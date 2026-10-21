La diputada saharaui y número 2 de Frente Amplio se embolsa más de 5.000 euros al mes mientras se queja de compartir piso

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid en el Congreso y número dos de Frente Amplio por Madrid

La vivienda vuelve a poner a la izquierda ante un incómodo debate.

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid en el Congreso y número dos de Frente Amplio por Madrid, ha asegurado públicamente que comparte piso pese a percibir más de 5.000 euros mensuales por su actividad parlamentaria.

Sidi ocupa además un papel destacado dentro de Frente Amplio, donde se ha situado como uno de los principales rostros de la candidatura. Su posición como número dos por Madrid le otorga un peso relevante dentro del proyecto político, que ha convertido el acceso a la vivienda en una de sus principales banderas. La formación defiende una mayor regulación del mercado del alquiler y medidas destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda.

Sidi realizó estas declaraciones durante una intervención televisiva en la que abordó el elevado precio de los alquileres y las dificultades que afrontan los jóvenes para acceder a una vivienda. La diputada defendió que incluso quienes cuentan con buenos salarios tienen problemas para ahorrar la cantidad necesaria para comprar un inmueble, especialmente en ciudades como Madrid.

Tesh Sidi (Más Madrid) insiste en el problema de la vivienda en España: «Yo soy diputada y tengo que compartir piso» https://t.co/sAMRkeHb78 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 28, 2026

Según los datos del Congreso, Sidi percibe 5.651,41 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone 79.119,74 euros al año. Su retribución se divide en 3.366,99 euros de asignación constitucional, 1.252,04 euros por su responsabilidad como portavoz de comisión y 1.032,38 euros en concepto de indemnización por los gastos derivados de su actividad parlamentaria.

Esta última cantidad no tiene la consideración de salario ordinario y está destinada a cubrir gastos relacionados con el ejercicio del cargo. Sin embargo, la suma de todas las partidas es la cifra que aparece cuando se analiza el conjunto de las percepciones económicas de la diputada.

Las declaraciones han abierto un debate sobre la diferencia entre la situación de los representantes públicos y la de buena parte de los ciudadanos afectados por el encarecimiento de la vivienda. Compartir piso puede ser una decisión personal, pero la comparación resulta más controvertida cuando se presenta como ejemplo de las dificultades económicas que atraviesa toda una generación.

El caso cobra especial relevancia porque Frente Amplio ha situado el acceso a la vivienda entre sus principales prioridades políticas. El episodio vuelve así a poner sobre la mesa hasta qué punto una persona con unos ingresos superiores a 5.000 euros mensuales puede representar la misma problemática habitacional que quienes cobran salarios mucho más bajos y destinan buena parte de sus ingresos al alquiler.