Pedro Sánchez vuelve a ‘desahuciar’ sus promesas y otra mujer es desalojada a la fuerza de su vivienda

Miente más que habla.

Y que la hemeroteca le deje retratado le debe importar una higa.

Apenas dos semanas después de que el presidente del Gobierno prometiera que no habría más desahucios como el de Maricarmen mientras él siguiera en el poder, Ghariba Nahri y su hijo de nueve años fueron desalojados este martes 20 de octubre de la vivienda que ocupaban desde hace dos años en el barrio de El Clot, en Barcelona.

Las promesas de Pedro Sánchez, una vez más, se van al guano. Hace solo unos días dijo que ya no habría más desahucios del estilo del de Maricarmen en lo que quedaba de legislatura. Pues esto sucedió el 20 de octubre en Barcelona con Ghariba, una mujer vulnerable que vivía con su… pic.twitter.com/Uq74GzV7oE — Luis Rioja (@miescano351) October 21, 2026

El caso reproduce el patrón de promesas incumplidas que acompaña a Sánchez desde 2015, cuando afirmó que «no va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista». Tras el desalojo de la anciana Maricarmen Abascal en Madrid a finales de septiembre —que desencadenó protestas, acampadas y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre—, el Ejecutivo aprobó de nuevo dos reales decretos de vivienda. Sánchez compareció el 6 de octubre de 2026 y aseguró: «No vamos a permitir que haya un desahucio más como el que sufrió Maricarmen».

El compromiso duró menos de quince días. Ghariba, madre soltera y reconocida como vulnerable por los Servicios Sociales de Barcelona, pagaba puntualmente el alquiler. Sin embargo, era víctima de una estafa: abonaba el dinero a un intermediario que le subarrendaba el piso y que nunca lo transfería a la empresa propietaria, Rambert 2001 SL. Al no figurar como titular del contrato, el juzgado de la Sección Civil 31 de Barcelona denegó la aplicación del escudo antidesahucios del nuevo decreto (que prohíbe desalojar a personas vulnerables que habitan viviendas de grandes tenedores sin alternativa habitacional). La interpretó como “tercera parte” y no como “parte demandada”, abriendo un resquicio legal.

Fue el tercer intento. Los dos anteriores se suspendieron por alerta meteorológica y falta de dispositivo policial. Esta vez, los Mossos d’Esquadra ejecutaron el lanzamiento pese a la concentración de decenas de vecinos y activistas de sindicatos de vivienda. La propiedad se negó a negociar un alquiler social. Ghariba salió de la que había sido su casa con un par de bolsos y cara de decepción, mientras su hijo de nueve años se quedaba también en la calle.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran cientos de miles de lanzamientos judiciales en estos años. El caso de Ghariba, como el de Maricarmen, evidencia que los decretos y las declaraciones no están evitando que personas vulnerables acaben desalojadas a la fuerza. Mientras el Gobierno utiliza la vivienda como bandera electoral de cara al 29-N, otra familia se ha quedado en la calle.