organización provincial. La decisión de Ferraz ha desplazado a Álvaro Bilbao, el candidato respaldado por la militancia, y ha provocado la retirada de varios integrantes de la candidatura.

La controversia coincide con la difusión de los datos patrimoniales declarados por la diputada socialista en el Congreso. En su última declaración de bienes, fechada en junio de 2026, Martínez Seijo registró ocho inmuebles en propiedad y unos ingresos de 1.438,02 euros procedentes del alquiler de viviendas.

Ocho inmuebles y más de 721.000 euros en activos financieros

El patrimonio inmobiliario declarado por la parlamentaria incluye cuatro viviendas en Valladolid, dos adquiridas mediante compraventa y otras dos recibidas por herencia. A ellas se suma una casa en Guardo, en la provincia de Palencia, comprada también mediante compraventa. La relación de propiedades se completa con tres plazas de garaje situadas en Valladolid.

En el apartado de ingresos por arrendamientos, la diputada consignó 1.438,02 euros bajo el concepto de alquiler de viviendas.

Su declaración recoge, además, distintas posiciones financieras. Martínez Seijo comunicó la titularidad de un fondo de inversión valorado en 186.552 euros, una cuenta de ahorro con 169.951 euros y una cartera gestionada con un importe de 365.165 euros. En conjunto, estas tres partidas suman 721.668 euros.

A estos activos se añaden tres vehículos incluidos en el documento patrimonial: un Skoda Spaceback, un Kia Sportage y un Renault Arkana.

Ferraz desoye a las bases y desata una crisis interna

Más allá de las cifras patrimoniales, el nombramiento de Martínez Seijo ha provocado un conflicto dentro del socialismo palentino. La dirección federal decidió apartar a Álvaro Bilbao, pese al respaldo que había obtenido en los órganos provinciales, para situar a la diputada al frente de la candidatura a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La propuesta provincial había recibido 77 votos favorables y una abstención, después de contar con el apoyo de las agrupaciones locales. Pese a ese resultado, la Comisión Federal de Listas optó por una candidatura diferente, una decisión que posteriormente recibió el aval del Comité Federal.

El cambio ha tenido consecuencias inmediatas. Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso comunicaron a la Permanente provincial su renuncia definitiva a participar en la lista socialista. Ambos justificaron su decisión por la discrepancia entre el criterio expresado por los afiliados y la resolución adoptada por la dirección nacional.

En su comunicado, los dos dirigentes cuestionaron el escaso reconocimiento otorgado a la voluntad de la militancia, que había respaldado mayoritariamente a Bilbao como aspirante a encabezar la candidatura.

También abandonan los dos suplentes

La crisis no se limita a los puestos principales. Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos, incluidos como suplentes en la candidatura inicial, también han comunicado que no formarán parte de la lista definitiva.

La sucesión de renuncias evidencia el alcance de la fractura entre la dirección federal y el PSOE de Palencia. El episodio vuelve a situar en el centro del debate interno el procedimiento utilizado para elaborar las candidaturas electorales y el peso real de las decisiones adoptadas por las agrupaciones provinciales frente a las directrices de Ferraz.

Mientras la dirección mantiene su apuesta por Martínez Seijo, la organización palentina afronta una candidatura marcada por el desacuerdo y las dimisiones.