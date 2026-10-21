Jupol exige la cabeza del delegado del Gobierno en Galicia tras los disturbios contra VOX en La Coruña

Los policías tienen que cargar contra los violentos que fueron a reventar el acto de Santiago Abascal en La Coruña.

Exigen, y no sin razones de peso, la dimisión del delegado gubernamental sanchista en Galicia.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional cargó con dureza contra Pedro Blanco por autorizar que radicales de ultraizquierda coincidieran en la plaza coruñesa de María Pita con el acto de Santiago Abascal (VOX). Ocho agentes heridos, lanzamiento de adoquines y un dispositivo que, según Jupol, elevó «innecesariamente el riesgo» por una decisión política. Jupol exigió la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, tras los graves disturbios registrados

Según el sindicato, Blanco es el responsable directo de haber permitido que dos convocatorias de naturaleza enfrentada coincidieran en el mismo espacio: el mitin de VOX (al que asistieron unas 300 personas) y una contramanifestación convocada por grupos radicales de ultraizquierda (Galiza Nova, colectivos estudiantiles y otros, que reunieron a más de un millar de personas). Esa decisión, denuncian, elevó “innecesariamente el riesgo para los agentes” y generó un escenario de tensión previsible que desembocó en graves altercados.

JUPOL, analiza en directo los disturbios de La Coruña en #EnBocaDeTodos 🎙️ @_Laura_Garcia_P 📺 @EnBocaDe_Todos https://t.co/3CuLzHkbLy — JUPOL (@JupolNacional) October 21, 2026

Los incidentes se intensificaron una vez finalizado el acto de Abascal. Grupos de manifestantes lanzaron piedras, cascotes, adoquines, petardos, huevos y sillas de las terrazas contra los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). La Policía respondió con cargas, gases lacrimógenos y, según varios medios, proyectiles de goma para contener la situación.

El balance provisional es elocuente: ocho policías heridos (algunas fuentes hablan de al menos una decena), varios manifestantes lesionados y al menos un detenido. Jupol ha difundido imágenes de objetos contundentes lanzados y de las heridas sufridas por los agentes, y ha señalado que el riesgo era perfectamente previsible.

En su comunicado, el sindicato fue contundente:

No se puede poner en peligro la integridad física de los policías por una decisión política mal planificada. La seguridad de los agentes y de los ciudadanos debe estar por encima de cualquier interés político.

Jupol denuncia fallos de previsión y planificación del dispositivo, medios insuficientes y órdenes poco claras. Critica que se permitiera que radicales con el “objetivo de reventar un acto político” actuaran a escasos metros, y recuerda que los agentes de la UIP “no pueden convertirse en el último recurso para corregir los errores de planificación de los responsables políticos”.

El sindicato reconoció expresamente la profesionalidad y valentía de los agentes desplegados, que contuvieron la violencia y evitaron que se extendiera, pero insiste en que no contaron con el respaldo operativo necesario. Exige revisar tanto los medios asignados como la cadena de decisiones que llevó a autorizar ambas concentraciones en el mismo lugar.

#ÚltimaHora: Estas imágenes nos las envían nuestros compañeros de la UIP de la Coruña. No entendemos cómo el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha podido autorizar una manifestación de radicales con el objetivo de reventar un acto político, poniendo en grave riesgo el orden público y la seguridad ciudadana. No solo se ha comprometido la integridad de nuestros compañeros de la UIP de la Policía Nacional, sino también la de todos los ciudadanos que se encontraban en la plaza, tanto asistentes al acto como personas que simplemente paseaban por allí. Es de una gravedad extrema. La seguridad ciudadana no puede quedar supeditada a intereses políticos ni utilizarse para alimentar la confrontación social. Todo nuestro apoyo a los compañeros de la #UIP. #JUPOL #SomosUIP — JUPOL (@JupolNacional) October 21, 2026

Fotografías de uso libre citando fuente, JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional. https://t.co/ugYx4t311U — JUPOL (@JupolNacional) October 21, 2026

Los hechos se produjeron en un clima de alta tensión política, con las elecciones generales a la vista. Santiago Abascal ha agradecido la protección de los antidisturbios y ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de alentar la violencia de sus socios. El PP también condenó los disturbios y se solidarizó con el líder de VOX.

Desde JUPOL, la exigencia de dimisión de Pedro Blanco se enmarca en una línea de crítica reiterada a las delegaciones del Gobierno por priorizar cálculos políticos sobre la seguridad de los agentes.

El sindicato ya había reclamado la cabeza del delegado en Madrid en casos recientes y adviertió de una «normalización de los ataques a policías» que no puede aceptarse.