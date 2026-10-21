Brutales risotadas en X con el programa electoral de Irene Montero: «¡Que el Kinder Bueno no engorde…!»

El anuncio de Podemos con sus cinco puntos clave para lograr paz, casa y trabajo ha provocado una oleada de respuestas irónicas y directas en la red social X.
Usuarios de todo signo han reaccionado con sarcasmo ante la lista que incluye medidas como bajar el coste de la vida o subir el salario mínimo interprofesional hasta 1.800 euros, y el debate se ha extendido rápidamente entre quienes ven en ello promesas poco realistas y quienes defienden el enfoque social.
Fue al pelanas desquiciado, Pablo Fernández, al que le tocó la papeleta de presentar semejante bazofia y sin ruborizarse. Porque ELLA, IRENE, no hace estas cosas…
Estas son nuestras 5 propuestas para tener paz, casa y trabajo.
1️⃣Las casas son para vivir.
2️⃣Bajar el coste de la vida.
3️⃣Ni un euro para guerras.
4️⃣Subir el SMI a 1.800€ y jornada laboral de 30h.
5️⃣Proteger lo público y políticas contra el cambio climático.
🎥@_PabloFdez_ https://t.co/bGwhRP0rsD
— Podemos (@PODEMOS) October 19, 2026
Podemos presentó el mensaje con un vídeo de Pablo Fernández y enumeró de forma clara sus prioridades:
- Las casas son para vivir.
- Bajar el coste de la vida.
- Ni un euro para guerras.
- Subir el SMI a 1.800 euros y jornada laboral de 30 horas.
- Proteger lo público y políticas contra el cambio climático.
El post original acumula millones de visualizaciones y miles de interacciones, pero son las contestaciones las que han acaparado atención por su tono mordaz.
De lo que no habló fue de la cutrada de pedir dinero y de que su jefa, IRENE, no piensa dejar su escaño en Europa de momento, no sea que se lleve un susto y se quede sin escaño en el Congreso español. Son patéticos.
Comentarios que marcan el tono
Entre las respuestas más destacadas aparecen frases como «Ah estamos jugando a hacer la lista de los reyes magos ya en octubre? Pues yo quiero el Tesla volador pero con lanzacohetes, si puede ser», que ridiculiza el listado como una carta a los Reyes Magos. Otro usuario sugiere con ironía «Órdago: Subir 5000 euros a Irene y 4 casas para ella», en referencia directa a Irene Montero. Un tercero pregunta directamente: «Jornadas de 30 horas semanales para los camioneros también? O solo para los enchufados del estado?».
El más divertido:
@PODEMOS @_PabloFdez_ Yo propongo prohibir la pobreza y que los kinder bueno no engorden
— Anti Hacienda (@antihacienda) October 19, 2026
Estas intervenciones reflejan el escepticismo de parte de la audiencia hacia las medidas económicas y laborales planteadas.
Son patéticos.