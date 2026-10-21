Las 4 estrategias que PP y VOX exploran para lograr los tres quintos del Senado

No es pecata minuta, la batalla por el Senado: el ganador controlará el TC que decidirá sobre la mujer y el hermano de Sánchez.

La nueva correlación de fuerzas, que saldrá del 29-N, será determinante para la renovación pendiente del Constitucional que afecta a cuatro de sus doce magistrados y que modificar el equilibrio interno del órgano, actuamente en manos de Conde Pumpido y los sanchistas.

El Senado ha tomado el protagonismo como el escenario menos glamuroso, pero más crucial de la contienda electoral que se avecina.

PP y VOX están llevando a cabo conversaciones sobre cuatro estrategias para alcanzar los tres quintos de la Cámara Alta, una cifra que facilitaría a la derecha actuar sin depender del PSOE en cuestiones de renovación institucional esenciales.

La cifra clave se sitúa en torno a los 161 escaños.

En este contexto, la aritmética se aleja de lo épico y se aproxima más a cálculos fríos. Una candidatura dividida podría regalar senadores a la izquierda; el trabajo conjunto limitado a ciertas provincias podría modificar por completo el resultado. En juego están el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y, en un sentido más amplio, la capacidad de la Cámara Alta para equilibrar el poder del Congreso.

Cuatro alternativas sobre la mesa

Las discusiones entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal transcurren con cierto sigilo, aunque las opciones ya han salido a la luz:

Retirada de Vox en provincias críticas. La formación de Abascal optaría por no presentarse donde su presencia pudiera restar votos al PP sin posibilidad de representación. Listas con fórmula 2+1. Dos candidatos del PP y uno de Vox competirían en una lista común o integrada en la boleta del PP. Cesión de senadores autonómicos. El Partido Popular podría ofrecer a Vox representantes propuestos por los parlamentos regionales tras los comicios autonómicos. Reparto de posiciones y responsabilidades en el Senado. Las negociaciones incluirían asignaciones internas y otras áreas de influencia dentro de la Cámara.

La opción más sencilla sobre el papel puede resultar ser la más complicada políticamente. Vox tendría que renunciar a parte de su presencia territorial, mientras que el PP tendría que asegurarse de que dicha retirada no se interprete como una absorción encubierta. En el mundo político, una candidatura compartida puede parecer una solución técnica hasta que se plantea la pregunta de quién ocupará el primer puesto.

La ley electoral favorece la concentración

En las elecciones al Senado, por lo general, cada provincia elige cuatro representantes a través de listas abiertas. Los votantes tienen la opción de elegir candidatos de diferentes partidos, pero el sistema premia a quienes logran concentrar los votos y penaliza la fragmentación. Por este motivo, una alianza que se limite a territorios específicos puede resultar más efectiva que un acuerdo más general.

Las estimaciones reveladas por diversos medios apuntan a que el problema se extiende a cerca de una veintena de territorios. Algunas de las provincias señaladas incluyen Valencia, Sevilla, Alicante, Zaragoza, Badajoz, Cáceres, Huelva, Jaén, Granada, Córdoba, Guadalajara, Huesca y Cádiz, así como las circunscripciones insulares. En estos lugares, la izquierda unida podría tener la posibilidad de competir por los tres primeros puestos si PP y Vox deciden dividir sus papeletas.

Escenario Efecto político probable PP y Vox se presentan por separado Mayor riesgo de perder senadores ante una izquierda coordinada Vox se retira en provincias específicas Concentración del voto conservador y más oportunidades para el PP Listas 2+1 Mantiene visible la representación de Vox Cesiones autonómicas Facilita el acuerdo, aunque traslada parte de la negociación al futuro

Los cálculos destacados por OKDIARIO sugieren que una candidatura conjunta podría conseguir 160 senadores, casi alcanzando el umbral de los tres quintos. La cifra concreta depende de la encuesta empleada y de cómo se distribuyen los votos en el territorio, pero el mensaje es claro: la derecha podría alcanzar una mayoría absoluta y, aun así, quedarse corta de la mayoría cualificada.

El objetivo institucional

La mayoría absoluta del Senado se fija en 134 representantes, mientras que los tres quintos rondan los 160 o 161, dependiendo de cómo esté compuesta la Cámara. Esta diferencia no es un simple detalle contable. Con una mayoría consolidada, el Senado puede elegir a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y participar en la designación de vocales del CGPJ y otros organismos esenciales.

El PSOE, junto a sus aliados del Frente Amplio, han registrado candidaturas coordinadas para impedir que el PP mantenga una posición dominante. Su estrategia consiste en que la suma de candidaturas progresistas supere a los tres candidatos del PP en ciertas provincias. En lugares como Badajoz, Cáceres o en algunas provincias andaluzas, un par de miles de votos pueden transformar un reparto de tres senadores para la derecha en tres para la izquierda.

La negociación también tiene una dimensión interna. Vox busca evitar que su posible retirada se interprete como un desvanecimiento electoral, mientras que el PP teme conceder demasiado terreno a un socio que podría transformarse en competencia en las elecciones autonómicas y generales. El acuerdo deberá afrontar una contradicción manifiesta: mientras que maximizar los escaños requiere concentrar el voto, preservar las identidades de cada partido exige mantener dos marcas distintas.

Provincias que pueden determinar el resultado

La significancia de cada circunscripción no solo es cuestión de demografía. En el Senado influyen la distancia entre ambos bloques y la capacidad de un tercer partido para cambiar el orden de llegada. Las áreas rurales y las provincias de tamaño mediano son especialmente sensibles a estos cambios.

Algunos territorios presentan múltiples desafíos:

Andalucía: Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Huelva viven una intensa competición.

Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Huelva viven una intensa competición. Extremadura: Badajoz y Cáceres pueden convertirse en piezas clave.

Badajoz y Cáceres pueden convertirse en piezas clave. Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia poseen suficiente potencial electoral como para modificar la mayoría.

Alicante y Valencia poseen suficiente potencial electoral como para modificar la mayoría. Aragón: Zaragoza y Huesca son circunscripciones sometidas a considerable presión.

Zaragoza y Huesca son circunscripciones sometidas a considerable presión. Islas: Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife añaden una complejidad particular debido a su sistema territorial.

La opción de incluir candidatos de Vox en las listas del PP permitiría a Abascal mantener una representación visible. La cesión de senadores autonómicos también puede ser una solución, aunque está sujeta a los resultados de las elecciones regionales y a la disposición de los parlamentos. En este sentido, el pacto no concluiría el día de las votaciones: se extendería a una segunda fase institucional, con sus respectivas negociaciones y equilibrios.

La paradoja del Senado radica en que, aunque se le considere una cámara secundaria, su influencia puede ser decisiva en la elección de quienes dirigen el sistema. Además, los votantes tienen la opción de marcar nombres de diferentes partidos en una misma papeleta, lo que convierte cada provincia en un pequeño laboratorio de acuerdos. Mientras que el Congreso y la televisión suelen acaparar los titulares, en la Cámara Alta marcar una cruz junto al nombre adecuado puede equivaler a más que un mitin entero.