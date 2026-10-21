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SON RIDÍCULOS DE PRINCIPIO A FIN

Brutales risotadas en X con el programa electoral de Irene Montero: «¡Que el Kinder Bueno no engorde…!»

Las cinco propuestas de Podemos para paz, casa y trabajo hacen troncharse al personal

Irene Montero en campaña de sí misma.
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Archivado en: Irene Montero | Partidos Políticos | Política

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El anuncio de Podemos con sus cinco puntos clave para lograr paz, casa y trabajo ha provocado una oleada de respuestas irónicas y directas en la red social X.

Usuarios de todo signo han reaccionado con sarcasmo ante la lista que incluye medidas como bajar el coste de la vida o subir el salario mínimo interprofesional hasta 1.800 euros, y el debate se ha extendido rápidamente entre quienes ven en ello promesas poco realistas y quienes defienden el enfoque social.

Fue al pelanas desquiciado, Pablo Fernández, al que le tocó la papeleta de presentar semejante bazofia y sin ruborizarse. Porque ELLA, IRENE, no hace estas cosas…

Podemos presentó el mensaje con un vídeo de Pablo Fernández y enumeró de forma clara sus prioridades:

  • Las casas son para vivir.
  • Bajar el coste de la vida.
  • Ni un euro para guerras.
  • Subir el SMI a 1.800 euros y jornada laboral de 30 horas.
  • Proteger lo público y políticas contra el cambio climático.

El post original acumula millones de visualizaciones y miles de interacciones, pero son las contestaciones las que han acaparado atención por su tono mordaz.

De lo que no habló fue de la cutrada de pedir dinero y de que su jefa, IRENE, no piensa dejar su escaño en Europa de momento, no sea que se lleve un susto y se quede sin escaño en el Congreso español. Son patéticos.

Comentarios que marcan el tono

Entre las respuestas más destacadas aparecen frases como «Ah estamos jugando a hacer la lista de los reyes magos ya en octubre? Pues yo quiero el Tesla volador pero con lanzacohetes, si puede ser», que ridiculiza el listado como una carta a los Reyes Magos. Otro usuario sugiere con ironía «Órdago: Subir 5000 euros a Irene y 4 casas para ella», en referencia directa a Irene Montero. Un tercero pregunta directamente: «Jornadas de 30 horas semanales para los camioneros también? O solo para los enchufados del estado?».

El más divertido:

 

Estas intervenciones reflejan el escepticismo de parte de la audiencia hacia las medidas económicas y laborales planteadas.

Son patéticos.

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