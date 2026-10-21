Milei saca la motosierra en Madrid: llama ‘dictador’ a Sánchez y pide ‘sacar a patadas’ al PSOE

El presidente argentino Javier Milei no se anduvo con paños calientes en su visita a la capital española.

En un desayuno informativo del Fórum Europa, el líder liberal sacó la motosierra verbal y cargó con todo contra Pedro Sánchez, a quien no dudó en tildar de “impresentable dictador”.

Milei fue directo al grano: acusó al Gobierno socialista de haber fomentado deliberadamente la “invasión” de Ceuta. “No fue un accidente ni una casualidad”, afirmó. “Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo”.

El argentino también destrozó el discurso pro-inmigración irrestricta: “El argumento económico a favor se cayó hace tiempo a pedazos. Las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas, o incluso peor, porque generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más a la población productiva”.

Y remató con una frase que seguro tiene a la izquierda española echando humo: “No hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas, solo hay ansias de poder. España es cuna del liberalismo… es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas”.

Con su estilo característico, Milei ha vuelto a demostrar que no viene a quedar bien con nadie. Mientras los progresistas se rasgan las vestiduras, el argentino sigue cortando por lo sano… y en Madrid, nada menos.